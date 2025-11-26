Część Warszawy bez prądu. Sprawdź, gdzie planowane są wyłączenia energii w najbliższych dniach
Mieszkańcy kilku dzielnic Warszawy muszą przygotować się na zaplanowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Operator sieci energetycznej poinformował o szeregu prac modernizacyjnych i konserwacyjnych, które wymuszą czasowe wyłączenia zasilania. Wyłączenia obejmą zarówno budynki mieszkalne, jak i usługowe. Poniżej przedstawiamy pełną listę lokalizacji wraz z godzinami braku prądu.
26 listopada 2025 – czwartek
Lazurowa 6
• godz. 8:00 – 10:00
Aleja Władysława Reymonta 10 / Fortowa 6
• godz. 7:30 – 17:00
27 listopada 2025 – piątek
Ul. Taborowa 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 33A – 33C
• godz. 7:30 – 12:00
Ul. Mrówcza 21C – 21P, 23 – 23T
• godz. 8:00 – 13:00
28 listopada 2025 – sobota
Lazurowa 6
• godz. 8:00 – 10:00
Edmunda Jankowskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
• godz. 8:00 – 12:00
2 grudnia 2025 – wtorek
Ul. Ostródzka 129
• godz. 8:00 – 16:00
Warszawska 30
• godz. 9:00 – 15:00
3 grudnia 2025 – środa
Ul. Ketlinga 2, 4
Ul. Małego Rycerza 14C
Ul. Białołęcka 348
• godz. 9:00 – 15:00
Co to oznacza dla mieszkańców?
Prace energetyczne są konieczne, by utrzymać stabilność sieci i zapobiegać awariom w okresie zimowym. Operator przypomina, aby:
-
naładować telefony i urządzenia elektroniczne przed planowanym wyłączeniem,
-
zabezpieczyć sprzęt RTV/AGD poprzez ich wcześniejsze odłączenie,
-
przygotować alternatywne źródło światła,
-
unikać otwierania lodówek i zamrażarek na czas braku prądu.
Jeśli przerwy ulegną przedłużeniu lub pojawią się dodatkowe wyłączenia awaryjne, operator będzie informować na bieżąco.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.