Część mieszkań może stracić na wartości. Nowy trend dociera do Polski
Na rynkach nieruchomości w Europie Zachodniej i USA coraz wyraźniej widać, że standard energetyczny budynku wpływa na jego wartość. Eksperci wskazują, że podobny trend zaczyna docierać do Polski, a mieszkania o wysokim zużyciu energii mogą stopniowo tracić na atrakcyjności.
Nowy trend na rynku nieruchomości. Energochłonne mieszkania mogą tracić na wartości
Na rynkach nieruchomości w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych coraz wyraźniej widoczny jest trend określany jako „brązowa zniżka”. Dotyczy on mieszkań i domów o słabych parametrach energetycznych, które stopniowo tracą na wartości. Eksperci wskazują, że zjawisko to w najbliższych latach może objąć także Polskę.
Czym jest „brązowa zniżka”?
„Brązowa zniżka” (ang. brown discount) to pojęcie opisujące sytuację, w której nieruchomości o wysokim zużyciu energii są sprzedawane taniej lub cieszą się mniejszym zainteresowaniem kupujących i najemców. Dotyczy to przede wszystkim starszych budynków, które generują wysokie koszty ogrzewania i utrzymania.
W krajach, gdzie świadomość energetyczna nabywców jest wysoka, takie mieszkania często wymagają obniżenia ceny, aby znaleźć nabywcę.
Zielona premia zamiast zniżki
Przeciwieństwem „brązowej zniżki” jest tzw. „zielona premia” (green premium). Obejmuje ona nieruchomości energooszczędne, spełniające nowoczesne standardy środowiskowe. Takie mieszkania i domy są droższe, ale jednocześnie bardziej atrakcyjne dla kupujących, którzy biorą pod uwagę nie tylko cenę zakupu, lecz także przyszłe koszty eksploatacji.
Eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że różnice cenowe między budynkami energooszczędnymi a tymi o słabych parametrach energetycznych będą się stopniowo pogłębiać.
Dlaczego trend się umacnia?
Na rosnące znaczenie efektywności energetycznej wpływa kilka czynników. Kluczowe znaczenie miały doświadczenia kryzysu energetycznego z lat 2022–2023, które uświadomiły wielu właścicielom i najemcom realne koszty utrzymania budynków.
Istotną rolę odgrywają także unijne regulacje, w tym dyrektywa EPBD oraz planowane wdrożenie systemu ETS2. Coraz większe znaczenie ma również polityka zrównoważonego rozwoju i wymogi ESG, szczególnie w przypadku nieruchomości należących do większych firm i instytucji.
Polska dopiero na początku zmian
Choć na polskim rynku nieruchomości temat „brązowej zniżki” dopiero się pojawia, eksperci są zgodni, że to kwestia czasu. W najbliższych latach mają zostać wprowadzone bardziej czytelne klasy energetyczne budynków, które ułatwią porównywanie mieszkań i domów pod względem zużycia energii.
Dzięki temu nabywcy i najemcy będą mogli szybciej ocenić, jakie koszty eksploatacyjne wiążą się z daną nieruchomością, co może bezpośrednio wpłynąć na decyzje zakupowe.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup mieszkania lub domu, coraz większe znaczenie będzie miała jego efektywność energetyczna. Nieruchomości o słabych parametrach mogą wymagać negocjacji ceny lub dodatkowych nakładów na modernizację.
Dla właścicieli starszych budynków oznacza to, że inwestycje w termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej mogą stać się nie tylko sposobem na obniżenie rachunków, ale także na utrzymanie wartości nieruchomości w przyszłości.
Podsumowanie
Rynek nieruchomości stopniowo zmienia sposób wyceny mieszkań i domów. Energooszczędność przestaje być dodatkiem, a staje się jednym z kluczowych kryteriów wyboru. Choć w Polsce proces ten dopiero się rozpoczyna, doświadczenia innych krajów pokazują, że różnice cenowe między budynkami „brązowymi” a „zielonymi” będą coraz bardziej widoczne.
