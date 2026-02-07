Czy jutro 8 lutego jest niedziela handlowa?
Sobotni wieczór to ostatni dzwonek na uzupełnienie lodówki. Jeśli planujesz jutro większe zakupy w galerii handlowej lub dyskoncie, musisz zmienić plany. Kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok jest bezlitosny. Najbliższa niedziela, 8 lutego, to dzień objęty ustawowym zakazem handlu. Większość sklepów wielkopowierzchniowych będzie zamknięta na cztery spusty. Gdzie zrobisz awaryjne zakupy i kiedy nadarzy się kolejna okazja do niedzielnego szopingowego szaleństwa?
Cisza w alejkach. Jutro (8 lutego) handel zamiera
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która weszła w życie kilka lat temu, przyzwyczaiła nas do tego, że niedzielne zakupy są wyjątkiem, a nie regułą. Rok 2026 nie przyniósł w tej kwestii rewolucji, choć polityczne debaty na temat przywrócenia handlu wciąż trwają.
Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, niedziela 8 lutego 2026 r. jest niedzielą niehandlową. Oznacza to, że zamknięte będą:
- Wszystkie galerie handlowe i centra outletowe.
- Supermarkety i dyskonty (Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Dino, Netto itd.).
- Sklepy budowlane i meblowe (IKEA, Castorama, Leroy Merlin).
- Sklepy RTV/AGD.
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) regularnie kontrolują placówki w takie dni, a za złamanie zakazu grożą surowe kary finansowe.
Gdzie kupisz chleb i mleko? Lista wyjątków
Zakaz handlu nie jest jednak całkowity. Ustawodawca przewidział aż 32 wyłączenia, które pozwalają na funkcjonowanie niektórych placówek. Jeśli w niedzielny poranek zabraknie Ci kawy lub pieczywa, nie jesteś skazany na głodówkę.
Oto miejsca, które mogą być otwarte 8 lutego legalnie:
- Małe sklepy osiedlowe i franczyzowe (np. Żabka, Carrefour Express): Warunkiem jest, aby za ladą stał osobiście właściciel lub członek jego najbliższej rodziny (nieodpłatnie). Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają wolne.
- Stacje paliw: To obecnie małe centra handlowe, gdzie kupisz nie tylko paliwo, ale i artykuły spożywcze, alkohol czy prasę.
- Apteki i punkty apteczne: Ze względu na ważny interes społeczny i ochronę zdrowia.
- Kwiaciarnie: Możesz kupić bukiet na niedzielny obiad.
- Cukiernie, piekarnie i lodziarnie: O ile przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi.
- Sklepy na dworcach i lotniskach: W zakresie związanym z obsługą podróżnych.
- Placówki pocztowe: Choć ten wyjątek został mocno uszczelniony, wciąż dotyczy on urzędów pocztowych.
Kiedy kolejna niedziela handlowa? Trzeba uzbroić się w cierpliwość
Jeśli liczysz na szybki powrót niedziel handlowych, mamy złe wieści. Luty 2026 roku jest miesiącem „martwym” dla handlu w niedziele. Zgodnie z ustawą, w całym roku przewidziano zazwyczaj tylko 7 niedziel handlowych:
* Ostatnia niedziela stycznia,
* Niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
* Ostatnia niedziela kwietnia,
* Ostatnia niedziela czerwca,
* Ostatnia niedziela sierpnia,
* Dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.
Oznacza to, że najbliższa okazja do zrobienia zakupów bez ograniczeń w niedzielę nadarzy się dopiero przed Wielkanocą. W 2026 roku Wielkanoc wypada na początku kwietnia, zatem najbliższa niedziela handlowa to 29 marca 2026 r. Do tego czasu pozostają nam zakupy w soboty.
Surowe kary za łamanie zakazu
Przedsiębiorcy, którzy zaryzykują otwarcie sklepu i zatrudnienie pracowników w niedzielę niehandlową, narażają się na poważne konsekwencje. Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć mandat w wysokości od 1000 do 2000 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu, grzywna może wynieść nawet 100 000 zł.
Warto również pamiętać, że uporczywe łamanie praw pracowniczych (w tym zakazu handlu) może w skrajnych przypadkach skutkować karą ograniczenia wolności, choć jest to rzadka praktyka.
Co to oznacza dla Ciebie?
Zaplanuj zakupy na dzisiejszy wieczór (sobota, 7 lutego). Większość dyskontów (Biedronka, Lidl, Netto) w soboty przed niedzielami niehandlowymi wydłuża godziny otwarcia często do 23:00 lub nawet do północy. Jeśli nie zdążysz, jutro pozostaną Ci tylko droższe zakupy na stacji benzynowej lub w małym sklepie osiedlowym, gdzie asortyment jest ograniczony, a ceny zazwyczaj wyższe.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 449):
– Art. 5: Zakazuje się handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych.
– Art. 6 ust. 1: Wykaz wyjątków od zakazu handlu (m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, placówki, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek).
– Art. 7: Wykaz dni, w które handel jest dozwolony (tzw. niedziele handlowe).
