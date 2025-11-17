Czy metro będzie dziś jeździć normalnie? Miasto wydało komunikat 17.11.2025
Od poniedziałku, 17 listopada, cała linia metra M1 znów będzie czynna. Miasto potwierdziło zakończenie prac modernizacyjnych, które trwały przez ostatnie trzy dni. Dla tysięcy pasażerów to ogromna zmiana w codziennych dojazdach.
Prace w metrze zakończone — co dokładnie się zmienia
Stołeczny ratusz poinformował, że modernizacja zakończyła się szybciej, niż początkowo zakładano. Pociągi metra M1 wracają na pełną trasę między Kabatami a Młocinami.
Potwierdzono, że od pierwszych poniedziałkowych kursów metro pojedzie bez objazdów i bez skróconych relacji.
Dlaczego prace były konieczne
Modernizacja objęła elementy infrastruktury technicznej, które wymagały pilnej wymiany. Miasto podkreśla, że prace są częścią szerokiego programu utrzymania bezpieczeństwa i niezawodności kursowania metra.
- wymieniono komponenty infrastruktury torowej,
- sprawdzono instalacje techniczne,
- przeprowadzono prace kontrolne w tunelach i przy urządzeniach sterowania ruchem.
Ułatwienia dla pasażerów od poniedziałku
Od 17 listopada:
- wszystkie stacje M1 będą ponownie dostępne,
- pociągi pojadą zgodnie z normalnym rozkładem,
- nie będzie konieczne korzystanie z komunikacji zastępczej.
Miasto dziękuje pasażerom za cierpliwość i przypomina, że krótka przerwa pozwoliła uniknąć poważniejszych, długotrwałych utrudnień w przyszłości.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli codziennie korzystasz z metra:
- Twoja poranna i popołudniowa trasa wraca do normy,
- czas przejazdu ulegnie skróceniu,
- nie musisz planować przesiadek ani alternatywnych połączeń,
- możesz liczyć na pełną częstotliwość kursowania.
Warto jednak w poniedziałek pojawić się na stacji kilka minut wcześniej — po przerwie zawsze występują zwiększone potoki pasażerów.
Miasto zakończyło prace szybciej, metro M1 wraca na pełną trasę, a warszawiacy zyskują znów najwygodniejszy sposób poruszania się po mieście.
Jeśli dojeżdżasz metrem do szkoły, pracy lub na uczelnię — od poniedziałku wszystko wraca do dobrze znanego rozkładu.
