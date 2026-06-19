Cztery kolejne dzielnice w Warszawie z nową strefą płatnego parkowania. Pierwsze zmiany po wakacjach. Wiemy ile zapłacą kierowcy
Rada m.st. Warszawy przegłosowała 11 czerwca 2026 roku kolejne rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Pierwsze zmiany wejdą w życie już na początku września tego roku – dla tysięcy kierowców, nie tylko z Warszawy, ale także tych, którzy tutaj przyjeżdżają, oznacza to nowy koszt. Sprawdzamy, skąd ta decyzja, co konkretnie obejmuje i ile naprawdę zapłacą kierowcy, scenariusz po scenariuszu.
Cztery dzielnice, dwa terminy – co dokładnie uchwaliła Rada Warszawy
Uchwała z 11 czerwca 2026 roku wprowadza zmiany w dwóch etapach, obejmując łącznie cztery dzielnice. Etap pierwszy, wrzesień 2026 roku: całe osiedle Odolany na Woli oraz obszar między ulicami Saską i Międzynarodową na Pradze-Południe. Etap drugi, połowa maja 2027 roku: Służewiec na Mokotowie oraz Raków i północna część Okęcia na Włochach.
Każde z tych miejsc ma swoją własną historię problemu z parkowaniem, która stoi za decyzją radnych. Odolany to poprzemysłowe tereny Woli, które przeszły gruntowną rewitalizację i zamieniły się w rozwijające się osiedla mieszkaniowe – dobre połączenie tramwajowe na ulicy Kasprzaka przyciągało jednak też kierowców dojeżdżających do pracy, którzy zostawiali tu auto na cały dzień. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski wskazał, że wdrożenie strefy czekało na zakończenie przebudowy ulic Ordona i Jana Kazimierza – kluczowych arterii osiedla, teraz już gotowych na nowe oznakowanie.
Obszar między Saską a Międzynarodową na Pradze-Południe to efekt domina po wcześniejszym objęciu strefą Saskiej Kępy dwa lata wcześniej – kierowcy zniechęceni opłatami przesiedli się kilka ulic dalej, co wywołało falę wniosków od mieszkańców i lokalnych radnych o rozszerzenie strefy właśnie tutaj.
Służewiec na Mokotowie, znany jako biurowy „Mordor”, przez lata oznaczał codzienny napływ samochodów pracowników korporacji parkujących bezpłatnie na ulicach osiedli mieszkaniowych, podczas gdy mieszkańcy nie mieli gdzie zostawić własnego auta. Nowa zabudowa mieszkaniowa wokół biurowców tylko wzmogła tę presję. Raków i północna część Okęcia na Włochach to pierwsze w historii wejście strefy płatnego parkowania do tej dzielnicy – tu kluczowym czynnikiem jest bliskość Lotniska Chopina, gdzie pasażerowie od lat zostawiali samochody na okolicznych ulicach przed odlotem.
Stawka progresywna – dlaczego pierwsza godzina to nie jest cała prawda
Od 1 maja 2026 roku w całej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie obowiązuje stawka progresywna – im dłużej stoi samochód, tym drożej kosztuje każda kolejna godzina. To dotyczy też wszystkich czterech nowych obszarów. Mechanizm jest prosty, ale jego skutki dla portfela rosną nieliniowo:
1. godzina – 4,50 zł
2. godzina – 5,40 zł (razem 9,90 zł)
3. godzina – 10,90 zł (razem 20,80 zł)
4. godzina i każda kolejna – 9,50 zł/h
Strefa działa wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00. W soboty, niedziele, święta ustawowe oraz w dniach 2 maja, 24 i 31 grudnia parkowanie w strefie jest bezpłatne.
Konkretne scenariusze. Ile kto zapłaci?
Scenariusz 1: pracownik dojeżdżający na Służewiec – 8 godzin w pracy
Typowy dzień pracy w biurowcu na Służewcu to około 8-9 godzin postoju. Licząc od 8:00 do 17:00, czyli 9 godzin, rachunek wygląda tak: pierwsze 3 godziny kosztują łącznie 20,80 zł, a kolejnych 6 godzin po stawce 9,50 zł/h to dodatkowe 57 zł. Łącznie: 77,80 zł za jeden dzień parkowania. W miesiącu liczącym około 20 dni roboczych, jeśli ktoś parkowałby tak codziennie bez abonamentu, koszt sięgnąłby ponad 1550 zł. To właśnie dlatego mechanizm progresywny ma sens z perspektywy miasta – przy takiej stawce parkowanie na cały dzień bez abonamentu przestaje być racjonalne, a dla pracownika znacznie taniej wychodzi miejsce w parkingu podziemnym biurowca, abonament rejonowy (jeśli mieszka w pobliżu) albo dojazd inną formą transportu.
Scenariusz 2: pasażer lotniska Chopina – auto zostawione na tydzień urlopu
Okolice północnego Okęcia od maja 2027 roku trafią do strefy płatnego parkowania – a to właśnie tam część pasażerów lotniska Chopina zostawiała dotąd samochód na czas wyjazdu, żeby uniknąć drogich parkingów lotniskowych. Po wejściu zmian taka strategia przestanie się opłacać. Pełny dzień postoju (12 godzin, 8:00-20:00) w strefie kosztuje około 106,30 zł. Przy tygodniowym wyjeździe, liczonym jako 7 dni postoju w strefie (choć w praktyce strefa działa tylko w dni robocze, więc weekendowe dni są bezpłatne), koszt może wynieść kilkaset złotych – w zależności od tego, ile dni przypada na dni robocze. To więcej niż wiele parkingów lotniskowych typu „park and fly” oferowanych komercyjnie w okolicy Okęcia, gdzie tygodniowy postój bywa rozliczany ryczałtowo.
Scenariusz 3: klient załatwiający sprawę na Odolanach – 45 minut
Nie każdy kierowca w nowych obszarach strefy zostaje na długo. Dla kogoś, kto zatrzymuje się na Odolanach na 45 minut – żeby załatwić sprawę w urzędzie, zrobić zakupy czy odwiedzić znajomego – rachunek jest dużo niższy, ale wciąż trzeba go opłacić. Minimalna opłata za 10 minut postoju to 0,50 zł, a za pełne 45 minut, rozliczane proporcjonalnie w ramach pierwszej godziny (4,50 zł za 60 minut), wyniesie około 3,40 zł. To stawka, która dla jednorazowej wizyty jest niezauważalna, ale przy regularnych, codziennych krótkich postojach w tygodniu robi różnicę – 5 takich wizyt w tygodniu to już 17 zł, a w miesiącu ponad 70 zł.
Scenariusz 4: mieszkaniec z abonamentem – ile realnie oszczędza?
Dla osób zameldowanych w nowych obszarach strefy kluczowe jest porównanie kosztu abonamentu z kosztem płacenia za każdy postój osobno. Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i uprawnia do bezpłatnego parkowania w promieniu 200 metrów od adresu zameldowania. Dla porównania – jeden dzień parkowania bez abonamentu, jeśli ktoś zostawia samochód na 9-10 godzin, kosztuje od 60 do 90 zł. Oznacza to, że abonament rejonowy zwraca się już po jednym dniu postoju bez opłaty – a w skali roku różnica między płaceniem za każdy postój i kupnem abonamentu liczona jest w tysiącach złotych dla kogoś, kto regularnie parkuje przy własnym domu.
Scenariusz 5: brak opłaty – ile kosztuje mandat?
Dla kierowcy, który zdecyduje się zaparkować bez biletu, abonamentu czy aktywnej aplikacji, licząc na to, że kontroler nie sprawdzi danej ulicy – mandat za brak opłaty w strefie wynosi 300 zł. To ponad trzykrotność kosztu pełnego dnia postoju w nowej, progresywnej stawce.
Samochody z automatycznym systemem sczytywania tablicy mogą wyłapać tysiące wykroczeń dziennie. Rachunek ekonomiczny jest więc jednoznaczny: nawet przy najdłuższym, całodniowym postoju opłacenie parkowania jest wielokrotnie tańsze niż ryzyko mandatu, a w praktyce kontrole w nowych obszarach strefy zwykle intensyfikują się właśnie w pierwszych tygodniach po wprowadzeniu zmian.
Co to oznacza dla Ciebie? Policz swój scenariusz przed wrześniem i majem
- Pracujesz na Służewcu i parkujesz codziennie na ulicy? Policz miesięczny koszt przy stawce progresywnej – przy 20 dniach roboczych może to przekroczyć 1500 zł. Sprawdź ofertę parkingu podziemnego w swoim biurowcu albo zapytaj w kadrach o dofinansowanie do miejsca parkingowego, zanim zmiana wejdzie w życie w maju 2027.
- Mieszkasz na Odolanach, między Saską a Międzynarodową, na Służewcu, w Rakowie lub na północnym Okęciu? Kup abonament rejonowy (30 zł rocznie) przez zdm.waw.pl, zanim strefa zacznie obowiązywać w Twojej okolicy. Potrzebny będzie dokument potwierdzający zameldowanie lub umowa najmu z adresem w strefie.
- Latasz z Okęcia i zwykle zostawiasz auto na ulicy na czas wyjazdu? Po majowych zmianach 2027 roku policz, czy to się jeszcze opłaca. Przy tygodniowym wyjeździe i nowej stawce progresywnej, komercyjny parking lotniskowy typu park and fly może wyjść taniej niż codzienna opłata w strefie.
- Zostajesz tylko na chwilę? Pamiętaj o minimalnej opłacie 0,50 zł za 10 minut – aplikacja mobilna (mPay, SkyCash, Autopay) pozwala uruchomić i zakończyć opłatę zdalnie, bez potrzeby szukania parkomatu, co przy krótkich wizytach jest szybsze niż płatność gotówką czy kartą w automacie.
- Nie jesteś pewien, czy Twoja konkretna ulica trafi do strefy? Granice biegną ulica po ulicy, nie całą dzielnicą. Sprawdź interaktywną mapę na zdm.waw.pl albo zadzwoń na infolinię ZDM pod numer 19115, żeby uniknąć niespodzianki w postaci 300-złotowego mandatu w pierwszym dniu działania nowej strefy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.