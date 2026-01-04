Czy dziś jest niedziela handlowa? 4 stycznia 2026 sprawdzamy, gdzie zrobisz zakupy

Wielu Polaków planujących zakupy na pierwszy weekend nowego roku zadaje sobie jedno pytanie: czy niedziela 4 stycznia 2026 roku jest handlowa? Sprawdzamy, czy tego dnia otwarte będą duże sieci, takie jak Biedronka i Lidl, czy nadal obowiązuje zakaz handlu i zakupy zrobimy tylko w wybranych sklepach.

Czy 4 stycznia 2026 roku jest niedzielą handlową? Sprawdzamy, gdzie zrobisz zakupy

Pierwszy weekend nowego roku to dla wielu osób czas uzupełniania domowych zapasów po świętach i przygotowań do Trzech Króli. Nic więc dziwnego, że pojawia się pytanie: czy niedziela 4 stycznia 2026 roku jest handlowa i czy będą otwarte duże sklepy? Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja.

4 stycznia 2026 to niedziela niehandlowa

Niedziela 4 stycznia 2026 roku nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że obowiązuje zakaz handlu, a większość dużych sklepów i galerii handlowych pozostanie zamknięta. Tego dnia nie zrobimy zakupów w takich sieciach jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour.

Dla osób planujących większe, tygodniowe zakupy to zła wiadomość – konieczne będzie przełożenie ich na inny dzień, najlepiej na poniedziałek 5 stycznia, kiedy wszystkie sklepy wrócą do normalnego trybu pracy.

Jakie sklepy będą otwarte w niedzielę 4 stycznia?

Mimo zakazu handlu, ustawa przewiduje kilka wyjątków. W niedzielę 4 stycznia czynne mogą być:

  • sklepy Żabka i inne placówki franczyzowe, jeśli za ladą stanie właściciel lub jego rodzina,
  • małe sklepy osiedlowe prowadzone przez właścicieli,
  • stacje benzynowe,
  • apteki i punkty apteczne,
  • piekarnie i cukiernie,
  • sklepy na dworcach, lotniskach i w miejscach o charakterze turystycznym.

Dzięki temu możliwe będzie zrobienie podstawowych zakupów, choć asortyment i ceny mogą być bardziej ograniczone niż w dużych marketach.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku?

Na pierwszą niedzielę handlową w 2026 roku trzeba jeszcze chwilę poczekać. Najbliższa niedziela handlowa przypada 25 stycznia 2026 roku. To tradycyjny termin związany z zimowymi wyprzedażami i wtedy bez przeszkód otwarte będą galerie handlowe oraz wszystkie duże sieci.

Niedziele handlowe w 2026 roku – pełna lista

W 2026 roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to następujące daty:

  • 25 stycznia
  • 29 marca
  • 26 kwietnia
  • 28 czerwca
  • 30 sierpnia
  • 6 grudnia
  • 13 grudnia
  • 20 grudnia

Poza tymi dniami obowiązuje zakaz handlu, a zakupy można zrobić jedynie w sklepach objętych wyjątkami.

Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Choć w ostatnich latach pojawiały się zapowiedzi zmian w przepisach, na 2026 rok zasady pozostają bez zmian. Handel w niedzielę jest dozwolony tylko w wyznaczonych ośmiu terminach. Nowością, która już obowiązuje, jest dzień wolny w Wigilię oraz dodatkowa niedziela handlowa w grudniu, co ma ułatwić przedświąteczne zakupy.

Na razie nie zapadły decyzje o dalszym luzowaniu zakazu handlu, dlatego planując zakupy w 2026 roku, warto wcześniej sprawdzać kalendarz niedziel handlowych i odpowiednio organizować domowe zapasy.

