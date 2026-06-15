Cztery dzielnice w Warszawie z nową strefą płatnego parkowania. Pierwsze zmiany już we wrześniu
Rada m.st. Warszawy przegłosowała 11 czerwca 2026 roku kolejne rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Nowe obszary obejmą Wolę, Pragę-Południe, Mokotów i – po raz pierwszy – Włochy. Część zmian wejdzie w życie już na początku września tego roku, reszta w maju przyszłego. Jeśli mieszkasz lub pracujesz na Odolanach, Służewcu, Rakowie albo w okolicach Okęcia – sprawdź, czego możesz się spodziewać i jak się przygotować.
Cztery dzielnice, dwa terminy
Uchwała Rady Warszawy z 11 czerwca 2026 roku wprowadza zmiany w dwóch etapach:
Etap 1 – wrzesień 2026 (Wola i Praga-Południe):
- Odolany na Woli – całe osiedle,
- obszar między ulicami Saską a Międzynarodową na Pradze-Południe.
Etap 2 – połowa maja 2027 (Mokotów i Włochy):
- Służewiec na Mokotowie,
- Raków i północna część Okęcia na Włochach.
Odolany (Wola) – dobre połączenie, które przyciągało przyjezdnych
Odolany to poprzemysłowe tereny Woli, które w ostatnich latach przeszły gruntowną rewitalizację i zamieniły się w rozwijające się osiedla mieszkaniowe. Tramwaj na ulicy Kasprzaka sprawia, że okolica jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum – co korzystnie wpływa na atrakcyjność mieszkaniową, ale jednocześnie przyciągało osoby dojeżdżające do pracy samochodem i zostawiające go tu na cały dzień.
Dyrektor ZDM Łukasz Puchalski wskazał, że na wdrożenie strefy na Odolanach trzeba było poczekać do zakończenia przebudowy ulic Ordona i Jana Kazimierza – obu kluczowych arterii osiedla. Prace zostały zakończone i ulice są gotowe na nowe oznakowanie i parkomaty. Strefa zacznie tu działać na początku września 2026 roku.
Między Saską a Międzynarodową (Praga-Południe) – dopełnienie Saskiej Kępy
Saska Kępa dołączyła do SPPN dwa lata temu – i właśnie ten krok spowodował, że parkowanie w obszarze między ulicami Saską a Międzynarodową stało się coraz większym problemem. Kierowcy, których zniechęciły opłaty na Saskiej Kępie, przesiedli się kilka ulic dalej. O objęcie tego obszaru strefą zabiegali zarówno mieszkańcy, jak i lokalni radni oraz organizacje społeczne. Uchwała z 11 czerwca spełnia tę prośbę. Strefa wejdzie w życie także na początku września 2026 roku.
Służewiec (Mokotów) – „Mordor” z parkingoamatami
Służewiec kojarzony jest przede wszystkim z zagłębiem biurowców, potocznie zwanym „Mordorem”. Przez lata oznaczało to jedno: od rana ulice okolicznych osiedli mieszkaniowych zapełniały się samochodami pracowników korporacji, którzy parkowali tu za darmo, podczas gdy miejscowi nie mieli gdzie zostawić własnego auta. Sytuacja się zmieniała – wokół biurowców powstało wiele nowych osiedli mieszkaniowych, co tylko wzmogło presję na miejsca postojowe.
Wprowadzenie SPPN na Służewcu ma wymusić rotację miejsc i ograniczyć parkowanie przez cały dzień przez osoby dojeżdżające do pracy. Zmiana wejdzie w życie w maju 2027 roku, dając mieszkańcom i firmom czas na przygotowanie się.
Raków i północna część Okęcia (Włochy) – strefa po raz pierwszy
To historyczne rozszerzenie: SPPN dotrze do Włoch po raz pierwszy. Dokładniej – do Rakowa i północnej części Okęcia. Oba obszary należą do szybko rozwijających się dzielnic mieszkaniowych, ale w przypadku Okęcia dochodzi dodatkowy czynnik: lotnisko. Pasażerowie Lotniska Chopina od lat pozostawiają samochody na okolicznych ulicach przed odlotem, blokując miejsca dla lokalnych mieszkańców. Strefa płatnego parkowania ma to zjawisko ograniczyć. Termin wdrożenia: połowa maja 2027 roku.
Stawki parkowania w SPPN – cennik od 1 maja 2026
Od 1 maja 2026 roku obowiązują nowe, progresywne stawki za postój w całej strefie. Im dłużej stoisz, tym wyższa cena za każdą kolejną godzinę – mechanizm celowo zaprojektowany, by zniechęcać do całodziennego zajmowania miejsca i wymuszać rotację.
|Godzina postoju
|Stawka
|Łączny koszt
|1. godzina
|4,50 zł
|4,50 zł
|2. godzina
|5,40 zł
|9,90 zł
|3. godzina
|10,90 zł
|20,80 zł
|4. godzina i każda kolejna
|9,50 zł/h
|30,30 zł za 4h
|Cały dzień (12 godzin, 8:00-20:00)
|–
|ok. 106,30 zł
|Minimum (10 minut)
|0,50 zł
|0,50 zł
Strefa działa wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00. W soboty, niedziele, święta ustawowe oraz w dniach 2 maja, 24 i 31 grudnia parkowanie w strefie jest bezpłatne.
Płatności przyjmują parkomaty (1 289 urządzeń wyłącznie bezgotówkowych i 936 obsługujących bilon i płatności bezgotówkowe), aplikacje mobilne (m.in. mPay, SkyCash, Autopay i inne), SMS lub WhatsApp. Mandat za brak opłaty wynosi 300 zł.
Abonament mieszkańca – 30 zł rocznie i jak go kupić
Dla mieszkańców nowych obszarów objętych strefą kluczowa jest informacja o abonamencie. Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i uprawnia do bezpłatnego parkowania w promieniu 200 metrów od adresu zameldowania. Zasady te obowiązują od 1 października 2024 roku.
Abonament można kupić:
- online przez stronę zdm.waw.pl (najszybsza opcja),
- w Punktach Obsługi Pasażera ZTM – czynnych w dni powszednie od 7:00 do 19:00,
- w wybranych punktach obsługi ZDM na terenie dzielnic.
Do zakupu abonamentu potrzebny jest dokument potwierdzający zameldowanie pod wskazanym adresem lub inny dokument akceptowany przez ZDM (np. umowa najmu z adresem w strefie). Abonament jest przypisany do konkretnego pojazdu – przy zakupie podaje się numer rejestracyjny. Jeden właściciel może mieć abonament na więcej niż jeden samochód, ale każdy jest płatny osobno.
Jak SPPN rozrastała się przez ostatnie lata
Decyzja z 11 czerwca 2026 roku jest kolejnym krokiem w wieloletnim procesie rozszerzania strefy:
- Listopad 2024: Praga-Południe – Saska Kępa i Kamionek,
- 3 lutego 2025: Mokotów – Stary Mokotów, Wyględów, Wierzbno, Ksawerów, Sielce i części Sadyby,
- Wrzesień 2026: Wola – Odolany; Praga-Południe – między Saską a Międzynarodową,
- Maj 2027: Mokotów – Służewiec; Włochy – Raków i północna część Okęcia.
Każde rozszerzenie poprzedzone jest konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez ZDM – spotkaniami z mieszkańcami i analizą sytuacji na poszczególnych ulicach. Prezydent Trzaskowski podkreślił, że zmiany wynikają z wniosków samych mieszkańców, a nie z odgórnej decyzji ratusza.
Co to oznacza dla Ciebie? Abonament, mapa i aplikacja – to musisz sprawdzić
- Mieszkasz na Odolanach lub między Saską a Międzynarodową? Od początku września 2026 parkowanie na ulicy bez biletu lub abonamentu w dni robocze między 8:00 a 20:00 będzie kosztować 300 zł mandatu. Kup abonament rejonowy (30 zł rocznie) przez zdm.waw.pl – najlepiej zrób to jeszcze w lipcu lub sierpniu, zanim strefa wejdzie w życie i uniknie się kolejek.
- Mieszkasz na Służewcu lub w Rakowie i okolicach Okęcia? Masz czas do maja 2027, ale warto już teraz sprawdzić, czy Twoja ulica znalazła się w planowanym zasięgu. Szczegółowe mapy i adresy objęte rozszerzeniem pojawią się na zdm.waw.pl – monitoruj tę stronę.
- Pracujesz na Służewcu? Codzienne parkowanie przy biurowcach za darmową od 2027 roku nie będzie już opcją. Sprawdź ofertę parkingów podziemnych przy biurowcach lub rozważ zakup parkingu abonamentowego. Niektóre firmy z „Mordoru” oferują pracownikom dofinansowanie do parkingów – zapytaj w kadrach.
- Lecisz z Okęcia i zostawiasz auto na ulicy? Od maja 2027 okolice lotniska będą w strefie. Całodzienny postój przy stawkach progresywnych to ok. 106 zł za jeden dzień. Przy kilkudniowym wylocie zrobi się z tego kilkaset złotych – taniej wyjdzie parking lotniskowy lub taxi/transfer.
- Sprawdź dokładną granicę strefy na swojej ulicy. Wejdź na zdm.waw.pl lub zadzwoń na infolinię ZDM pod numer 19115. Nie każda ulica w dzielnicy objętej rozszerzeniem znajdzie się w strefie – granice biegną ulicami, a ich przebieg można sprawdzić na interaktywnej mapie.
- Zainstaluj aplikację do płatności. Parkomat przy pojemniku to wygoda, ale aplikacja mobilna jest szybsza i pozwala na zdalne przedłużenie czasu postoju bez wracania do auta. ZDM akceptuje kilka aplikacji – mPay, SkyCash, Autopay, AnyPark i inne. Przygotuj wybraną aplikację zanim strefa w Twojej okolicy wejdzie w życie.
- Właściciele firm w nowych obszarach strefy. Jeśli Twoi klienci parkują przy Twoim lokalu – poinformuj ich z wyprzedzeniem o zmianie. Możesz też sprawdzić, czy ZDM przewiduje parkometry z możliwością opłacania przez telefon bez konieczności powrotu do auta – to ułatwia życie zarówno klientom, jak i obsłudze.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.