Czy na liście Epsteina są polskie nazwiska? Prokuratura Krajowa powołuje grupę śledczą.
Polska prokuratura wkracza do akcji
Decyzja o powołaniu zespołu zapadła po analizie materiałów przysłanych z zagranicy oraz własnych ustaleń polskich służb. Zespół składa się z doświadczonych prokuratorów specjalizujących się w przestępczości zorganizowanej oraz międzynarodowej pomocy prawnej. Ich celem jest ustalenie, czy siatka Epsteina miała swoje „odnogi” w Polsce oraz czy polskie służby posiadały wcześniej informacje na ten temat, które mogły zostać zbagatelizowane.
Zadania polskiego zespołu śledczego. Tabela priorytetów.
Polska prokuratura wyznaczyła konkretne ścieżki śledcze na 2026 rok:
|Obszar działań
|Zadanie polskiego zespołu
|Spodziewany efekt
|Weryfikacja list pasażerów
|Sprawdzenie obecności polskich nazwisk na listach lotów
|Identyfikacja osób z Polski w otoczeniu Epsteina
|Pomoc prawna z USA
|Analiza dokumentów uzyskanych od amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości
|Ustalenie roli polskich podmiotów w finansowaniu procederu
|Przesłuchania świadków
|Dotarcie do osób, które mogą posiadać wiedzę o wizytach Epsteina w regionie
|Zgromadzenie materiału dowodowego na terenie kraju
Polskie „filie” i tajemnicze wizyty
Śledztwo ma również wyjaśnić doniesienia o ewentualnych pobytach Jeffreya Epsteina lub jego współpracowników w Polsce. Zespół prokuratorski ma uprawnienia do występowania o dane telekomunikacyjne oraz bankowe, co ma pozwolić na odtworzenie aktywności miliardera w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska prokuratura zapowiada ścisłą współpracę z organami ścigania w USA i Wielkiej Brytanii.
Co to oznacza dla polskiej opinii publicznej?
Powołanie polskiego zespołu prokuratorskiego to jasny komunikat, że sprawa Epsteina przestaje być tylko „amerykańskim problemem”:
- Prześwietlenie elit: Prace zespołu mogą doprowadzić do ujawnienia nazwisk osób z kręgu polityki, biznesu czy show-biznesu, które utrzymywały kontakty z miliarderem.
- Odpowiedzialność karna w Polsce: Jeśli prokuratura udowodni udział Polaków w przestępstwach, będą oni sądzeni przed polskimi sądami.
- Transparentność śledztwa: Prokuratura Krajowa zapowiedziała regularne komunikaty na temat postępów prac, o ile nie będą one zagrażać dobru toczącego się postępowania.
Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnej depeszy PAP dotyczącej powołania zespołu prokuratorskiego w Polsce w sprawie afery Jeffreya Epsteina (luty 2026 r.).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.