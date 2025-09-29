Czworo dzieci rannych po zderzeniu z autobusem szkolnym. Policja wyjaśnia szczegóły
Dramatyczne chwile w gminie Zawichost. Na lokalnej drodze samochód osobowy wjechał w szkolny autobus wiozący dzieci. Czworo uczniów i opiekunka trafili do szpitala, a policja ustala szczegóły zdarzenia.
Czołowe zderzenie z autobusem szkolnym. Dzieci trafiły do szpitala
W gminie Zawichost (woj. świętokrzyskie) doszło do groźnego wypadku z udziałem szkolnego autobusu. Czworo dzieci i opiekunka zostało przewiezionych do szpitala po tym, jak samochód osobowy uderzył czołowo w busa wiozącego uczniów.
Jak doszło do wypadku?
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 29 września, na drodze gminnej w miejscowości Linów. Według ustaleń policji, kierujący volkswagenem 49-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z autobusem szkolnym.
– „Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca osobówki nie dostosował prędkości do warunków i zjechał na przeciwny pas ruchu” – przekazała asp. Iwona Paluch z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.
Poszkodowani w szpitalu
Za kierownicą autobusu siedział 67-letni mężczyzna. W busie podróżowało 16 dzieci oraz opiekunka. W wyniku wypadku obrażeń doznała 42-letnia opiekunka oraz czworo dzieci: dwie dziewczynki w wieku 10 i 14 lat oraz dwóch chłopców w wieku 10 i 12 lat. Cała piątka trafiła do szpitala. Na szczęście, jak poinformowali lekarze, obrażenia nie zagrażają ich życiu.
Funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu dokładne ustalenie przebiegu wypadku i jego przyczyn. Potwierdzono, że obaj kierowcy byli trzeźwi w chwili zdarzenia.
Policja apeluje do kierowców o ostrożność, szczególnie na lokalnych drogach, gdzie często poruszają się pojazdy przewożące dzieci. W tym przypadku nieuwaga mogła zakończyć się tragedią.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.