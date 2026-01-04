Czterodniowy tydzień pracy? Większość Polaków mówi „nie” [SONDAŻ]
Choć od początku 2026 roku ruszył rządowy pilotaż skróconego czasu pracy, większość Polaków podchodzi do tego pomysłu sceptycznie. Najnowszy sondaż pokazuje, że aż 61,5 proc. badanych nie popiera skrócenia ustawowego tygodnia pracy, mimo trwających testów i europejskiej debaty na ten temat.
Krótszy czas pracy budzi wątpliwości. Sondaż pokazuje sceptycyzm Polaków
Dyskusja o skróceniu ustawowego czasu pracy regularnie powraca w debacie publicznej, zwłaszcza w kontekście rozwiązań testowanych w innych krajach Europy. W Polsce temat ten nabrał nowej dynamiki wraz z uruchomieniem rządowego programu pilotażowego. Najnowszy sondaż pokazuje jednak, że entuzjazm społeczny dla takiej zmiany pozostaje ograniczony.
Od 1 stycznia 2026 roku ruszył pilotaż skróconego czasu pracy, w którym bierze udział 90 pracodawców i ponad 5 tysięcy pracowników. Uczestnicy projektu wykonują swoje obowiązki w krótszym wymiarze godzin, zachowując dotychczasowe wynagrodzenie. Program ma sprawdzić, czy mniejsza liczba godzin pracy wpłynie na efektywność i dobrostan zatrudnionych.
Co się zmienia w pilotażu
Założenia projektu są elastyczne. Skrócenie czasu pracy nie oznacza automatycznie czterodniowego tygodnia pracy ani wolnych piątków. To pracodawcy decydują, w jaki sposób reorganizują czas pracy, testując różne modele. Warunkiem udziału w programie jest objęcie nowym systemem co najmniej połowy pracowników w danej firmie.
Celem pilotażu jest zebranie danych, które pozwolą Ministerstwu Rodziny ocenić, czy podobne rozwiązania mogłyby w przyszłości zostać wprowadzone na stałe do kodeksu pracy. Na razie projekt ma charakter wyłącznie testowy i nie przesądza o kierunku zmian legislacyjnych.
Sondaż studzi nastroje
Równolegle z pilotażem pojawiły się wyniki sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie pokazuje, że większość Polaków nie popiera skrócenia ustawowego tygodnia pracy. Przeciwko takiej zmianie opowiada się 61,5 proc. ankietowanych.
Zwolennicy skrócenia czasu pracy pozostają w mniejszości. Łączne poparcie dla tego rozwiązania deklaruje 30,9 proc. badanych, z czego jedynie 10,8 proc. popiera je zdecydowanie. Odsetek osób niezdecydowanych wynosi 7,6 proc.
Podziały polityczne bez przełomu
Analiza wyników w podziale na preferencje polityczne pokazuje, że pomysł nie ma silnego zaplecza w żadnym z głównych obozów. Wśród wyborców koalicji rządzącej poparcie dla skrócenia tygodnia pracy deklaruje 43 proc., jednak 49 proc. jest przeciw. Oznacza to, że także w tej grupie sceptycyzm przeważa.
Jeszcze wyraźniejszy sprzeciw widać wśród wyborców opozycji. Aż 69 proc. z nich nie popiera skrócenia czasu pracy, a tylko 23 proc. wyraża poparcie. Podobnie krytyczne są osoby niegłosujące na główne ugrupowania – w tej grupie przeciw zmianom opowiada się 66 proc. badanych.
Co dalej z krótszym tygodniem pracy
Wyniki sondażu pokazują, że społeczna gotowość na systemową zmianę czasu pracy jest ograniczona. Pilotaż prowadzony przez rząd ma dostarczyć twardych danych, które pozwolą ocenić skutki takich rozwiązań w praktyce. Na ich podstawie zapadną decyzje, czy temat skrócenia czasu pracy będzie dalej rozwijany, czy pozostanie jedynie eksperymentem.
Na razie jedno jest pewne – marzenie o powszechnym krótszym tygodniu pracy w Polsce wciąż budzi więcej wątpliwości niż entuzjazmu.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.