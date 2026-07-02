Cztery nowe dzielnice w Strefie Płatnego Parkowania w Warszawie – wiemy od kiedy i ile zapłacisz. Złapią Cię szybciej, niż myślisz
11 czerwca radni Warszawy przegłosowali kolejne rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Cztery dzielnice – Wola, Praga-Południe, Mokotów i po raz pierwszy Włochy – dostaną parkomaty w dwóch etapach. Dla mieszkańców i kierowców dojeżdżających do tych rejonów oznacza to nie tylko nowy koszt, ale też coś, o czym mówi się mniej: system kontroli, który w Warszawie działa znacznie sprawniej, niż większość kierowców sobie wyobraża.
Kto i kiedy zapłaci
Pierwszy etap wchodzi w życie 7 września 2026 roku i obejmie całe osiedle Odolany na Woli oraz obszar między ulicami Saską i Międzynarodową na Pradze-Południe. Drugi etap, zaplanowany na połowę maja 2027 roku, przyniesie opłaty na Służewcu (Mokotów) oraz w Rakowie i północnej części Okęcia (Włochy) – to pierwsze w historii wejście SPPN na teren dzielnicy Włochy.
Od 1 maja 2026 roku w całej strefie, także w nowych obszarach, obowiązuje stawka progresywna: 4,50 zł za pierwszą godzinę, 5,40 zł za drugą (razem 9,90 zł), 10,90 zł za trzecią (razem 20,80 zł), a od czwartej godziny 9,50 zł za każdą kolejną. Pełny dzień postoju, od 8:00 do 20:00, kosztuje około 106 zł. Strefa działa w dni robocze; w weekendy, święta ustawowe oraz 2 maja, 24 i 31 grudnia parkowanie jest bezpłatne. Mieszkańcy mogą wykupić abonament roczny za 30 zł, uprawniający do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.
50 kontrolerów dziennie i samochody, które widzą 260 aut w 10 minut
To jest część, o której najmniej się mówi, a która realnie decyduje, czy opłacalne jest liczenie na to, że „jakoś się nie załapię”. Według Zarządu Dróg Miejskich, całą strefę codziennie kontroluje około 50 kontrolerów pieszych, sprawdzających, czy kierowcy uczciwie opłacili postój. To jednak dopiero połowa systemu.
Drugą, znacznie bardziej wydajną częścią jest flota 9 specjalnych samochodów z systemem e-kontroli. Pojazdy te automatycznie skanują tablice rejestracyjne mijanych aut i w czasie rzeczywistym porównują je z bazą opłaconych postojów. Jedno takie auto ma skuteczność porównywalną z dziesięcioma dwuosobowymi patrolami pieszymi. W testach przed wdrożeniem systemu dwa samochody wyposażone w tę aparaturę zidentyfikowały około 260 pojazdów w ciągu 10 minut – pojedynczemu kontrolerowi pieszemu zajęłoby to przeciętnie godzinę.
Dzięki tej technologii każde miejsce postojowe w strefie jest sprawdzane przynajmniej raz dziennie. Wcześniej, przy samych patrolach pieszych, udawało się skontrolować zaledwie około 40 proc. miejsc w ciągu dnia. Dla porównania skali problemu: zanim wdrożono e-kontrolę, ZDM szacował, że przeciętnie 9 tysięcy osób dziennie nie płaciło za postój w całej warszawskiej strefie.
Nowe obszary nie dostaną taryfy ulgowej
Nie ma podstaw sądzić, że nowo włączone rejony – Odolany, Służewiec, Raków czy północne Okęcie – będą kontrolowane rzadziej niż dotychczasowa strefa. System e-kontroli jest mobilny i skalowalny: trasy samochodów skanujących są planowane tak, by obejmować kolejne obszary w miarę ich włączania do SPPN, a w miejscach trudniej dostępnych dla pojazdów nadal działają kontrolerzy piesi. W praktyce oznacza to, że od pierwszego dnia obowiązywania opłat na Odolanach czy Pradze-Południe kierowcy powinni liczyć się z realną, a nie tylko teoretyczną kontrolą.
Szczególnie istotne będzie to dla Służewca i okolic lotniska Chopina. Na Służewcu dziś tysiące samochodów stoi całymi dniami przy biurowcach – to właśnie ten wzorzec długotrwałego postoju, który system ma ograniczyć, jest zarazem najłatwiejszy do wykrycia przez e-kontrolę, bo samochód skanowany kilka razy w ciągu dnia z tą samą, niezmienną pozycją natychmiast pokazuje brak wykupionego dłuższego czasu.
Ile kosztuje brak opłaty
Za brak opłaty za postój w SPPN grozi opłata dodatkowa w wysokości 250 zł, płatna w ciągu 14 dni (100 zł przy wcześniejszej płatności w niektórych przypadkach – szczegóły reguluje uchwała Rady Warszawy). To osobna kategoria od mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską za inne wykroczenia drogowe, np. parkowanie poza wyznaczonymi miejscami, które zgodnie z Kodeksem wykroczeń mogą sięgać nawet 500 zł.
Warto pamiętać, że w SPPN opłaca się czas postoju, nie konkretne miejsce – bilet z dowolnego parkomatu czy aplikacji w strefie jest ważny wszędzie w jej granicach przez wykupiony czas, więc przeparkowanie w inne miejsce na terenie strefy nie wymaga ponownej opłaty, dopóki poprzedni czas się nie skończył.
Dlaczego akurat te dzielnice
Uzasadnienie uchwały wskazuje wprost, że przy braku opłat samochody stoją na tych samych miejscach przez wiele godzin lub cały dzień, co ogranicza dostępność miejsc dla mieszkańców i osób załatwiających krótkie sprawy. Na Odolanach chodzi o dawne tereny poprzemysłowe Woli, które w ostatnich latach przeszły intensywną rewitalizację i zamieniły się w gęsto zaludnione osiedla mieszkaniowe. Na Służewcu problemem jest kombinacja dużego zagłębia biurowego, tak zwanego warszawskiego Mordoru, z rozwijającymi się od lat osiedlami mieszkaniowymi – pracownicy biurowców od rana zajmują miejsca, które wieczorem byłyby potrzebne mieszkańcom.
W przypadku Rakowa i północnego Okęcia dochodzi dodatkowy czynnik: część pasażerów lotniska Chopina od lat zostawia samochody na okolicznych ulicach na czas wyjazdu, żeby uniknąć płatnych parkingów lotniskowych. Miasto liczy, że wprowadzenie SPPN ograniczy to zjawisko, choć jak pokazują wyliczenia, tygodniowy postój w nowej strefie (przy pełnych stawkach dziennych w dni robocze) może wcale nie być tańszy niż komercyjne parkingi typu „park and fly” w tej okolicy.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak się przygotować przed wrześniem
Jeśli mieszkasz lub pracujesz na Odolanach albo w rejonie Saskiej-Międzynarodowej na Pradze-Południe, sprawdź już teraz na stronie zdm.waw.pl, czy Twoja konkretna ulica znajduje się w granicach nowego obszaru – granice stref bywają precyzyjne co do pojedynczych przecznic, więc sąsiednie ulice mogą mieć różny status.
Jeśli jesteś mieszkańcem w rozumieniu przepisów SPPN, wykup abonament roczny za 30 zł jeszcze przed wejściem opłat w życie – to jednorazowa formalność, która pozwala parkować bez limitu czasowego w pobliżu adresu zamieszkania.
Nie licz na to, że w nowym obszarze kontrole będą rzadsze niż w starej strefie. System e-kontroli sprawdza każde miejsce postojowe co najmniej raz dziennie, a jego trasy są elastycznie planowane pod kątem nowo włączanych rejonów.
Zainstaluj jedną z aplikacji do płatności mobilnych – SkyCash Parking, moBILET, Flowbird, AnyPark lub CityParkApp – jeszcze przed wrześniem. Płacisz wtedy tylko za realny czas postoju, bez konieczności szukania parkomatu, i unikasz sytuacji, w której poszedłeś zapłacić, a kontroler akurat mija Twój samochód.
Jeśli pracujesz na Służewcu i dotąd zostawiałeś samochód na cały dzień za darmo, przelicz realny koszt – pełen dzień postoju od maja 2027 roku to około 106 zł. Dla wielu osób dojeżdżających do biurowców tańszym rozwiązaniem może się okazać komunikacja miejska, parking firmowy albo abonament, jeśli spełniasz kryteria mieszkańca strefy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.