Czy dzis jest niedziela handlowa? Sprawdzamy zasady zakupów, oraz harmonogram otwarcia sklepów.

25 stycznia 2026 09:26 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Dzisiaj 25 stycznia 2026 r. klienci w całej Polsce mogą bez przeszkód zrobić zakupy we wszystkich dużych sklepach, supermarketach oraz galeriach handlowych. Jest to pierwsza z ośmiu zaplanowanych na ten rok niedziel handlowych, które pozwalają na swobodne korzystanie z usług punktów handlowych. Sprawdzamy aktualne zasady wynikające z ustawy o ograniczeniu handlu oraz wyjaśniamy jakie terminy warto zapamiętać, aby lepiej zaplanować domowy harmonogram wydatków w obecnym sezonie.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Obecnie w Polsce obowiązują przepisy ustawy z 2018 r., które rygorystycznie określają terminy w jakich handel w niedziele jest dozwolony. Wyjaśniamy, że 25 stycznia 2026 r. to wyjątkowy dzień w kalendarzu, ponieważ jest to ostatnia niedziela stycznia, co zgodnie z prawem otwiera drzwi wszystkich placówek handlowych. Decyzja o utrzymaniu ośmiu niedziel handlowych w bieżącym roku jest efektem układu kalendarza, który sprzyja dodatkowym terminom zakupowym, szczególnie w okresie przedświątecznym w grudniu. Sprawdzamy, że mimo licznych dyskusji politycznych na temat liberalizacji handlu, obecne zasady pozostają bez zmian, a za ich złamanie właścicielom grożą kary od 1 000 zł do nawet 100 000 zł.

Wzrost zainteresowania zakupami w niedziele handlowe potwierdza, że Polacy chętnie korzystają z możliwości odwiedzenia galerii handlowych w dni wolne od pracy. Sprawdzamy raporty z rynku detalicznego, z których wynika, że niedziela 25 stycznia 2026 r. to dla wielu rodzin idealny moment na uzupełnienie zapasów po okresie noworocznym oraz skorzystanie z zimowych wyprzedaży. Wyjaśniamy, że sklepy będą dzisiaj otwarte w standardowych godzinach, zazwyczaj od 8:00 lub 9:00 do 21:00 lub 22:00, co pozwala na spokojne zrealizowanie listy zakupów.

Poniższa tabela przedstawia kompletny raport dotyczący wszystkich niedziel handlowych w bieżącym roku. Sprawdzamy konkretne daty, które warto zapisać w domowym kalendarzu 25 stycznia 2026 r.:

Miesiąc Data niedzieli handlowej Zasady otwarcia
Styczeń 25 stycznia 2026 r. Ostatnia niedziela miesiąca
Marzec 29 marca 2026 r. Niedziela przed Wielkanocą
Kwiecień 26 kwietnia 2026 r. Niedziela przed majówką
Czerwiec 28 czerwca 2026 r. Ostatnia niedziela czerwca
Sierpień 30 sierpnia 2026 r. Ostatnia niedziela sierpnia
Grudzień 6, 13 oraz 20 grudnia 2026 r. Okres przed Bożym Narodzeniem

Wyjątki od zakazu handlu. Gdzie zrobisz zakupy w każdą niedzielę?

Sprawdzamy aktualne zasady, które pozwalają niektórym placówkom na działanie w każdą niedzielę, nawet tę niehandlową. Wyjaśniamy, że lista wyjątków obejmuje między innymi stacje paliw, apteki, kwiaciarnie oraz placówki pocztowe. Decyzja o otwarciu mniejszego sklepu osiedlowego zależy od właściciela: jeśli stanie on osobiście za ladą, sklep może legalnie obsługiwać klientów. W 2026 r. coraz więcej sieci handlowych korzysta również z automatów sprzedażowych oraz sklepów autonomicznych, które działają przez 7 dni w tygodniu bez udziału personelu na miejscu.

Co to oznacza dla czytelnika?

Dzisiejsza niedziela handlowa to doskonała okazja do załatwienia spraw, na które brakuje czasu w tygodniu. Oto lista praktycznych kroków, które warto podjąć 25 stycznia 2026 r.:

  • Sprawdź godziny otwarcia Twojej ulubionej galerii handlowej, ponieważ niektóre punkty mogą dzisiaj pracować krócej niż w soboty.
  • Przygotuj listę zakupów z wyprzedzeniem, aby uniknąć kolejek, które w niedziele handlowe bywają dłuższe szczególnie w godzinach popołudniowych.
  • Wykorzystaj dzisiejszy termin na zwroty lub reklamacje towarów kupionych przez internet, ponieważ punkty obsługi w galeriach są dzisiaj w pełni dostępne.
  • Zaplanuj większe zakupy spożywcze na dzisiaj, biorąc pod uwagę fakt, że kolejna niedziela handlowa w 2026 r. wypada dopiero pod koniec marca.
  • Pamiętaj, że w niedziele niehandlowe zawsze możesz skorzystać z kwiaciarni lub stacji paliw, jeśli potrzebujesz produktów pierwszej potrzeby lub prezentu na ostatnią chwilę.

 

 

 

Źródło: forsal/warszawawpigulce.pl

