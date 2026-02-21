Czy miliardy dolarów popłyną do naszych firm? Kto zarobi najwięcej na odbudowie Ukrainy?

Polska jako Hub Odbudowy. Więcej niż tylko logistyka

W 2026 roku rola Polski ewoluowała z punktu przerzutowego pomocy humanitarnej w strategiczne centrum operacyjne dla światowego biznesu. Rzeszów, Lublin i Chełm stały się naturalnymi bazami dla korporacji planujących ekspansję na wschód. Jednak prawdziwy potencjał drzemie w bezpośrednim udziale polskich przedsiębiorstw w pracach budowlanych, energetycznych i technologicznych.

Eksperci wskazują, że polskie firmy mają unikalną przewagę: znajomość lokalnych realiów, bliskość kulturową oraz doświadczenie w transformacji własnej gospodarki. Ponadto, polskie porty w Gdańsku i Gdyni stają się kluczowymi bramami dla materiałów budowlanych płynących z całego świata w kierunku Kijowa i Charkowa.