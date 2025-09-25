Częściowo przywrócono ruch na granicy z Białorusią. Setki aut w kolejce do odprawy.

25 września 2025

Na odcinku polsko-białoruskiej granicy po okresie utrudnień ponownie uruchomiono częściowo odprawy drogowe i kolejowe. Mimo to kierowcy zmuszeni są do wielogodzinnego oczekiwania setki samochodów stoją w kolumnach, by przejść formalności graniczne.

Fot. Shutterstock

Zmiana ta wiąże się z wcześniejszym zamknięciem części przejść, które zostały zawieszone z powodu ćwiczeń wojskowych lub zagrożeń bezpieczeństwa. Teraz ruch wraca, ale w ograniczonym zakresie — wiele przejść nadal nie działa, a przejście Terespol – Brześć pozostaje głównym punktem obsługi ruchu osobowego.

Kolejki są duże. Z powodu ograniczonej przepustowości kierowcy często muszą czekać wiele godzin przed odprawą. Liczba samochodów oczekujących na wjazd lub wyjazd przez granicę pokazuje, że uruchomiona częściowa obsługa nie zlikwidowała zatorów i że tempo przepustowości jest wciąż niewystarczające.

Służby graniczne apelują do podróżnych o sprawdzanie czasu oczekiwania na przejściach i planowanie podróży z wyprzedzeniem. W miarę upływu czasu i zwiększenia zasobów obsługowych nadzieja, że sytuacja się uspokoi, pozostaje realna choć nadal daleka od całkowitej normalności.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

