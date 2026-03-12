Czy jesteś gotowy na nagły powrót zimy? Od 17 marca pogoda w całej Polsce może się gwałtownie zmienić
Po kilku dniach prawie wiosennej pogody synoptycy ostrzegają przed wyraźnym ochłodzeniem. Modele meteorologiczne wskazują, że już w połowie marca nad Europę zacznie napływać bardzo chłodne powietrze z północy. Zmiana może objąć także Polskę i przynieść powrót zimowych warunków.
Według prognoz pierwsze wyraźne pogorszenie pogody może pojawić się około 17 marca.
Europa przygotowuje się na napływ arktycznego powietrza
W ostatnich dniach duża część Europy znajdowała się pod wpływem stabilnych układów wysokiego ciśnienia. Dzięki temu w wielu regionach panowała słoneczna pogoda, a temperatury były znacznie wyższe niż zwykle o tej porze roku.
Meteorolodzy ostrzegają jednak, że sytuacja zaczyna się zmieniać. Nad kontynent zaczynają napływać chłodne masy powietrza znad Arktyki, które mogą przynieść gwałtowne ochłodzenie.
W wielu regionach Europy wraz ze spadkiem temperatury mogą pojawić się także opady śniegu oraz marznącego deszczu powodującego oblodzenie dróg.
Dwie fale zimnego powietrza nad kontynentem
Prognozy modeli meteorologicznych GFS i ECMWF wskazują, że zimne powietrze będzie napływać nad Europę z dwóch kierunków.
Pierwszy strumień chłodu obejmie wschodnią część kontynentu. Nad północną Rosją prognozowane są bardzo niskie temperatury, które w niektórych miejscach mogą spaść nawet poniżej minus 35 stopni Celsjusza.
Druga fala chłodnego powietrza ma dotrzeć nad zachodnią Europę. Ochłodzenie obejmie między innymi Islandię, Wyspy Brytyjskie oraz część Półwyspu Iberyjskiego.
W Hiszpanii i Portugalii przed nadejściem chłodu mogą pojawić się intensywne burze z ulewnymi opadami deszczu. Synoptycy nie wykluczają lokalnych podtopień i utrudnień w komunikacji.
Polska między dwiema strefami chłodu
Do połowy marca Polska ma znajdować się pomiędzy tymi dwoma obszarami napływu zimnego powietrza. Oznacza to, że w najbliższych dniach w wielu regionach kraju nadal możliwa będzie stosunkowo ciepła i słoneczna pogoda.
Temperatura w ciągu dnia może dochodzić nawet do 15–20 stopni Celsjusza, co jak na początek marca jest wartością wyraźnie powyżej normy.
Jednak taka aura może nie utrzymać się długo.
Co wydarzy się od 17 marca
Według prognoz około 17 marca nad Polskę zacznie nasuwać się układ niżowy, który sprowadzi chłodne powietrze z północy. Wraz z nim pojawi się wyraźne ochłodzenie i więcej opadów.
W niektórych regionach deszcz może przechodzić w śnieg, a zimowe epizody pogodowe mogą pojawiać się także w kolejnych dniach drugiej połowy miesiąca.
Synoptycy wskazują, że za zmiany odpowiadać będzie niestabilny przebieg prądu strumieniowego, który może sprowadzać nad Europę Środkową kolejne porcje chłodnego powietrza.
Co to oznacza dla czytelnika
Ciepłe dni z temperaturą przypominającą wiosnę mogą okazać się tylko krótkim epizodem. W drugiej połowie marca warto przygotować się na wyraźny spadek temperatury oraz możliwe opady śniegu.
Prognozy na marzec pozostają bardzo dynamiczne, dlatego meteorolodzy podkreślają, że pogoda w tym miesiącu może zmieniać się szybko i przynosić zarówno ciepłe, jak i zimowe okresy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.