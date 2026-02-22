Czy „małpki” będą droższe? Rząd planuje rewolucję w systemie kaucyjnym, znamy szczegóły. Czy to koniec butelek na trawnikach?
„Małpki” w systemie kaucyjnym – dlaczego teraz?
Problem szklanych butelek o pojemności 100 i 200 ml jest widoczny gołym okiem na polskich trawnikach i w parkach. Choć system kaucyjny w swojej pierwotnej wersji skupia się na butelkach plastikowych (PET), puszkach oraz szkle wielorazowego użytku (głównie po piwie), pominięcie małych butelek po mocnych alkoholach jest uznawane przez wielu ekspertów za lukę w systemie odzysku surowców.
Wprowadzenie kaucji na „małpki” miałoby dwa cele:
- Ekologiczny: Zwiększenie poziomu recyklingu szkła bezbarwnego i kolorowego.
- Społeczny: Ograniczenie zaśmiecania przestrzeni publicznej charakterystycznymi buteleczkami.
Planowane rozszerzenie systemu – Tabela opakowań 2026
Obecnie trwają analizy nad kształtem listy opakowań objętych kaucją. Zobacz, jak może wyglądać zestawienie po potencjalnych zmianach:
|Rodzaj opakowania
|Obecny status
|Proponowana zmiana
|Planowana kaucja
|Butelki PET (do 3l)
|W systemie
|Brak zmian
|50 gr
|Puszki aluminiowe
|W systemie
|Brak zmian
|50 gr
|Szkło po piwie (wielorazowe)
|W systemie
|Brak zmian
|1,00 zł
|„Małpki” (szkło 100/200ml)
|Poza systemem
|W trakcie konsultacji
|do ustalenia (min. 50 gr)
Opór branży i wyzwania logistyczne
Włączenie małych butelek po alkoholu do ogólnopolskiego systemu kaucyjnego nie jest proste. Producenci napojów spirytusowych wskazują, że szkło po „małpkach” jest często szkłem jednorazowym, a jego mycie i ponowne napełnianie wymagałoby całkowitej zmiany linii produkcyjnych. Dodatkowym problemem jest logistyka – automaty w sklepach musiałyby zostać dostosowane do rozpoznawania dziesiątek nowych kształtów butelek, co generuje ogromne koszty dla handlu.
Ministerstwo zapowiada, że kluczowe będą konsultacje z operatorami systemu oraz sieciami handlowymi, które już teraz zgłaszają problemy z miejscem na magazynowanie pustych opakowań.
Co to oznacza dla Twojego portfela?
Ewentualne rozszerzenie systemu kaucyjnego o „małpki” w 2026 roku uderzy bezpośrednio w ceny produktów na półkach:
- Wzrost ceny „na paragonie”: Do ceny każdej małej butelki alkoholu doliczona zostanie kaucja (prawdopodobnie 50 groszy). Choć pieniądze te można odzyskać, dla wielu klientów będzie to odczuwalny wzrost kosztów zakupu „tu i teraz”.
- Koniec z bezzwrotnym szkłem: Przyzwyczajenie do wyrzucania butelek do kosza (lub obok niego) stanie się kosztownym nawykiem. Rocznie, przy regularnym zakupie, „wyrzucanie” kaucji może kosztować przeciętnego konsumenta od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych.
- Kolejki do automatów: Więcej rodzajów opakowań w systemie to większy ruch przy recyklomatach. Czas spędzony na oddawaniu butelek w sobotnie przedpołudnie może się znacząco wydłużyć.
- Czystość w Twojej okolicy: Z punktu widzenia finansów publicznych i kosztów utrzymania czystości przez gminy, włączenie „małpek” do kaucji może przynieść oszczędności rzędu milionów złotych rocznie na sprzątaniu terenów zielonych.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego planowanych konsultacji w sprawie rozszerzenia systemu kaucyjnego (luty 2026 r.).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.