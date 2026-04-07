Czy jesteś gotowa na 2333 zł miesięcznie dla każdego? W zamian koniec 800 plus i innych świadczeń
Pomysł wypłaty stałej kwoty dla każdego Polaka wrócił do debaty publicznej i wywołał ogromne emocje. Zakładał wypłatę 2333 zł miesięcznie dla wszystkich, ale w zamian oznaczałby likwidację najważniejszych programów socjalnych. Decyzja już zapadła.
2333 zł dla każdego – na czym polegał pomysł
Projekt dotyczył wprowadzenia tzw. bezwarunkowego dochodu podstawowego. Każdy obywatel od 3. roku życia miałby otrzymywać co miesiąc stałą kwotę, niezależnie od dochodów czy aktywności zawodowej.
Kwota została określona na poziomie połowy minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli 2333 zł. Pieniądze trafiałyby do wszystkich, bez konieczności składania wniosków czy spełniania dodatkowych warunków.
Koniec znanych świadczeń
Wprowadzenie takiego rozwiązania oznaczałoby całkowitą zmianę systemu wsparcia w Polsce. Zniknęłyby m.in.:
- 800 plus,
- i 14. emerytura,
- zasiłek dla bezrobotnych,
- inne dodatki socjalne.
Nowy system miał być prostszy i bardziej przejrzysty, ale jednocześnie oznaczałby rezygnację z wielu dotychczasowych form pomocy.
Polacy podzieleni, ale zainteresowani
Badania pokazują, że ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia taki pomysł. Co ciekawe, wiele osób wcześniej nie miało styczności z koncepcją dochodu podstawowego.
To pokazuje, jak duże jest zainteresowanie stabilnym, regularnym wsparciem finansowym, które nie zależy od sytuacji życiowej.
Eksperci wskazują ryzyka
Choć idea wydaje się atrakcyjna, jej wprowadzenie wiązałoby się z ogromnymi kosztami. Konieczna byłaby przebudowa całego systemu finansów publicznych.
Wśród możliwych skutków wymienia się:
- wzrost inflacji,
- spadek aktywności zawodowej,
- duże obciążenie budżetu państwa.
To sprawia, że projekt budzi poważne wątpliwości wśród specjalistów.
Jest decyzja komisji
Sprawą zajęła się sejmowa komisja ds. petycji. Po analizie propozycja została jednogłośnie odrzucona.
Oznacza to, że na ten moment wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w Polsce nie będzie realizowane, nawet w formie pilotażu.
Co to oznacza dla Ciebie
Na razie nic się nie zmienia. Programy takie jak 800 plus czy dodatkowe emerytury pozostają w mocy.
Warto jednak obserwować ten temat, bo podobne pomysły mogą wracać w przyszłości. Debata o zmianach w systemie świadczeń dopiero się zaczyna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.