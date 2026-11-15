Czy 15 listopada jest niedziela handlowa? Gdzie dziś zrobimy zakupy?
Przed wyjściem na niedzielne zakupy warto sprawdzić, które sklepy pracują 15 listopada. Dla osób planujących większe zakupy spożywcze, wizytę w drogerii albo wybór prezentów kalendarz ma dziś duże znaczenie. Część placówek może prowadzić sprzedaż, ale zasady i godziny otwarcia zależą od rodzaju sklepu oraz jego właściciela. Podpowiadamy, gdzie szukać potrzebnych produktów i kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa.
15 listopada 2026 roku jest niedzielą niehandlową
Dziś, 15 listopada 2026 roku, obowiązuje zakaz handlu. Nie jest to jedna z niedziel, w które przepisy pozwalają na powszechne otwarcie sklepów. Dotyczy to Warszawy, całego Mazowsza i pozostałych regionów Polski. Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero 6 grudnia. Także dwie kolejne listopadowe niedziele, czyli 22 i 29 listopada, pozostają niehandlowe. Oznacza to, że na większe niedzielne zakupy w zwykłym dyskoncie trzeba poczekać jeszcze trzy tygodnie.
Nieczynne będą standardowe sklepy takich sieci jak Biedronka, Lidl, Aldi, Dino i Kaufland oraz zwykłe supermarkety i hipermarkety. Ograniczenia obejmują również handel odzieżą, elektroniką, meblami czy materiałami budowlanymi w placówkach, które nie korzystają z ustawowego wyjątku. Możliwość zrobienia zakupów w małym punkcie pod znanym szyldem nie oznacza więc otwarcia całej sieci. Przy planowaniu wyjazdu warto sprawdzić konkretną lokalizację, zwłaszcza gdy chodzi o sklep franczyzowy albo placówkę w szczególnym miejscu.
Gdzie można zrobić zakupy w niedzielę 15 listopada?
Ustawa przewiduje wyjątki dla określonych rodzajów działalności. Zakupy można zrobić w czynnych sklepach na stacjach paliw, aptekach i punktach aptecznych, a także w placówkach prowadzonych osobiście przez uprawnionego przedsiębiorcę. Sprzedaż mogą prowadzić również piekarnie, cukiernie i kwiaciarnie spełniające ustawowe warunki. Możliwość otwarcia nie oznacza jednak obowiązku pracy przez całą niedzielę. Godziny ustala dana placówka, dlatego potrzebny jest jej aktualny rozkład pracy, a nie ogólna informacja dotycząca całej branży.
|Rodzaj placówki
|Zakupy 15 listopada
|Co sprawdzić przed wyjściem
|Zwykłe dyskonty, supermarkety i hipermarkety
|Zamknięte z powodu zakazu handlu.
|Większe zakupy można zaplanować na poniedziałek, 16 listopada.
|Żabka, Carrefour Express i inne małe sklepy
|Część punktów może być otwarta, jeśli korzysta z ustawowego wyjątku.
|Godziny i decyzję dotyczącą konkretnego adresu.
|Sklepy na stacjach paliw
|Mogą prowadzić sprzedaż.
|Godziny pracy oraz dostępność potrzebnych produktów.
|Apteki i punkty apteczne
|Mogą być czynne.
|Aktualne godziny; późnym wieczorem także dostępność placówki dyżurującej lub całodobowej.
|Piekarnie, cukiernie i kwiaciarnie
|Mogą działać po spełnieniu warunków ustawowego wyjątku.
|Niedzielne godziny wybranego punktu.
|Sklepy internetowe i platformy zakupowe
|Można składać zamówienia.
|Termin realizacji, doręczenia i ewentualnego odbioru osobistego.
Czy Żabka i Carrefour Express są dziś otwarte?
W niedzielę niehandlową można szukać czynnych punktów Żabki oraz niektórych sklepów Carrefour Express, ale trzeba sprawdzić wybrany adres. W przypadku sklepu korzystającego z wyjątku dla osobistej sprzedaży przedsiębiorca musi prowadzić handel we własnym imieniu i na własny rachunek. Przepisy dopuszczają także nieodpłatną pomoc wskazanych członków rodziny na określonych warunkach. Sam szyld ani mała powierzchnia sklepu nie przesądzają o uprawnieniu do niedzielnej sprzedaży i nie dają wspólnych godzin dla wszystkich placówek.
W materiałach Żabki franczyzobiorcy wyjaśniają, że o niedzielnym otwarciu i godzinach decydują samodzielnie. Przed wyjściem warto więc sprawdzić oficjalny lokalizator sklepów Żabka, a w przypadku Carrefour — wyszukiwarkę placówek sieci. Należy zwrócić uwagę, czy wyświetlone godziny dotyczą zwykłej niedzieli, czy wyłącznie niedzieli handlowej. Jeśli informacja jest niejednoznaczna, telefon do sklepu pozwoli uniknąć wyjazdu pod zamknięte drzwi.
Warszawa i Mazowsze: stacje paliw, dworce i lokale w galeriach
W Warszawie i innych mazowieckich miejscowościach jednym z miejsc, w których można szukać podstawowych produktów, są czynne sklepy na stacjach paliw. Zakres zakupów zależy od asortymentu konkretnej stacji. Osobny wyjątek dotyczy placówek na dworcach, przy czym ustawa wiąże go z bezpośrednią obsługą podróżnych. Nie obejmuje on automatycznie każdego sklepu w sąsiedztwie dworca. Przed przejazdem do centrum lub innej dzielnicy trzeba sprawdzić działalność i godziny dokładnie tego punktu, do którego chcemy się udać.
W centrach handlowych mogą natomiast działać restauracje, kawiarnie, kina i wybrane usługi. Zakaz sprzedaży w sklepach nie oznacza zamknięcia całego obiektu. Resort pracy wyjaśnia, że przepisy odnoszą się do poszczególnych placówek znajdujących się w galerii, a lokale gastronomiczne mogą korzystać z właściwego dla nich wyjątku. Można więc wybrać się na obiad lub seans, nawet jeśli sklepy odzieżowe i supermarket są nieczynne. Godziny należy sprawdzić bezpośrednio u operatora lokalu albo na stronie danego centrum.
Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?
Najbliższa niedziela handlowa wypada 6 grudnia 2026 roku, czyli w mikołajki. Następne to 13 i 20 grudnia. Są to trzy niedziele poprzedzające Wigilię, wskazane w obowiązującym kalendarzu handlu. W listopadzie nie ma już żadnej niedzieli handlowej. Dotyczy to również 29 listopada, czyli weekendu po Black Friday. Akcje promocyjne sklepów mogą być wówczas dostępne przez internet, ale ich nazwa nie zmienia zasad otwierania zwykłych placówek stacjonarnych.
|Data
|Czy to niedziela handlowa?
|15 listopada 2026
|Nie
|22 listopada 2026
|Nie
|29 listopada 2026
|Nie
|6 grudnia 2026
|Tak
|13 grudnia 2026
|Tak
|20 grudnia 2026
|Tak
Jak najłatwiej sprawdzić, gdzie dziś kupić potrzebne rzeczy?
Jeżeli brakuje kilku produktów na dzisiejszy obiad, warto zacząć od sprawdzenia najbliższego małego sklepu i stacji paliw. Przy potrzebie zakupu leków należy szukać aktualnie czynnej apteki; sam zakaz handlu nie zamyka tej kategorii placówek. W wyszukiwarce sklepu lub na jego stronie trzeba sprawdzić niedzielne godziny dla konkretnego adresu. Jest to szczególnie ważne na Mazowszu poza dużymi miastami, gdzie wyjazd do kolejnego punktu może oznaczać dłuższą drogę.
Większe zakupy można zaplanować na poniedziałek, 16 listopada, albo zamówić przez internet, wybierając dostępny termin dostawy. Złożenie zamówienia dziś nie gwarantuje jednak dzisiejszego doręczenia, a odbiór w zamkniętym salonie będzie możliwy dopiero zgodnie z jego harmonogramem. Przed zapłatą warto więc sprawdzić termin wskazany w koszyku. Przy pilnym zakupie na niedzielę decydująca pozostaje potwierdzona dostępność produktu i godziny pracy wybranej placówki.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.