Waloryzacja i dodatki dla seniorów. Kto otrzyma wyższe wsparcie i w jakiej kwocie?
Polski system ubezpieczeń społecznych przewiduje szereg dodatkowych korzyści finansowych dla osób starszych i niezdolnych do pracy. Jednym z najważniejszych benefitów jest dodatek pielęgnacyjny, którego wysokość ulegnie zmianie już w 2026 roku
Kto otrzyma dodatkowe środki?
Świadczenie to jest skierowane do dwóch grup odbiorców:
-
Osoby powyżej 75. roku życia: W tym przypadku ZUS przyznaje wsparcie automatycznie. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani zaświadczeń lekarskich – pieniądze zostaną doliczone do emerytury z urzędu.
-
Osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji: Tu wymagany jest wniosek oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wypełnione przez lekarza maksymalnie miesiąc przed złożeniem dokumentów. Decyzja zapada w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności.
Ile wyniesie wsparcie w 2026 roku?
Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł miesięcznie. Ze względu na coroczną waloryzację (przeprowadzaną zawsze 1 marca), kwota ta wzrośnie. Rządowa propozycja zakłada wskaźnik wzrostu na poziomie co najmniej 4,9%.
Jeśli te prognozy się potwierdzą, od 1 marca 2026 roku świadczenie wzrośnie do około 365,28 zł. Oficjalny komunikat z ostateczną kwotą zostanie opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny w lutym.
Ważne różnice: Dodatek to nie zasiłek
Częstym błędem jest mylenie dodatku pielęgnacyjnego z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Należy pamiętać o podstawowych różnicach:
-
Instytucja: Dodatek wypłaca ZUS, natomiast zasiłek przyznaje urząd gminy.
-
Tryb przyznawania: Dodatek dla osób 75+ jest automatyczny, zasiłek zawsze wymaga wniosku.
-
Wzajemne wykluczanie: Pobieranie dodatku z ZUS uniemożliwia staranie się o zasiłek z gminy.
Kiedy wypłata może zostać wstrzymana?
Istnieje istotny wyjątek, o którym warto wiedzieć: dodatek pielęgnacyjny nie zostanie wypłacony, jeśli uprawniona osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w danym miesiącu.
