Czternastki już na kontach. Nie wszyscy zobaczyli 1978,49 zł. ZUS wyjaśnia, skąd niższe przelewy
ZUS zakończył główną część wrześniowych wypłat czternastych emerytur. Pełna kwota świadczenia w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, ale nie każdy emeryt i rencista otrzymał właśnie tyle. O wysokości dodatkowego przelewu decyduje przede wszystkim kwota podstawowego świadczenia. Część osób nie dostała czternastki wcale.
Na konta seniorów trafiły już czternaste emerytury wypłacane w podstawowych wrześniowych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Pieniądze były przekazywane razem z emeryturą lub rentą – bez konieczności składania wniosku.
Nie oznacza to jednak, że każdy uprawniony zobaczył na rachunku dodatkowe 1978,49 zł. Jest to bowiem kwota brutto, a pełne świadczenie przysługuje tylko osobom mieszczącym się w określonym limicie.
Kto otrzymał pełną czternastą emeryturę?
W 2026 roku pełna czternastka wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo, ile najniższa emerytura obowiązująca od 1 marca.
Całą kwotę otrzymały osoby, których podstawowa emerytura, renta albo suma uwzględnianych świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Od czternastki ZUS potrąca jednak składkę zdrowotną oraz – w zależności od sytuacji podatkowej seniora – zaliczkę na podatek dochodowy. Dlatego kwota, która faktycznie pojawiła się na rachunku, jest niższa od podawanych 1978,49 zł brutto.
Masz więcej niż 2900 zł? ZUS pomniejszył wypłatę
Jeżeli podstawowe świadczenie przekracza 2900 zł brutto, czternastka jest obliczana według zasady „złotówka za złotówkę”.
Każda złotówka przekroczenia progu pomniejsza dodatkowe świadczenie o złotówkę. Nie jest więc tak, że przekroczenie limitu nawet o niewielką kwotę powoduje utratę całej czternastki.
Przykładowe wyliczenia wyglądają następująco:
|Emerytura lub renta brutto
|Czternastka brutto
|2900 zł
|1978,49 zł
|3000 zł
|1878,49 zł
|3500 zł
|1378,49 zł
|4000 zł
|878,49 zł
|4500 zł
|378,49 zł
|4800 zł
|78,49 zł
Są to kwoty przed odliczeniem składki zdrowotnej i ewentualnej zaliczki podatkowej. Ostateczna suma wypłacona na konto zależy więc od indywidualnego rozliczenia konkretnej osoby.
Ta granica przesądza o wypłacie. Powyżej czternastki nie ma
Przepisy przewidują minimalną wysokość czternastej emerytury. Jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” obliczone świadczenie byłoby niższe niż 50 zł brutto, ZUS nie wypłaca go wcale.
W praktyce czternastki nie otrzymały osoby, których emerytura, renta albo suma uwzględnianych świadczeń przekraczała 4828,49 zł brutto.
Pieniędzy nie dostały również osoby, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty miały zawieszone prawo do emerytury lub renty.
Przy rencie wdowiej ZUS sprawdza łączną kwotę
Szczególne znaczenie ma sposób obliczania czternastki w przypadku osób pobierających kilka świadczeń.
Jeżeli senior korzysta z renty wdowiej albo ma prawo do świadczeń wypłacanych przez różne instytucje, pod uwagę może zostać wzięta ich łączna wysokość. Nie można więc otrzymać osobnej czternastki do każdego świadczenia.
Osobie mającej prawo do kilku emerytur lub rent przysługuje zasadniczo jedna czternasta emerytura. W przypadku zbiegu świadczeń wypłacanych przez ZUS i KRUS właściwa instytucja ustala jej wysokość na podstawie wymaganych danych.
Jedna renta rodzinna nie oznacza kilku pełnych czternastek
Inaczej wygląda sytuacja, gdy do jednej renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób. Do takiej renty przysługuje jedna czternasta emerytura, która jest następnie dzielona proporcjonalnie pomiędzy uprawnionych.
To kolejny powód, dla którego na konto mogła wpłynąć kwota znacznie niższa niż 1978,49 zł.
Odrębne reguły dotyczą między innymi osób pobierających równocześnie rentę socjalną, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub świadczenia w ramach renty wdowiej.
Nie wszyscy otrzymali pieniądze we wrześniu
Główna część wypłat została zrealizowana we wrześniowych terminach emerytur i rent. Wyjątek stanowią osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Dla tej grupy ZUS przewidział wypłatę czternastki 1 października 2026 roku.
Jeżeli senior otrzymuje pieniądze przekazem pocztowym, termin ich fizycznego doręczenia może również różnić się od dnia wysłania świadczenia przez ZUS.
Czternastka jest chroniona przed komornikiem
Z czternastej emerytury pobierane są składka zdrowotna i ewentualna zaliczka na PIT, ale dodatkowe świadczenie jest wolne od innych potrąceń oraz egzekucji komorniczej.
Czternastka nie jest również wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń uzależnionych od sytuacji finansowej. Oznacza to, że jej wypłata nie powinna sama w sobie spowodować utraty dodatku lub pomocy przyznawanej na podstawie kryterium dochodowego.
Przelew jest niższy albo nie przyszedł? To trzeba sprawdzić
Najpierw należy porównać wysokość własnej emerytury lub renty z progami 2900 zł oraz 4828,49 zł brutto. W przypadku pobierania kilku świadczeń trzeba uwzględnić ich sumę.
Informacji o naliczeniu czternastki można szukać w decyzji ZUS oraz na koncie w eZUS. W razie wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z Zakładem.
Najważniejsze jest jedno: 1978,49 zł to pełna kwota brutto, a nie jednakowy przelew gwarantowany każdemu emerytowi. Im wyższe świadczenie podstawowe ponad 2900 zł, tym niższa czternastka. Po przekroczeniu ustawowej granicy dodatkowej wypłaty nie ma wcale.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.