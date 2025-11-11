Czy Karol Nawrocki ułaskawi Zbigniewa Ziobrę. Prezydent zabiera głos
Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Telewizją Republika odniósł się do głośnej sprawy Zbigniewa Ziobry, wobec którego prokuratura planuje postawić aż 26 zarzutów, w tym ten najcięższy – o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Pytany o możliwość ułaskawienia byłego ministra sprawiedliwości, Nawrocki odpowiedział stanowczo, że nie ma dziś podstaw do takich rozmów, ponieważ Ziobro nie został jeszcze skazany.
– Nie mogę ułaskawić człowieka, który nie został jeszcze skazany. Nie ma dziś o czym mówić, bo nie można ułaskawić człowieka niewinnego – powiedział prezydent. Jak dodał, każda decyzja o ułaskawieniu jest poprzedzona dokładną analizą wniosku i okoliczności sprawy.
Ziobro bez immunitetu, z zarzutami i poza granicami kraju
Decyzją Sejmu Zbigniew Ziobro stracił immunitet w związku ze wszystkimi 26 zarzutami, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa. Sprawa dotyczy nadużyć przy zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Posłowie wyrazili również zgodę na jego zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie.
Według prokuratury, byłemu ministrowi grożą zarzuty związane m.in. z działaniami o charakterze przestępczym, przekroczeniem uprawnień i niegospodarnością. Śledczy wydali postanowienie o jego zatrzymaniu i doprowadzeniu do prokuratury, jednak Ziobro ma obecnie przebywać na Węgrzech, gdzie według doniesień medialnych szuka politycznego azylu.
Polityczne napięcie wokół sprawy
Prezydent Nawrocki ocenił, że działania wobec Ziobry mogą mieć podłoże polityczne i służyć odwróceniu uwagi opinii publicznej od realnych problemów Polaków. – To, co dzieje się wokół ministra Zbigniewa Ziobry, jest próbą przeniesienia dyskusji z tematów ważnych dla obywateli na kwestie politycznych rozliczeń – podkreślił.
Sprawa byłego ministra sprawiedliwości wciąż budzi ogromne emocje, a jego przyszłość polityczna i prawna pozostaje niepewna.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.