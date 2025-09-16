Czterodniowe wolne w listopadzie. Tusk dał im prezent, reszta może pozazdrościć
10 listopada będzie dniem wolnym, ale nie dla wszystkich. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie, które sprawi, że część Polaków dostanie czterodniowy weekend w listopadzie. Czy ty też możesz liczyć na dodatkowe wolne? Pracownicy administracji państwowej już planują długi listopadowy weekend. Od soboty 8 do wtorku 11 listopada będą mieli wolne dzięki decyzji premiera Donalda Tuska. Dla pozostałych milionów pracowników to może być powód do zazdrości – ich los zależy od dobrej woli pracodawcy.
Premier podpisał 27 lutego zarządzenie, które wyznacza 10 listopada jako dzień wolny dla członków korpusu służby cywilnej. To rekompensata za święto Wszystkich Świętych, które w tym roku przypada w sobotę 1 listopada.
Kto dostanie cztery dni wolnego?
Długi weekend dotyczy około 120 tysięcy pracowników administracji państwowej w całym kraju. Jak informuje portal PulsHR, to członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach centralnych, wojewódzkich oraz izbach administracji skarbowej.
Dzięki układowi kalendarza urzędnicy będą mieli wyjątkowo długi odpoczynek. 8 i 9 listopada to weekend, 10 listopada dzień wolny wyznaczony przez premiera, a 11 listopada to Święto Niepodległości.
W praktyce oznacza to, że wiele urzędów będzie nieczynnych przez cztery dni z rzędu. Obywatele planujący załatwienie spraw urzędowych powinni to uwzględnić w swoich planach.
Sektor prywatny na lodzie
Jak podaje portal Wprost, w przypadku pozostałych pracowników – zatrudnionych w sektorze prywatnym – decyzja o odbiorze dnia wolnego za 1 listopada należy do pracodawcy. Nie ma automatycznego prawa do dodatkowego wolnego.
Pracodawcy mogą wybrać różne rozwiązania. Niektórzy wyznaczą konkretny dzień dla całej załogi, inni pozwolą pracownikom ustalić indywidualny termin wolnego. Są też tacy, którzy w ogóle zrezygnują z dodatkowego dnia.
Zgodnie z Kodeksem pracy za święto wypadające w sobotę przysługuje pełny dzień wolny – nie można go dzielić na godziny. Pracodawca może wyznaczyć go przed świętem lub po nim, ale najczęściej stara się stworzyć długi weekend.
Nie tylko listopad – także majówka będzie dłuższa
To nie jedyna okazja do przedłużonego weekendu w 2025 roku. Jak przypomina portal Forsal, 3 maja (Święto Konstytucji) również przypada w sobotę. Premier wyznaczył już 2 maja jako dzień wolny dla urzędników.
Oznacza to, że administracja państwowa będzie miała również długą majówkę – od soboty 3 do wtorku 6 maja (Dzień Strażaka). Znowu cztery dni wolnego z rzędu.
Dla sektora prywatnego i tym razem decyzja należy do pracodawców. Wiele firm prawdopodobnie skorzysta z okazji, by wydłużyć majówkę swoim pracownikom.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli pracujesz na umowę o pracę, sprawdź w regulaminie pracy lub zapytaj przełożonego, kiedy firma wyznaczy dodatkowy dzień wolny za 1 listopada. Pracodawca ma obowiązek go udzielić, ale może wybrać dogodny termin.
Warto zaplanować z wyprzedzeniem, czy twoja firma zdecyduje się na wydłużenie listopadowego weekendu. Jeśli tak, możesz przygotować się na dłuższy odpoczynek lub wyjazd.
Pamiętaj, że dodatkowy dzień wolny przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Jeśli pracujesz na umowie zlecenie lub prowadzisz działalność gospodarczą, nie masz prawa do rekompensaty za święto wypadające w weekend.
Dla rodziców oznacza to także planowanie opieki nad dziećmi. Jeśli szkoła będzie nieczynna 10 listopada (co zależy od decyzji lokalnych władz oświatowych), trzeba będzie zorganizować opiekę na ten dzień.
Przedsiębiorcy muszą z kolei uwzględnić, że część dostawców i kontrahentów może być niedostępna przez cztery dni. Warto to uwzględnić przy planowaniu dostaw i realizacji zleceń.
Osoby załatwiające sprawy urzędowe powinny pamiętać, że administracja państwowa będzie nieczynna od 8 do 11 listopada. Pilne sprawy lepiej załatwić wcześniej lub poczekać do środy 12 listopada.
W przypadku firm prywatnych, które zdecydują się na wydłużenie weekendu, klienci mogą doświadczyć ograniczeń w obsłudze. Warto wcześniej sprawdzić godziny pracy ulubionych sklepów i punktów usługowych.
