Cztery osoby nie żyją po pożarze na Ursynowie. Biegli prowadzą sprawę

23 marca 2026 14:28 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

Na warszawskim Ursynowie doszło do tragicznego pożaru na terenie strzelnicy, w którym zginęły cztery osoby. Służby zakończyły działania na miejscu i wykluczyły obecność broni oraz amunicji. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.

Pożar na strzelnicy w Warszawie. Służby wykluczyły obecność broni

Na terenie strzelnicy przy ul. Migdałowej w Warszawie doszło do tragicznego pożaru. Służby zakończyły działania na miejscu i przekazały wstępne ustalenia dotyczące zdarzenia. Policja zakończyła czynności dochodzeniowe na miejscu pożaru. Funkcjonariusze wykluczyli, aby w obiekcie znajdowała się broń palna lub amunicja.

Sprawa nadal jest analizowana, a ostateczne ustalenia będą zależeć od opinii biegłego z zakresu pożarnictwa.

Fakty i tło sprawy

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu na terenie strzelnicy na warszawskim Ursynowie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ogień pojawił się najpierw w lokalu, w którym prowadzone były prace remontowe.

Następnie płomienie rozprzestrzeniły się na pobliski samochód dostawczy. W wyniku pożaru poszkodowanych zostało sześć osób.

Cztery osoby zmarły. Byli to pracownicy firmy remontowej. Jedna osoba pozostaje w szpitalu w ciężkim stanie, a druga opuściła już placówkę medyczną.

Dlaczego sprawa budzi zainteresowanie

W pierwszych relacjach świadków pojawiały się informacje o dźwiękach przypominających wybuchy lub strzały. W związku z tym pojawiły się pytania dotyczące ewentualnej obecności broni na terenie obiektu.

Policja potwierdziła jednak, że przeprowadzone czynności nie wykazały obecności amunicji ani broni palnej.

Co ustalają służby?

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Na miejscu pracował również biegły specjalizujący się w analizie przyczyn pożarów.

Na obecnym etapie nie wskazano jednoznacznej przyczyny zdarzenia. Kluczowe znaczenie będzie miała opinia eksperta.

Co to oznacza dla mieszkańców

Służby podkreślają, że nie ma informacji wskazujących na dodatkowe zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Trwające postępowanie ma na celu dokładne wyjaśnienie przebiegu zdarzeń oraz ustalenie odpowiedzialności.

Pożar na terenie strzelnicy w Warszawie zakończył się tragicznie. Służby wykluczyły obecność broni, jednak przyczyna zdarzenia nadal nie jest znana. Ostateczne ustalenia będą możliwe po zakończeniu prac biegłych.

