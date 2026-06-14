„Czy mój telefon mnie śledzi?” Na telefonach Polaków zaczną wyświetlać się niebieskie i zielone kropki. Wiemy co one oznaczają
Wyobraź sobie, że rozmawiasz ze znajomym o nowych butach i godzinę później widzisz ich reklamę. Albo że aplikacja pogodowa wie, gdzie jesteś, choć jej nie otworzyłeś od tygodnia. Pytanie „czy mój telefon mnie śledzi?” nie jest paranoją – to uzasadniona wątpliwość, z którą mierzy się coraz więcej użytkowników. I od 2021 roku na Androidzie zaczęła się na nie pojawiać widoczna odpowiedź.
Co aplikacja może robić bez Twojej wiedzy? Telefon da Ci odpowiedź na to pytanie
Każda aplikacja, którą instalujesz na telefonie, prosi o uprawnienia – dostęp do kamery, mikrofonu, kontaktów, lokalizacji. Zgadzasz się raz, przy instalacji lub pierwszym uruchomieniu, i przez kolejne miesiące uprawnienie działa dalej – niezależnie od tego, czy o nim pamiętasz.
Problem nie leży w samych uprawnieniach, ale w tym, że przez lata nie było żadnego widocznego sygnału kiedy są aktywnie używane. Aplikacja mogła odpytywać GPS w tle – kilka razy dziennie, regularnie, przez cały czas trwania subskrypcji – a użytkownik nie miał jak tego zauważyć bez wchodzenia w ustawienia. Lokalizacja, mikrofon, kamera: wszystkie mogły działać dyskretnie, w tle, bez żadnego wskaźnika na ekranie.
Kiedy Android zaczął to pokazywać?
W 2021 roku, wraz z Androidem 12, Google wprowadził pierwszy widoczny wskaźnik: zieloną kropkę w prawym górnym rogu ekranu. Pojawia się dokładnie w momencie, gdy jakakolwiek aplikacja aktywnie używa kamery lub mikrofonu – i znika, gdy przestaje. Żadnych ustawień, żadnego szukania – kropka mówi wprost: coś teraz słucha lub nagrywa.
To była odpowiedź na konkretny problem. Przed 2021 rokiem sprawdzenie, która aplikacja używa mikrofonu, wymagało kilku kroków w menu uprawnień. Teraz wystarczy spojrzeć na górę ekranu.
W marcu 2026 roku, w aktualizacji Android 16 QPR3, pojawiła się niebieska kropka – tym razem dla lokalizacji. Działa na tej samej zasadzie: zapala się gdy aplikacja aktywnie pobiera dane GPS, gaśnie gdy przestaje. Na razie widać ją przede wszystkim na urządzeniach Google Pixel. Android 17, planowany na lato 2026 roku, rozszerzy tę funkcję na wszystkie telefony z tym systemem – niezależnie od producenta.
Jak czytać to co widzisz na ekranie?
Zielona kropka w prawym górnym rogu: kamera lub mikrofon jest w tej chwili aktywny. Niebieska kropka w tym samym miejscu: aplikacja pobiera Twoją lokalizację. Jeśli dzieje się jedno i drugie jednocześnie – system pokazuje tylko zieloną. Dostęp do kamery i mikrofonu uznawany jest za bardziej wrażliwy, więc ma pierwszeństwo wyświetlania. Żeby sprawdzić, czy w tle aktywna jest też lokalizacja, wystarczy dotknąć zielonej kropki.
Jeden ruch palcem w dół, by rozwinąć panel powiadomień, pokazuje zakładkę z listą aplikacji, które w tej chwili używają lub niedawno używały mikrofonu, kamery albo GPS. Z tego samego miejsca można natychmiast zamknąć aplikację lub zmienić jej uprawnienia – bez wchodzenia w ustawienia telefonu.
Użytkownicy iPhone’a mają podobne wskaźniki od 2020 roku – iOS 14 wprowadził zieloną kropkę dla kamery, pomarańczową dla mikrofonu i ikonę strzałki dla lokalizacji. Android dochodzi do tego samego rozwiązania z kilkuletnim opóźnieniem.
Co to oznacza dla Ciebie? Możesz sprawdzić te rzeczy już teraz
- Sprawdź które aplikacje mają dostęp do lokalizacji „Zawsze”. Wejdź w Ustawienia → Prywatność → Menedżer uprawnień → Lokalizacja. Aplikacje w kategorii „Zawsze” mogą pobierać Twoją lokalizację przez całą dobę – niezależnie od tego czy je otwierasz. Sprawdź czy każda z nich naprawdę tego wymaga do działania.
- Zmień „Zawsze” na „Tylko podczas używania” wszędzie gdzie możesz. Nawigacja w tle, aplikacje zakupowe, serwisy społecznościowe – w większości przypadków lokalizacja „Tylko podczas używania” wystarczy do pełnego działania. Ta zmiana nie psuje aplikacji, a ogranicza pobieranie danych do momentu gdy faktycznie z niej korzystasz.
- Gdy pojawi się kropka – dotknij ją. Jeden ruch pokaże Ci co dzieje się w tej chwili. Jeśli widzisz aplikację, której nie uruchamiałeś – masz pełne prawo zamknąć ją lub zmienić uprawnienia bezpośrednio z tego widoku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.