Czołowe zderzenie z ciężarówką. Kierowca zginął, droga zablokowana w obu kierunkach

28 lipca 2026 09:12 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Puste Łąki w powiecie wyszkowskim doszło do śmiertelnego wypadku. Kierujący hondą stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki Volvo. Kierowca auta osobowego poniósł śmierć na miejscu. Droga pozostaje zablokowana w obu kierunkach, a policjanci kierują ruch na wyznaczone objazdy.

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Fot. Mazowiecka Policja

55-letni kierowca ciężarówki trafił do szpitala i był trzeźwy

Jak poinformowała Policja Mazowsze, w wyniku zdarzenia jedna osoba zmarła, a jedna została ranna. Kierujący volvo, 55-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala z obrażeniami ciała. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Policjanci ustalają okoliczności wypadku i apelują do kierowców o ostrożność. Na tym etapie mowa wyłącznie o wstępnych ustaleniach, a przyczyny zjechania hondy na przeciwny pas pozostają przedmiotem czynności.

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Utrudnienia obejmują cały odcinek między Wyszkowem a Łochowem

Puste Łąki leżą w gminie Wyszków, na pograniczu powiatów wyszkowskiego i węgrowskiego, na leśnym odcinku DK 62 prowadzącym z Wyszkowa w stronę Łochowa. Jest to droga jednojezdniowa, po jednym pasie w każdą stronę, bez fizycznego rozdzielenia kierunków ruchu. Całkowite zablokowanie takiej trasy oznacza objazd drogami lokalnymi przez okoliczne miejscowości, bo alternatywy o porównywalnej przepustowości w tym rejonie nie ma. Kierowcy planujący przejazd na tym kierunku powinni sprawdzić komunikaty przed wyjazdem.

Droga jest tu trudna. Kierowcy powinni uważać

Droga w tym miejscu jest trudna. Leśny, kręty przebieg trasy, drzewa tuż przy jezdni i brak rozdzielenia kierunków ruchu.

W jednym z najpoważniejszych wypadków na tym odcinku przewrócił się do rowu autokar, którym podróżowały 32 osoby wraz z kierowcą. Do szpitali trafiło wtedy 19 osób, z czego 10 z ciężkimi obrażeniami, a na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierowca autokaru próbował ominąć leśne zwierzę. Archiwa lokalnych redakcji notują na tym samym fragmencie DK 62 również wcześniejszy wypadek śmiertelny, zdarzenie, w którym skoda po nieprawidłowym manewrze omijania uderzyła w przydrożne drzewo, oraz dwie kolizje jednego wieczoru, po których ruch odbywał się wahadłowo przez dwie godziny.

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