Czy listonosz może przestać przynosić emerytury? Ważna decyzja dla emerytów

11 maja 2026 18:59 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Pomysł, by emerytury i renty trafiały wyłącznie na konta bankowe, wywołał duże zainteresowanie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chciał ograniczyć wypłaty gotówkowe, ale ministerstwo nie zgodziło się na taką zmianę. W efekcie seniorzy nadal mogą decydować, czy pieniądze odbiorą od listonosza, czy na rachunek.

Osoba wyciąga listy ze skrzynki na listy. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Propozycja ZUS. Koniec wypłat przez listonosza?

W kwietniu 2026 roku ZUS przedstawił propozycję, która zakładała rezygnację z przekazów pocztowych przy nowych świadczeniach. Oznaczałoby to, że przyszli emeryci i renciści otrzymywaliby pieniądze wyłącznie przelewem.

Zmiana nie dotyczyłaby obecnych świadczeniobiorców, lecz nowych decyzji.

Dlaczego ZUS chce odejść od gotówki?

Głównym powodem są koszty obsługi wypłat.

– przelew bankowy kosztuje ok. 0,09 zł
– przekaz pocztowy to koszt ok. 20 zł

Oznacza to, że tradycyjna forma wypłaty jest nawet ponad 200 razy droższa.

Dla systemu to ogromne wydatki, które rosną wraz z liczbą świadczeń.

Decyzja ministerstwa. Seniorzy zachowują wybór

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zaakceptowało proponowanej zmiany.

W praktyce oznacza to, że:

– nadal można otrzymywać pieniądze od listonosza
– nie ma obowiązku zakładania konta bankowego
– wybór formy wypłaty pozostaje po stronie seniora

Obecnie większość świadczeń i tak trafia na konta – od 81 do 87 proc.

Gotówka czy konto? Różnice dla seniorów

Wypłata gotówkowa i przelew różnią się nie tylko kosztami, ale też bezpieczeństwem i czasem realizacji.

Przelew bankowy:

– szybszy dostęp do pieniędzy
– środki chronione przez system bankowy
– brak konieczności oczekiwania na listonosza

Gotówka:

– możliwość odbioru bez konta
– większe ryzyko kradzieży lub oszustw
– zależność od harmonogramu doręczeń

Jak zmienić formę wypłaty świadczenia?

Osoby, które chcą przejść na przelew, mogą zrobić to w kilku krokach:

– założyć bezpłatne konto (Podstawowy Rachunek Płatniczy)
– wypełnić formularz EZP w ZUS
– złożyć dokument w placówce, pocztą lub online

Zmiana zazwyczaj obowiązuje od kolejnego miesiąca.

