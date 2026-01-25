Czy dzis jest niedziela handlowa? Sprawdzamy zasady zakupów, oraz harmonogram otwarcia sklepów.

Zasady handlu w 2026 r. Wyjaśniamy nowe przepisy oraz listę dni z otwartymi sklepami

Obecnie w Polsce obowiązują przepisy ustawy z 2018 r., które rygorystycznie określają terminy w jakich handel w niedziele jest dozwolony. Wyjaśniamy, że 25 stycznia 2026 r. to wyjątkowy dzień w kalendarzu, ponieważ jest to ostatnia niedziela stycznia, co zgodnie z prawem otwiera drzwi wszystkich placówek handlowych. Decyzja o utrzymaniu ośmiu niedziel handlowych w bieżącym roku jest efektem układu kalendarza, który sprzyja dodatkowym terminom zakupowym, szczególnie w okresie przedświątecznym w grudniu. Sprawdzamy, że mimo licznych dyskusji politycznych na temat liberalizacji handlu, obecne zasady pozostają bez zmian, a za ich złamanie właścicielom grożą kary od 1 000 zł do nawet 100 000 zł.

Wzrost zainteresowania zakupami w niedziele handlowe potwierdza, że Polacy chętnie korzystają z możliwości odwiedzenia galerii handlowych w dni wolne od pracy. Sprawdzamy raporty z rynku detalicznego, z których wynika, że niedziela 25 stycznia 2026 r. to dla wielu rodzin idealny moment na uzupełnienie zapasów po okresie noworocznym oraz skorzystanie z zimowych wyprzedaży. Wyjaśniamy, że sklepy będą dzisiaj otwarte w standardowych godzinach, zazwyczaj od 8:00 lub 9:00 do 21:00 lub 22:00, co pozwala na spokojne zrealizowanie listy zakupów.