Czy 10 listopada 2025 sklepy będą otwarte? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy

8 listopada 2025 15:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, sklepy w Polsce nie prowadzą sprzedaży w każdą niedzielę, lecz tylko w wyznaczone dni.

W 2025 roku dzień 10 listopada wypada w poniedziałek, co oznacza, że sklepy sieciowe, super- i hipermarkety oraz centra handlowe mogą być otwarte zgodnie z typowymi godzinami handlu – poniedziałek nie jest objęty zakazem.

Gdzie zrobisz zakupy 10 listopada?

  • Supermarkety i dyskonty (np. Biedronka, Lidl, Auchan) prawdopodobnie będą czynne – tak jak w zwykły dzień powszedni.

  • Galerie handlowe również mogą działać normalnie, o ile indywidualne sklepy w nich zawarte nie podlegają ograniczeniom.

  • W niedzielę 9 listopada, dzień przed, większość dużych sklepów była zamknięta, ponieważ 9 listopada nie jest niedzielą handlową.

Warto jednak sprawdzić przed wizytą

  • Godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od regionu i sieci sklepu – zawsze warto zajrzeć na stronę sklepu lub zadzwonić.

  • W mniejszych punktach handlowych lub franczyzowych (np. sklepy osiedlowe, punkty „pod ladą”, stacje benzynowe) sytuacja zawsze może wyglądać inaczej – mogą mieć inne godziny lub być zamknięte.

Jeśli planujesz większe zakupy – poniedziałek 10 listopada to dobry moment. Warto jednak wcześniej sprawdzić konkretną placówkę, by uniknąć niespodzianek.

