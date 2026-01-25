Czy dzis jest niedziela handlowa? Sprawdzamy zasady zakupów, oraz harmonogram otwarcia sklepów.
Zasady handlu w 2026 r. Wyjaśniamy nowe przepisy oraz listę dni z otwartymi sklepami
Obecnie w Polsce obowiązują przepisy ustawy z 2018 r., które rygorystycznie określają terminy w jakich handel w niedziele jest dozwolony. Wyjaśniamy, że 25 stycznia 2026 r. to wyjątkowy dzień w kalendarzu, ponieważ jest to ostatnia niedziela stycznia, co zgodnie z prawem otwiera drzwi wszystkich placówek handlowych. Decyzja o utrzymaniu ośmiu niedziel handlowych w bieżącym roku jest efektem układu kalendarza, który sprzyja dodatkowym terminom zakupowym, szczególnie w okresie przedświątecznym w grudniu. Sprawdzamy, że mimo licznych dyskusji politycznych na temat liberalizacji handlu, obecne zasady pozostają bez zmian, a za ich złamanie właścicielom grożą kary od 1 000 zł do nawet 100 000 zł.
Wzrost zainteresowania zakupami w niedziele handlowe potwierdza, że Polacy chętnie korzystają z możliwości odwiedzenia galerii handlowych w dni wolne od pracy. Sprawdzamy raporty z rynku detalicznego, z których wynika, że niedziela 25 stycznia 2026 r. to dla wielu rodzin idealny moment na uzupełnienie zapasów po okresie noworocznym oraz skorzystanie z zimowych wyprzedaży. Wyjaśniamy, że sklepy będą dzisiaj otwarte w standardowych godzinach, zazwyczaj od 8:00 lub 9:00 do 21:00 lub 22:00, co pozwala na spokojne zrealizowanie listy zakupów.
Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2026 r. Sprawdzamy listę terminów
Poniższa tabela przedstawia kompletny raport dotyczący wszystkich niedziel handlowych w bieżącym roku. Sprawdzamy konkretne daty, które warto zapisać w domowym kalendarzu 25 stycznia 2026 r.:
|Miesiąc
|Data niedzieli handlowej
|Zasady otwarcia
|Styczeń
|25 stycznia 2026 r.
|Ostatnia niedziela miesiąca
|Marzec
|29 marca 2026 r.
|Niedziela przed Wielkanocą
|Kwiecień
|26 kwietnia 2026 r.
|Niedziela przed majówką
|Czerwiec
|28 czerwca 2026 r.
|Ostatnia niedziela czerwca
|Sierpień
|30 sierpnia 2026 r.
|Ostatnia niedziela sierpnia
|Grudzień
|6, 13 oraz 20 grudnia 2026 r.
|Okres przed Bożym Narodzeniem
Wyjątki od zakazu handlu. Gdzie zrobisz zakupy w każdą niedzielę?
Sprawdzamy aktualne zasady, które pozwalają niektórym placówkom na działanie w każdą niedzielę, nawet tę niehandlową. Wyjaśniamy, że lista wyjątków obejmuje między innymi stacje paliw, apteki, kwiaciarnie oraz placówki pocztowe. Decyzja o otwarciu mniejszego sklepu osiedlowego zależy od właściciela: jeśli stanie on osobiście za ladą, sklep może legalnie obsługiwać klientów. W 2026 r. coraz więcej sieci handlowych korzysta również z automatów sprzedażowych oraz sklepów autonomicznych, które działają przez 7 dni w tygodniu bez udziału personelu na miejscu.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dzisiejsza niedziela handlowa to doskonała okazja do załatwienia spraw, na które brakuje czasu w tygodniu. Oto lista praktycznych kroków, które warto podjąć 25 stycznia 2026 r.:
- Sprawdź godziny otwarcia Twojej ulubionej galerii handlowej, ponieważ niektóre punkty mogą dzisiaj pracować krócej niż w soboty.
- Przygotuj listę zakupów z wyprzedzeniem, aby uniknąć kolejek, które w niedziele handlowe bywają dłuższe szczególnie w godzinach popołudniowych.
- Wykorzystaj dzisiejszy termin na zwroty lub reklamacje towarów kupionych przez internet, ponieważ punkty obsługi w galeriach są dzisiaj w pełni dostępne.
- Zaplanuj większe zakupy spożywcze na dzisiaj, biorąc pod uwagę fakt, że kolejna niedziela handlowa w 2026 r. wypada dopiero pod koniec marca.
- Pamiętaj, że w niedziele niehandlowe zawsze możesz skorzystać z kwiaciarni lub stacji paliw, jeśli potrzebujesz produktów pierwszej potrzeby lub prezentu na ostatnią chwilę.
Źródło: forsal/warszawawpigulce.pl
