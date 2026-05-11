Czy listonosz może przestać przynosić emerytury? Ważna decyzja dla emerytów
Pomysł, by emerytury i renty trafiały wyłącznie na konta bankowe, wywołał duże zainteresowanie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chciał ograniczyć wypłaty gotówkowe, ale ministerstwo nie zgodziło się na taką zmianę. W efekcie seniorzy nadal mogą decydować, czy pieniądze odbiorą od listonosza, czy na rachunek.
Czy emerytury przestaną trafiać do rąk? Jest decyzja w sprawie zmian
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaproponował istotną zmianę w sposobie wypłaty świadczeń. Chodziło o odejście od przekazów pocztowych i kierowanie nowych emerytur oraz rent wyłącznie na konta bankowe. Resort rodziny nie zgodził się jednak na takie rozwiązanie, pozostawiając seniorom możliwość wyboru.
Propozycja ZUS. Koniec wypłat przez listonosza?
W kwietniu 2026 roku ZUS przedstawił propozycję, która zakładała rezygnację z przekazów pocztowych przy nowych świadczeniach. Oznaczałoby to, że przyszli emeryci i renciści otrzymywaliby pieniądze wyłącznie przelewem.
Zmiana nie dotyczyłaby obecnych świadczeniobiorców, lecz nowych decyzji.
Dlaczego ZUS chce odejść od gotówki?
Głównym powodem są koszty obsługi wypłat.
– przelew bankowy kosztuje ok. 0,09 zł
– przekaz pocztowy to koszt ok. 20 zł
Oznacza to, że tradycyjna forma wypłaty jest nawet ponad 200 razy droższa.
Dla systemu to ogromne wydatki, które rosną wraz z liczbą świadczeń.
Decyzja ministerstwa. Seniorzy zachowują wybór
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zaakceptowało proponowanej zmiany.
W praktyce oznacza to, że:
– nadal można otrzymywać pieniądze od listonosza
– nie ma obowiązku zakładania konta bankowego
– wybór formy wypłaty pozostaje po stronie seniora
Obecnie większość świadczeń i tak trafia na konta – od 81 do 87 proc.
Gotówka czy konto? Różnice dla seniorów
Wypłata gotówkowa i przelew różnią się nie tylko kosztami, ale też bezpieczeństwem i czasem realizacji.
Przelew bankowy:
– szybszy dostęp do pieniędzy
– środki chronione przez system bankowy
– brak konieczności oczekiwania na listonosza
Gotówka:
– możliwość odbioru bez konta
– większe ryzyko kradzieży lub oszustw
– zależność od harmonogramu doręczeń
Jak zmienić formę wypłaty świadczenia?
Osoby, które chcą przejść na przelew, mogą zrobić to w kilku krokach:
– założyć bezpłatne konto (Podstawowy Rachunek Płatniczy)
– wypełnić formularz EZP w ZUS
– złożyć dokument w placówce, pocztą lub online
Zmiana zazwyczaj obowiązuje od kolejnego miesiąca.
Co to oznacza dla Ciebie?
– gotówkowe wypłaty emerytur pozostają dostępne
– nie ma obowiązku posiadania konta bankowego
– ZUS nadal promuje przelewy ze względu na koszty
– możesz sam zdecydować, jak chcesz otrzymywać świadczenie
– zmiana formy wypłaty jest prosta i bezpłatna
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.