Czy jesteś gotowy na wyższą emeryturę? Ten jeden ruch może zwiększyć świadczenie nawet o kilkadziesiąt procent
Wielu Polaków jest przekonanych, że wysokość emerytury to już zamknięta sprawa. Składki zostały odprowadzone, lata pracy policzone, a reszta zależy od systemu. Tymczasem dane pokazują coś zupełnie innego. Istnieje prosty mechanizm, który może znacząco podnieść miesięczne świadczenie z ZUS.
I co najważniejsze – nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji.
Dlaczego emerytury są niższe niż oczekiwania
Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, a przeciętne świadczenie to około 4200 zł brutto. Po odliczeniach kwoty „na rękę” są jednak znacznie niższe.
Problem dotyczy milionów osób. Wielu emerytów przyznaje, że ich dochody nie wystarczają na pokrycie podstawowych wydatków. Rosnące ceny, rachunki i koszty życia sprawiają, że końcówka miesiąca zaczyna się zdecydowanie za wcześnie.
Na wysokość emerytury wpływa kilka kluczowych czynników:
– długość stażu pracy,
– wysokość zarobków i składek,
– moment przejścia na emeryturę.
To właśnie ten ostatni element często okazuje się decydujący.
Decyzja, która zmienia wszystko
ZUS jasno wskazuje, że najskuteczniejszym sposobem na wyższą emeryturę jest późniejsze przejście na świadczenie. Każdy dodatkowy rok pracy oznacza nie tylko więcej zgromadzonych składek, ale także wyraźnie wyższą miesięczną wypłatę.
Mechanizm jest prosty:
– kapitał emerytalny rośnie,
– liczba miesięcy wypłaty się skraca,
– świadczenie miesięczne automatycznie rośnie.
W praktyce oznacza to, że odłożenie decyzji o emeryturze nawet o kilka lat może zwiększyć ją o kilkadziesiąt procent.
Konkrety, które robią różnicę
Dla osób w wieku około 60 lat każdy dodatkowy rok pracy to wzrost świadczenia o około 3–4 proc. W przypadku pięciu lat daje to już ponad 20 proc. więcej.
Jeszcze większy efekt widać u osób starszych. Dla 65-latków roczny wzrost może przekroczyć 4 proc., co w dłuższej perspektywie oznacza wyraźnie wyższy przelew co miesiąc.
To jeden z niewielu przypadków, gdy decyzja administracyjna przekłada się bezpośrednio na realne pieniądze.
Błędy, które kosztują setki złotych
Eksperci wskazują, że wielu przyszłych emerytów popełnia te same błędy:
– nie sprawdzają swojego konta w ZUS,
– nie weryfikują odprowadzonych składek,
– nie uwzględniają wszystkich okresów pracy.
Brakujące miesiące lub lata składkowe mogą obniżyć emeryturę nawet o kilkaset złotych.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli zbliżasz się do wieku emerytalnego, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację. Czasem wystarczy jedna decyzja, by znacząco zwiększyć przyszłe świadczenie.
Sprawdź swoje konto w ZUS, zweryfikuj składki i rozważ, czy nie warto odłożyć przejścia na emeryturę. W wielu przypadkach to najprostszy sposób, by co miesiąc otrzymywać znacznie wyższą kwotę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.