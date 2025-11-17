Czy metro będzie dziś jeździć normalnie? Miasto wydało komunikat 17.11.2025

17 listopada 2025 06:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od poniedziałku, 17 listopada, cała linia metra M1 znów będzie czynna. Miasto potwierdziło zakończenie prac modernizacyjnych, które trwały przez ostatnie trzy dni. Dla tysięcy pasażerów to ogromna zmiana w codziennych dojazdach.

Prace w metrze zakończone — co dokładnie się zmienia

Stołeczny ratusz poinformował, że modernizacja zakończyła się szybciej, niż początkowo zakładano. Pociągi metra M1 wracają na pełną trasę między Kabatami a Młocinami.

Potwierdzono, że od pierwszych poniedziałkowych kursów metro pojedzie bez objazdów i bez skróconych relacji.

Dlaczego prace były konieczne

Modernizacja objęła elementy infrastruktury technicznej, które wymagały pilnej wymiany. Miasto podkreśla, że prace są częścią szerokiego programu utrzymania bezpieczeństwa i niezawodności kursowania metra.

  • wymieniono komponenty infrastruktury torowej,
  • sprawdzono instalacje techniczne,
  • przeprowadzono prace kontrolne w tunelach i przy urządzeniach sterowania ruchem.

Ułatwienia dla pasażerów od poniedziałku

Od 17 listopada:

  • wszystkie stacje M1 będą ponownie dostępne,
  • pociągi pojadą zgodnie z normalnym rozkładem,
  • nie będzie konieczne korzystanie z komunikacji zastępczej.

Miasto dziękuje pasażerom za cierpliwość i przypomina, że krótka przerwa pozwoliła uniknąć poważniejszych, długotrwałych utrudnień w przyszłości.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli codziennie korzystasz z metra:

  • Twoja poranna i popołudniowa trasa wraca do normy,
  • czas przejazdu ulegnie skróceniu,
  • nie musisz planować przesiadek ani alternatywnych połączeń,
  • możesz liczyć na pełną częstotliwość kursowania.

Warto jednak w poniedziałek pojawić się na stacji kilka minut wcześniej — po przerwie zawsze występują zwiększone potoki pasażerów.

Miasto zakończyło prace szybciej, metro M1 wraca na pełną trasę, a warszawiacy zyskują znów najwygodniejszy sposób poruszania się po mieście.
Jeśli dojeżdżasz metrem do szkoły, pracy lub na uczelnię — od poniedziałku wszystko wraca do dobrze znanego rozkładu.

