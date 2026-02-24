Czy jesteś gotowy na chaos z kaucją? Polacy skarżą się na kolejki, awarie i dodatkowe obowiązki

24 lutego 2026 13:57 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Miał uprościć życie i zachęcić do recyklingu. Tymczasem coraz więcej osób mówi wprost o frustracji. W sieci pojawiają się relacje o kolejkach do butelkomatów, niedziałających automatach i problemach ze zwrotem kaucji. System kaucyjny, który objął opakowania po napojach, budzi skrajne emocje.

Co się dzieje

W mediach społecznościowych narasta fala krytyki. Użytkownicy opisują sytuacje, w których muszą stać w kolejkach do automatów przyjmujących butelki i puszki. Pojawiają się też sygnały o awariach urządzeń oraz o tym, że nie wszystkie sklepy są w pełni przygotowane do obsługi systemu.

Część placówek przyjmuje opakowania ręcznie, inne informują o trwającym wdrażaniu rozwiązań technicznych. W praktyce oznacza to, że klienci często muszą szukać działającego punktu zwrotu.

Główne problemy zgłaszane przez klientów

Wśród najczęściej powtarzających się zarzutów pojawiają się:

• zacinające się butelkomaty
• długie kolejki w godzinach szczytu
• brak automatów w części sklepów
• odmowa przyjęcia zgniecionych butelek PET
• konieczność przechowywania i transportowania opakowań

Niektórzy zwracają uwagę, że zamiast uproszczenia pojawił się dodatkowy obowiązek po stronie konsumenta. Trzeba zbierać opakowania, magazynować je w domu, a następnie dostarczyć do odpowiedniego punktu.

Jak działa obowiązek po stronie sklepów

Zgodnie z przepisami większe sklepy mają obowiązek zapewnić możliwość zwrotu opakowań objętych systemem kaucyjnym. W praktyce jednak sposób realizacji tego obowiązku bywa różny. Jedne placówki inwestują w automaty, inne organizują ręczny odbiór.

To powoduje różnice w standardzie obsługi. W jednym markecie można szybko oddać komplet opakowań, w innym system działa wybiórczo lub z ograniczeniami.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli regularnie kupujesz napoje w plastikowych butelkach i puszkach:

• musisz liczyć się z koniecznością przechowywania opakowań
• sprawdź wcześniej, gdzie w Twojej okolicy działa sprawny punkt zwrotu
• nie zgniataj butelek, jeśli automat może ich nie przyjąć
• planuj zwrot poza godzinami największego ruchu

System kaucyjny ma docelowo zwiększyć poziom recyklingu i ograniczyć ilość odpadów w środowisku. Jednak w okresie wdrażania mogą pojawiać się trudności organizacyjne.

