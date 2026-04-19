Czy jesteś gotowy na te słowa? Putin wskazał warunek ataku na Polskę
To zdanie padło wprost i natychmiast obiegło świat. Wypowiedź, która miała uspokoić, wywołała odwrotny efekt. W tle pojawia się pytanie, które wraca od miesięcy: czy Polska może być zagrożona?
Wywiad, który znów wywołał napięcie
Władimir Putin w głośnej rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem odniósł się do scenariusza potencjalnego konfliktu z krajami NATO. To była jedna z nielicznych jego wypowiedzi dla zachodnich mediów od początku wojny w Ukrainie w 2022 roku.
Padło konkretne pytanie o Polskę. Odpowiedź była równie konkretna.
„Tylko w jednym przypadku”. Kluczowa deklaracja
Prezydent Rosji stwierdził, że atak na Polskę miałby nastąpić wyłącznie w jednej sytuacji – gdy Polska zaatakowałaby Rosję.
W dalszej części wypowiedzi podkreślił, że Rosja „nie jest zainteresowana Polską ani innymi krajami regionu”.
Te słowa nie uspokoiły jednak opinii publicznej.
Eksperci przypominają: podobne deklaracje już były
Analitycy zwracają uwagę na jeden kluczowy fakt. Podobne zapewnienia padały tuż przed inwazją na Ukrainę.
Wówczas również mówiono, że do ataku nie dojdzie. Kilka dni później rozpoczęła się pełnoskalowa wojna.
Dlatego obecne wypowiedzi są analizowane z dużą ostrożnością.
Szerszy kontekst. Wojna i napięcia w regionie
W trakcie wywiadu Putin odniósł się także do sytuacji na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja nie przegra tego konfliktu, mimo strat i przedłużających się działań wojennych.
To pokazuje, że napięcie w regionie nadal pozostaje wysokie, a wypowiedzi polityczne mają realny wpływ na nastroje w Europie.
Jedno jest pewne. Każda taka wypowiedź będzie wracać w debacie publicznej. I za każdym razem wywoła to samo pytanie: co wydarzy się dalej?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.