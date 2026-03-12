Czy jesteś gotowy na zmianę wieku emerytalnego? Eksperci proponują nowe zasady
W Polsce ponownie pojawiła się dyskusja o zmianie wieku emerytalnego. Część ekspertów uważa, że obecny system w przyszłości może być trudny do utrzymania. W nowym raporcie zaproponowano rozwiązanie, które zakłada zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz jego podniesienie do 67 lat.
Autorzy analizy przekonują, że taka reforma mogłaby przynieść państwu ogromne oszczędności.
Propozycja zmian w systemie emerytalnym
Rekomendacja pojawiła się w raporcie „Budżetowy SOS”, przygotowanym przez Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Warsaw Enterprise Institute. Dokument zawiera propozycje zmian, które według autorów miałyby pomóc w stabilizacji finansów publicznych.
Jednym z najważniejszych pomysłów jest powrót do rozwiązania wprowadzonego w Polsce w 2012 roku, czyli stopniowego podniesienia i jednoczesnego wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat.
Eksperci podkreślają, że obecne przepisy tworzą różnice między kobietami i mężczyznami oraz wpływają na wysokość przyszłych świadczeń.
Jak wygląda obecny wiek emerytalny
Obowiązujące dziś przepisy zostały przywrócone w 2017 roku. W Polsce kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat.
Autorzy raportu zwracają uwagę, że wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej kobiet często oznacza niższe świadczenia emerytalne w przyszłości. Według analityków zmiana zasad mogłaby poprawić stabilność systemu i ograniczyć rosnące wydatki państwa.
Możliwe oszczędności dla budżetu
Z wyliczeń przedstawionych w raporcie wynika, że ujednolicenie wieku emerytalnego mogłoby przynieść nawet około 50 miliardów złotych oszczędności dla finansów publicznych.
Autorzy publikacji sugerują, że reforma mogłaby zostać wprowadzona w drugiej połowie obecnej dekady, na przykład w latach 2028–2029.
Czy zmiany są realne
Mimo propozycji ekspertów wprowadzenie takiej reformy w najbliższym czasie wydaje się mało prawdopodobne. W przeszłości temat podnoszenia wieku emerytalnego wywoływał duże kontrowersje polityczne.
Z wypowiedzi przedstawicieli głównych ugrupowań politycznych wynika, że obecnie brakuje poparcia dla ponownego podwyższania wieku emerytalnego.
Co myślą o tym Polacy
Badanie przeprowadzone przez SW Research dla tygodnika „Wprost” pokazuje, że opinie społeczne są podzielone. Około 47 procent respondentów popiera pomysł zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Przeciwnego zdania jest około 42,5 procent ankietowanych. Pozostała część badanych nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie.
Co to oznacza dla Ciebie
Na razie propozycja ma charakter ekspercki i nie jest projektem ustawy. Oznacza to, że obecne zasady przechodzenia na emeryturę pozostają bez zmian.
Dyskusja o przyszłości systemu emerytalnego jednak powraca, ponieważ starzenie się społeczeństwa i rosnące wydatki publiczne sprawiają, że temat może wracać w kolejnych latach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.