Waloryzacja i dodatki dla seniorów. Kto otrzyma wyższe wsparcie i w jakiej kwocie?

21 stycznia 2026 09:15 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Polski system ubezpieczeń społecznych przewiduje szereg dodatkowych korzyści finansowych dla osób starszych i niezdolnych do pracy. Jednym z najważniejszych benefitów jest dodatek pielęgnacyjny, którego wysokość ulegnie zmianie już w 2026 roku

Fot. Shutterstock

Zobacz również:

Kto otrzyma dodatkowe środki?

Świadczenie to jest skierowane do dwóch grup odbiorców:

Ile wyniesie wsparcie w 2026 roku?

Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł miesięcznie. Ze względu na coroczną waloryzację (przeprowadzaną zawsze 1 marca), kwota ta wzrośnie. Rządowa propozycja zakłada wskaźnik wzrostu na poziomie co najmniej 4,9%.

Jeśli te prognozy się potwierdzą, od 1 marca 2026 roku świadczenie wzrośnie do około 365,28 zł. Oficjalny komunikat z ostateczną kwotą zostanie opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny w lutym.

Ważne różnice: Dodatek to nie zasiłek

Częstym błędem jest mylenie dodatku pielęgnacyjnego z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Należy pamiętać o podstawowych różnicach:

  1. Instytucja: Dodatek wypłaca ZUS, natomiast zasiłek przyznaje urząd gminy.

  2. Tryb przyznawania: Dodatek dla osób 75+ jest automatyczny, zasiłek zawsze wymaga wniosku.

  3. Wzajemne wykluczanie: Pobieranie dodatku z ZUS uniemożliwia staranie się o zasiłek z gminy.

Kiedy wypłata może zostać wstrzymana?

Istnieje istotny wyjątek, o którym warto wiedzieć: dodatek pielęgnacyjny nie zostanie wypłacony, jeśli uprawniona osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w danym miesiącu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl