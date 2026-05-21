Czy jaja klatkowe wrócą do sklepów? Sieci handlowe wydały jasny komunikat
Decyzja sieci Dino o czasowym przywróceniu jaj z chowu klatkowego wywołała ogromną dyskusję wśród klientów i organizacji prozwierzęcych. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy „trójki” wrócą również do innych sklepów. Największe sieci handlowe zabrały już głos i jasno określiły swoje stanowisko w sprawie sprzedaży jaj klatkowych.
Czy jaja klatkowe wrócą do sklepów? Sieci handlowe zabrały głos
Rynek jaj w Polsce ponownie znalazł się w centrum uwagi konsumentów i organizacji prozwierzęcych. Powodem są informacje o czasowym powrocie jaj z chowu klatkowego do części sklepów sieci Dino. W sieci pojawiły się pytania, czy inne markety również zdecydują się na taki krok. Największe sieci handlowe postanowiły rozwiać wątpliwości i jasno określiły swoje stanowisko.
Dino wywołało dyskusję o jajach „trójkach”
Temat powrócił po komunikacie sieci Dino, która poinformowała o czasowym przywróceniu do sprzedaży jaj z chowu klatkowego. Decyzja wywołała szeroką dyskusję wśród klientów oraz organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt.
Stowarzyszenie Otwarte Klatki postanowiło sprawdzić, czy inne sieci handlowe również rozważają powrót do sprzedaży tzw. „trójek”. Organizacja skierowała pytania do największych sklepów działających w Polsce.
Sieci handlowe podtrzymują wcześniejsze deklaracje
Z odpowiedzi przekazanych przez sieci wynika, że największe markety nie planują przywracania jaj klatkowych do swojej stałej oferty.
Takie stanowisko potwierdziły między innymi:
– Biedronka,
– Lidl,
– Kaufland,
– Żabka,
– Netto,
– ALDI,
– Carrefour,
– Auchan,
– Intermarché,
– Selgros.
Wiele z tych sieci wycofało jaja klatkowe już kilka lat temu i podkreśla, że nie zamierza zmieniać swojej strategii.
Sklepy stawiają na dobrostan zwierząt
Przedstawiciele sieci handlowych zwracają uwagę, że decyzje o wycofaniu jaj klatkowych były elementem długofalowych strategii związanych z odpowiedzialnością społeczną oraz oczekiwaniami klientów.
Biedronka przypomniała, że świeże jaja klatkowe usunęła ze sprzedaży już w 2022 roku.
Lidl poinformował natomiast, że całkowicie wyeliminował „trójki” również z produktów marek własnych zawierających jaja.
Kaufland i Żabka podkreślają z kolei, że dobrostan zwierząt stał się jednym z kluczowych elementów ich polityki zakupowej.
Intermarché zakończyło ważny etap zmian
W kwietniu 2026 roku sieć Intermarché zakończyła wycofywanie jaj klatkowych z centralnej dystrybucji. Firma zapowiada, że do końca roku zrezygnuje także z wykorzystywania takich jaj w produktach gotowych marek własnych.
Przedstawiciele sieci podkreślają, że klienci coraz częściej zwracają uwagę na sposób chowu kur oraz kwestie związane z dobrostanem zwierząt.
Dino nie wycofuje się całkowicie z wcześniejszych deklaracji
Choć Dino czasowo przywróciło jaja klatkowe do sprzedaży, sieć zapewnia, że nadal podtrzymuje kierunek odchodzenia od tego typu produktów.
Firma nie podała jednak konkretnej daty całkowitego wycofania „trójek” ze swojej oferty. Nie ujawniono również skali zamówień jaj klatkowych.
To właśnie brak szczegółowych informacji budzi obecnie największe emocje wśród organizacji społecznych.
Rynek jaj w Polsce mocno się zmienił
Jeszcze kilkanaście lat temu zdecydowana większość kur niosek w Polsce była utrzymywana w systemie klatkowym.
Dane Głównego Inspektoratu Weterynarii pokazują jednak, że sytuacja wyraźnie się zmienia.
W 2014 roku jedynie 13 procent kur utrzymywano w systemach alternatywnych, takich jak chów ściółkowy, wolnowybiegowy czy ekologiczny.
Dziś odsetek ten wzrósł do niemal 40 procent.
Eksperci wskazują, że ogromny wpływ na tę transformację miały właśnie decyzje największych sieci handlowych oraz rosnąca świadomość konsumentów.
Co to oznacza dla klientów?
Na razie nic nie wskazuje na masowy powrót jaj klatkowych do największych sklepów w Polsce.
Większość sieci deklaruje utrzymanie dotychczasowej polityki i dalsze ograniczanie sprzedaży „trójek”.
Klienci mogą jednak nadal spotkać jaja klatkowe w części sklepów lub mniejszych punktach handlowych. Rynek pozostaje dynamiczny, a decyzje handlowe będą zależeć również od cen, dostępności produktów i sytuacji w branży rolno-spożywczej.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.