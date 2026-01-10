Czy 11 stycznia to niedziela handlowa czy sklepy będą zamknięte?
Niedzielny poranek 11 stycznia 2026 roku przyniesie rozczarowanie wszystkim osobom planującym większe zakupy spożywcze w popularnych sieciach handlowych ponieważ ten dzień nie znajduje się w kalendarzu ośmiu niedziel handlowych przewidzianych przepisami na rok bieżący co oznacza że bramy supermarketów takich jak Biedronka Lidl Kaufland Auchan czy Carrefour pozostaną zamknięte przez całą dobę zmuszając konsumentów do ograniczenia się wyłącznie do małych sklepów osiedlowych prowadzonych przez właścicieli ich rodziny lub do sieci franczyzowych działających w ramach wyjątków przewidzianych ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele święta oraz niektóre inne dni. Dla tysięcy rodzin przyzwyczajonych do robienia cotygodniowych zakupów właśnie w niedzielne poranki gdy dysponują wolnym czasem a dzieci nie wymagają opieki w trakcie zajęć szkolnych ta informacja może oznaczać konieczność całkowitej zmiany planów weekendowych i przesunięcia wizyty w supermarkecie na poniedziałek dwunastego stycznia kiedy wszystkie placówki handlowe wrócą do normalnego trybu funkcjonowania zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia obowiązującymi w dni robocze.
Ustawa wprowadzająca zakaz handlu w niedziele która weszła w życie kilka lat temu jako efekt społecznych postulatów dotyczących ochrony pracowników sektora handlowego przed koniecznością pracy w dni tradycyjnie przeznaczone na odpoczynek i życie rodzinne pozostawia konsumentom jedynie osiem konkretnych niedziel w ciągu całego roku kalendarzowego podczas których mogą swobodnie robić zakupy w dużych galeriach handlowych oraz sieciowych supermarketach i hipermarketach. Terminy te nie są wybierane przypadkowo lecz wynikają z logiki sezonowości handlowej koncentrując się przede wszystkim wokół okresów przedświątecznych oraz wakacyjnych gdy naturalnie wzrasta natężenie ruchu konsumenckiego i potrzeba uzupełniania domowych zapasów w związku z planowanymi uroczystościami rodzinnymi wyjazdami czy przyjęciami gości. Dwadzieścia pięć stycznia to pierwszy taki dzień w nowym roku stanowiący jednocześnie najbliższą okazję dla osób które w tym tygodniu nie zdążyły lub nie mogły zrobić zakupów w sobotę dziesiątego stycznia.
System ośmiu niedziel handlowych obowiązujący w roku dwa tysiące dwudziestym szóstym jest wynikiem braku parlamentarnej zgody na wprowadzenie szerszych zmian liberalizujących obecne przepisy mimo że tego rodzaju propozycje wielokrotnie pojawiały się w debacie publicznej zarówno ze strony przedstawicieli branży handlowej argumentujących stratami finansowymi wynikającymi z ograniczonego dostępu klientów do sklepów jak i części konsumentów narzekających na utrudnienia w planowaniu cotygodniowych zakupów. W roku dwa tysiące dwudziestym czwartym parlament nie doprowadził do uchwalenia nowelizacji ustawy regulującej zakaz handlu w niedziele mimo wcześniejszych zapowiedzi że temat zostanie rozpatrzony a także w roku dwa tysiące dwudziestym piątym kwestia ta nie wróciła na sejmową agendę co oznacza że utrzymany został dotychczasowy model funkcjonowania handlu w dni wolne od pracy. Jedyną istotną modyfikacją wprowadzoną do systemu jest ustanowienie dnia wolnego w Wigilię Bożego Narodzenia co ma ułatwić pracownikom handlu przygotowania do świąt oraz rozszerzenie katalogu niedziel handlowych o trzecią niedzielę grudnia co daje konsumentom dodatkowy czas na przedświąteczne zakupy w sytuacji gdy wcześniejsze weekendy okazały się niewystarczające do załatwienia wszystkich spraw związanych z przygotowaniami do Bożego Narodzenia.
Konkretne daty ośmiu niedziel w których handel będzie dozwolony w roku dwa tysiące dwudziestym szóstym to dwadzieścia pięć stycznia dwadzieścia dziewięć marca dwadzieścia sześć kwietnia dwadzieścia osiem czerwca trzydzieści sierpnia sześć grudnia trzynaście grudnia oraz dwadzieścia grudnia. Każda z tych niedziel została wybrana w sposób strategiczny uwzględniający specyfikę polskiego kalendarza handlowego oraz zwyczaje konsumenckie Polaków którzy tradycyjnie intensyfikują zakupy przed Wielkanocą w okresie wakacyjnym przed rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu oraz oczywiście w grudniu kiedy przygotowania do świąt Bożego Narodzenia generują największe w całym roku natężenie ruchu w galeriach handlowych i supermarketach. Pozostałe czterdzieści cztery niedziele roku kalendarzowego objęte są całkowitym zakazem prowadzenia działalności handlowej przez duże placówki zatrudniające pracowników na umowę o pracę co w praktyce eliminuje z rynku wszystkie sieci supermarketów hipermarketów oraz galerie handlowe pozostawiając pole do działania wyłącznie małym sklepom prowadzonym przez właścicieli oraz nielicznym kategoriom działalności handlowej objętym ustawowymi wyjątkami.
Wyjątki od zakazu handlu w niedziele przewidziane przepisami obejmują stosunkowo wąską grupę rodzajów działalności które ze względu na specyfikę świadczonych usług lub charakter prowadzonej sprzedaży otrzymały prawo do funkcjonowania również w dni objęte zakazem. Do tej kategorii należą przede wszystkim apteki które jako placówki służby zdrowia muszą zapewniać ciągły dostęp do leków i produktów medycznych niezależnie od dnia tygodnia oraz stacje benzynowe oferujące nie tylko paliwo lecz także szeroki asortyment produktów spożywczych napojów oraz artykułów pierwszej potrzebności co czyni je de facto alternatywą dla zamkniętych supermarketów choć oczywiście w znacznie ograniczonym zakresie i zazwyczaj po wyższych cenach. Legalnie mogą również działać piekarnie i cukiernie sprzedające świeże wyroby cukiernicze oraz pieczywo a także sklepy prowadzone osobiście przez właściciela lub członków jego najbliższej rodziny co w praktyce oznacza że typowe małe sklepy osiedlowe działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek rodzinnych mają prawo do otwarcia swoich drzwi dla klientów również w niedzielę jedenastego stycznia.
Dodatkowe kategorie wyjątków obejmują punkty handlowe zlokalizowane na terenie dworców kolejowych i autobusowych lotnisk portów morskich oraz innych węzłów komunikacyjnych gdzie specyfika ruchu pasażerskiego wymaga zapewnienia dostępu do podstawowych artykułów przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Otwarte w niedziele mogą być również restauracje kawiarnie bary oraz inne lokale gastronomiczne a także kwiaciarnie sklepy z pamiątkami oraz wybrane punkty handlowe na terenach uznanych za turystyczne co ma na celu obsługę ruchu turystycznego szczególnie intensywnego w weekendy i dni świąteczne gdy odwiedzający dane miejscowości poszukują możliwości zakupu upominków produktów regionalnych czy po prostu posiłków i napojów. Warto jednak pamiętać że nie każdy sklep franczyzowy czy lokalny punkt niekoniecznie będzie czynny w niedzielę ponieważ decyzja o otwarciu zależy od indywidualnej woli właściciela dlatego przed wyjściem z domu w celu zrobienia zakupów w niedzielę jedenastego stycznia warto upewnić się telefonicznie lub przez internet czy dany sklep rzeczywiście planuje obsługę klientów w tym dniu.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze na niedzielę jedenastego stycznia musisz wiedzieć że wszystkie duże sieci handlowe takie jak Biedronka Lidl Kaufland Auchan Carrefour Dino oraz Aldi będą zamknięte przez całą dobę co oznacza że jedyną opcją pozostają małe sklepy osiedlowe Żabki działające w systemie franczyzowym oraz stacje benzynowe gdzie asortyment jest znacznie bardziej ograniczony a ceny zazwyczaj wyższe niż w supermarketach. Jeśli masz taką możliwość zrób wszystkie niezbędne zakupy już w sobotę dziesiątego stycznia planując menu i sprawdzając dokładnie co znajduje się w lodówce i spiżarni aby uniknąć sytuacji w której w niedzielny poranek okaże się że brakuje podstawowych produktów do przygotowania obiadu lub śniadania dla rodziny.
Sprawdź godziny otwarcia lokalnych sklepów osiedlowych dzwoniąc do nich w sobotę lub sprawdzając informacje na ich profilach w mediach społecznościowych ponieważ nie wszystkie małe punkty handlowe decydują się na niedzielne otwarcie mimo że mają do tego prawne podstawy a ich właściciele również cenią sobie dzień wolny przeznaczony na odpoczynek i czas z rodziną. Jeśli zupełnie zapomnisz o jakimś produkcie i będziesz musiał wyjść po zakupy w niedzielę kieruj się w pierwszej kolejności do Żabki która standardowo jest otwarta siedem dni w tygodniu lub na najbliższą stację benzynową gdzie poza paliwem kupisz również podstawowe artykuły spożywcze napoje oraz produkty chemiczne choć musisz liczyć się z tym że zapłacisz więcej niż w zwykłym supermarkecie.
Zaplanuj poniedziałkowe zakupy na godziny poranne lub przedpołudniowe gdy ruch w sklepach jest najmniejszy ponieważ wiele osób które nie zrobiło zakupów w weekend pojawi się w supermarketach właśnie dwunastego stycznia tworząc kolejki przy kasach i pustoszenie półek z najpopularniejszymi produktami. Jeśli regularnie robisz cotygodniowe zakupy w niedziele zaznacz sobie w kalendarzu telefonu wszystkie osiem niedziel handlowych przypadających w roku dwa tysiące dwudziestym szóstym aby uniknąć rozczarowania gdy przyjedziesz pod zamknięte drzwi galerii handlowej planując zrobić większe zakupy a okaże się że akurat tego dnia obowiązuje zakaz handlu.
Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero dwudziestego piątego stycznia czyli za dokładnie dwa tygodnie od jutrzejszej niedzieli co oznacza że jeśli jutro coś ci zabraknie będziesz musiał poczekać czternaście dni na kolejną okazję do niedzielnych zakupów w dużych sieciach lub przyzwyczaić się do robienia wszystkich niezbędnych sprawunków w soboty albo w dni robocze po zakończeniu pracy. Rozważ skorzystanie z zakupów online oferowanych przez większość sieci handlowych które pozwalają zamawiać produkty przez internet z dostawą do domu w wybranym terminie co może być wygodnym rozwiązaniem dla osób pracujących od poniedziałku do piątku i niemających czasu na osobiste wizyty w sklepach podczas tygodnia.
