Część Warszawy bez prądu. Sprawdź, gdzie planowane są wyłączenia energii w najbliższych dniach

26 listopada 2025 15:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy kilku dzielnic Warszawy muszą przygotować się na zaplanowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Operator sieci energetycznej poinformował o szeregu prac modernizacyjnych i konserwacyjnych, które wymuszą czasowe wyłączenia zasilania. Wyłączenia obejmą zarówno budynki mieszkalne, jak i usługowe. Poniżej przedstawiamy pełną listę lokalizacji wraz z godzinami braku prądu.

Fot. Warszawa w Pigułce

26 listopada 2025 – czwartek

Lazurowa 6
• godz. 8:00 – 10:00

Aleja Władysława Reymonta 10 / Fortowa 6
• godz. 7:30 – 17:00

27 listopada 2025 – piątek

Ul. Taborowa 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 33A – 33C
• godz. 7:30 – 12:00

Ul. Mrówcza 21C – 21P, 23 – 23T
• godz. 8:00 – 13:00

28 listopada 2025 – sobota

Lazurowa 6
• godz. 8:00 – 10:00

Edmunda Jankowskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
• godz. 8:00 – 12:00

2 grudnia 2025 – wtorek

Ul. Ostródzka 129
• godz. 8:00 – 16:00

Warszawska 30
• godz. 9:00 – 15:00

3 grudnia 2025 – środa

Ul. Ketlinga 2, 4
Ul. Małego Rycerza 14C
Ul. Białołęcka 348
• godz. 9:00 – 15:00

Co to oznacza dla mieszkańców?

Prace energetyczne są konieczne, by utrzymać stabilność sieci i zapobiegać awariom w okresie zimowym. Operator przypomina, aby:

  • naładować telefony i urządzenia elektroniczne przed planowanym wyłączeniem,

  • zabezpieczyć sprzęt RTV/AGD poprzez ich wcześniejsze odłączenie,

  • przygotować alternatywne źródło światła,

  • unikać otwierania lodówek i zamrażarek na czas braku prądu.

Jeśli przerwy ulegną przedłużeniu lub pojawią się dodatkowe wyłączenia awaryjne, operator będzie informować na bieżąco.

