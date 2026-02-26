Cztery osoby nie żyją. Podwójne zabójstwa w jednym województwie

Autor: Bartłomiej Radecki

W dwóch różnych miejscowościach w województwie opolskim doszło do podwójnych zabójstw. W sumie zginęły cztery osoby – dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Policja i prokuratura prowadzą intensywne działania, podkreślając, że oba zdarzenia nie są ze sobą powiązane.

Dwa podwójne zabójstwa w Opolskiem. Policja bada okoliczności tragedii

W województwie opolskim doszło do dwóch odrębnych, tragicznych zdarzeń. W ich wyniku zginęły cztery osoby – dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Policja i prokuratura prowadzą intensywne czynności w obu miejscach. Śledczy podkreślają, że sprawy nie są ze sobą powiązane.

Pierwsza tragedia rozegrała się w okolicach Niemodlina. W jednym z domów jednorodzinnych funkcjonariusze znaleźli ciała 24-letniej kobiety oraz 29-letniego mężczyzny. Według wstępnych ustaleń mogli zostać zaatakowani ostrym narzędziem.

Na miejscu obecny był również brat jednej z ofiar, który ukrywał się na strychu budynku. Podczas zatrzymania miał zaatakować interweniujących policjantów. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że był trzeźwy. Okoliczności zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane.

Drugie podwójne zabójstwo miało miejsce w rejonie Strzelec Opolskich. W jednym z domów odnaleziono ciała starszej kobiety i mężczyzny. W tej sprawie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie sprawcy oraz przebiegu zdarzeń.

Śledczy zaznaczają, że choć oba dramaty wydarzyły się tego samego dnia w jednym województwie, nie ma przesłanek wskazujących na ich wzajemne powiązanie. W obu przypadkach prowadzone są czynności procesowe, zabezpieczane są ślady oraz przesłuchiwani świadkowie.

Prokuratura zapowiada kolejne komunikaty po uzyskaniu wstępnych wyników sekcji zwłok i analizie materiału dowodowego.

