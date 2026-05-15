Czy fiskus może się upomnieć o prezent komunijny? Wyjaśniamy
Komunijne koperty, smartfony i drogie prezenty mogą zainteresować urząd skarbowy bardziej, niż wielu rodziców przypuszcza. Eksperci przypominają, że w określonych przypadkach prezenty wręczane dzieciom są traktowane jako darowizny i mogą wymagać zgłoszenia do fiskusa. Brak dopełnienia formalności może oznaczać utratę zwolnienia podatkowego, a nawet wysokie kary finansowe.
Prezenty komunijne pod lupą skarbówki. W niektórych przypadkach trzeba zapłacić podatek
Sezon komunijny trwa w najlepsze, a wraz z nim wraca temat drogich prezentów i gotówki wręczanej dzieciom. Smartfony, laptopy, hulajnogi elektryczne czy koperty z pieniędzmi stały się dziś standardem podczas wielu uroczystości. Problem pojawia się wtedy, gdy wartość darowizn przekracza limity określone w przepisach podatkowych.
Eksperci przypominają, że w niektórych sytuacjach brak zgłoszenia prezentu może skończyć się problemami ze skarbówką.
Komunie coraz droższe
Pierwsza Komunia Święta od lat wiąże się z dużymi wydatkami.
Rodziny organizują przyjęcia w restauracjach, wynajmują fotografów i przygotowują kosztowne uroczystości.
Koszt tzw. talerzyka w wielu lokalach wynosi obecnie od około 180 do nawet 450 zł za osobę.
Przy większej liczbie gości całkowity koszt przyjęcia może sięgać kilkunastu tysięcy złotych.
Prezenty są coraz droższe
Zmieniają się również same prezenty komunijne.
Jeszcze kilka lat temu popularne były rowery czy zegarki.
Dziś dzieci coraz częściej otrzymują:
- smartfony,
- laptopy,
- tablety,
- smartwatche,
- hulajnogi elektryczne,
- gotówkę w kopertach.
W przypadku części prezentów ich wartość może przekraczać limity określone przez przepisy podatkowe.
Darowizny podlegają przepisom podatkowym
Z punktu widzenia prawa pieniądze i kosztowne prezenty otrzymane przez dziecko są darowizną.
Oznacza to, że w określonych sytuacjach mogą podlegać zgłoszeniu do urzędu skarbowego.
Najważniejsze znaczenie ma stopień pokrewieństwa oraz wartość otrzymanych środków.
Przepisy dzielą darczyńców na grupy podatkowe.
Kiedy może pojawić się podatek?
W przypadku dalszej rodziny lub osób niespokrewnionych obowiązują niższe limity zwolnienia z podatku.
Dla III grupy podatkowej limit wynosi obecnie 5733 zł od jednej osoby w ciągu pięciu lat.
Po przekroczeniu tego progu może pojawić się obowiązek zapłaty podatku.
Problemy mogą pojawić się także wtedy, gdy rodzice wpłacają większe kwoty na konto dziecka.
Skarbówka może zainteresować się dużymi wpłatami
Eksperci przypominają, że większe operacje finansowe są monitorowane przez system bankowy.
W określonych przypadkach informacje mogą trafiać do odpowiednich instytucji państwowych.
Kontrole najczęściej dotyczą sytuacji, w których pojawiają się wysokie kwoty bez odpowiedniego zgłoszenia.
Ważny jest formularz SD-Z2
W przypadku najbliższej rodziny możliwe jest całkowite zwolnienie z podatku.
Warunkiem jest jednak dopełnienie formalności.
Konieczne może być złożenie formularza SD-Z2 w terminie sześciu miesięcy.
Brak zgłoszenia może oznaczać utratę prawa do zwolnienia podatkowego.
Kary mogą być bardzo wysokie
Jeżeli urząd skarbowy wykryje niezgłoszoną darowiznę, mogą pojawić się konsekwencje finansowe.
W skrajnych przypadkach fiskus może naliczyć podatek sankcyjny.
Może on wynosić nawet 20 proc. wartości darowizny.
Eksperci apelują o ostrożność
Doradcy podatkowi przypominają, że większość rodzin nie musi obawiać się kontroli.
Kluczowe pozostaje jednak zachowanie dokumentacji oraz znajomość obowiązujących limitów.
Największe ryzyko dotyczy bardzo drogich prezentów lub wysokich wpłat gotówkowych.
Co to oznacza dla rodzin?
- Drogie prezenty komunijne mogą zostać uznane za darowiznę.
- Znaczenie ma wartość prezentu i stopień pokrewieństwa.
- W części przypadków konieczne jest zgłoszenie darowizny.
- Brak formalności może oznaczać podatek i dodatkowe kary.
- Najbliższa rodzina może korzystać ze zwolnień po spełnieniu warunków.
