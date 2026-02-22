Czy „małpki” będą droższe? Rząd planuje rewolucję w systemie kaucyjnym, znamy szczegóły. Czy to koniec butelek na trawnikach?

Problem szklanych butelek o pojemności 100 i 200 ml jest widoczny gołym okiem na polskich trawnikach i w parkach. Choć system kaucyjny w swojej pierwotnej wersji skupia się na butelkach plastikowych (PET), puszkach oraz szkle wielorazowego użytku (głównie po piwie), pominięcie małych butelek po mocnych alkoholach jest uznawane przez wielu ekspertów za lukę w systemie odzysku surowców.

Obecnie trwają analizy nad kształtem listy opakowań objętych kaucją. Zobacz, jak może wyglądać zestawienie po potencjalnych zmianach:

Opór branży i wyzwania logistyczne

Włączenie małych butelek po alkoholu do ogólnopolskiego systemu kaucyjnego nie jest proste. Producenci napojów spirytusowych wskazują, że szkło po „małpkach” jest często szkłem jednorazowym, a jego mycie i ponowne napełnianie wymagałoby całkowitej zmiany linii produkcyjnych. Dodatkowym problemem jest logistyka – automaty w sklepach musiałyby zostać dostosowane do rozpoznawania dziesiątek nowych kształtów butelek, co generuje ogromne koszty dla handlu.

Ministerstwo zapowiada, że kluczowe będą konsultacje z operatorami systemu oraz sieciami handlowymi, które już teraz zgłaszają problemy z miejscem na magazynowanie pustych opakowań.