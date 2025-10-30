Część Warszawy bez prądu. Zacznie się w piątek pod tymi adresami. Przygotuj się
Mieszkańcy kilku dzielnic Warszawy muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Operator sieci zapowiedział planowane wyłączenia, które odbędą się w czwartek, 31 października 2025 roku. Przerwy są niezbędne z powodu prac konserwacyjnych i modernizacji infrastruktury energetycznej.
Gdzie i kiedy zabraknie prądu?
Zgodnie z zapowiedzią, od wczesnych godzin porannych do wieczora prąd będzie okresowo wyłączany w kilku rejonach stolicy.
W godzinach 7:00–18:00
-
ul. Insurekcji: 1E, 3–5A, 7–10, 12, 14, 16, 23B–23C, 25C–25E
-
ul. Każuńska 6
-
ul. Ołówkowa: 5, 7A, 9, 11, 13, 15, 17, 19–19A, 21, 24–25A, 27A–32, 34, 38
-
ul. Polnych Kwiatów: 1B, 3–3B, 6–10, 12
-
ul. Sianokosów 3
-
ul. Wałuszewska: 17, 19, 27–34, 36–40, 43, 45, 47–49
-
ul. Wykrot: 3, 5, 8
W godzinach 7:30–14:00
-
ul. Korowodu: 1, 4–7
-
ul. Puławska 334
-
ul. Taneczna: 19, 21–22, 27, 29
W godzinach 10:00–15:00
-
ul. Kawki: 1, 3
Dlaczego planowane są wyłączenia?
Jak informuje operator, prace mają na celu poprawę niezawodności dostaw energii oraz modernizację linii niskiego napięcia. Przerwy są planowane z wyprzedzeniem, aby ograniczyć ich wpływ na mieszkańców i lokalne firmy.
Jak się przygotować do przerwy w dostawie prądu?
Zaleca się wcześniejsze naładowanie telefonów i urządzeń elektronicznych, wyłączenie sprzętu AGD z gniazdek oraz zaplanowanie działań wymagających zasilania na inne godziny. Osoby korzystające z urządzeń medycznych zasilanych elektrycznie powinny z wyprzedzeniem zapewnić sobie alternatywne źródło energii.
