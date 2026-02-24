Czy na liście Epsteina są polskie nazwiska? Prokuratura Krajowa powołuje grupę śledczą.

24 lutego 2026 10:39 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
To bezprecedensowy krok polskiego wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa oficjalnie powołała specjalny zespół prokuratorów, którego zadaniem jest zbadanie powiązań polskich obywateli oraz ewentualnych zdarzeń na terenie Polski związanych z aferą Jeffreya Epsteina. Śledczy sprawdzą, czy wpływowe osoby z kraju brały udział w procederze miliardera.

Polska prokuratura wkracza do akcji

Decyzja o powołaniu zespołu zapadła po analizie materiałów przysłanych z zagranicy oraz własnych ustaleń polskich służb. Zespół składa się z doświadczonych prokuratorów specjalizujących się w przestępczości zorganizowanej oraz międzynarodowej pomocy prawnej. Ich celem jest ustalenie, czy siatka Epsteina miała swoje „odnogi” w Polsce oraz czy polskie służby posiadały wcześniej informacje na ten temat, które mogły zostać zbagatelizowane.

Zadania polskiego zespołu śledczego. Tabela priorytetów.

Polska prokuratura wyznaczyła konkretne ścieżki śledcze na 2026 rok:

Obszar działań Zadanie polskiego zespołu Spodziewany efekt
Weryfikacja list pasażerów Sprawdzenie obecności polskich nazwisk na listach lotów Identyfikacja osób z Polski w otoczeniu Epsteina
Pomoc prawna z USA Analiza dokumentów uzyskanych od amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości Ustalenie roli polskich podmiotów w finansowaniu procederu
Przesłuchania świadków Dotarcie do osób, które mogą posiadać wiedzę o wizytach Epsteina w regionie Zgromadzenie materiału dowodowego na terenie kraju

Polskie „filie” i tajemnicze wizyty

Śledztwo ma również wyjaśnić doniesienia o ewentualnych pobytach Jeffreya Epsteina lub jego współpracowników w Polsce. Zespół prokuratorski ma uprawnienia do występowania o dane telekomunikacyjne oraz bankowe, co ma pozwolić na odtworzenie aktywności miliardera w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska prokuratura zapowiada ścisłą współpracę z organami ścigania w USA i Wielkiej Brytanii.

Co to oznacza dla polskiej opinii publicznej?

Powołanie polskiego zespołu prokuratorskiego to jasny komunikat, że sprawa Epsteina przestaje być tylko „amerykańskim problemem”:

  • Prześwietlenie elit: Prace zespołu mogą doprowadzić do ujawnienia nazwisk osób z kręgu polityki, biznesu czy show-biznesu, które utrzymywały kontakty z miliarderem.
  • Odpowiedzialność karna w Polsce: Jeśli prokuratura udowodni udział Polaków w przestępstwach, będą oni sądzeni przed polskimi sądami.
  • Transparentność śledztwa: Prokuratura Krajowa zapowiedziała regularne komunikaty na temat postępów prac, o ile nie będą one zagrażać dobru toczącego się postępowania.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnej depeszy PAP dotyczącej powołania zespołu prokuratorskiego w Polsce w sprawie afery Jeffreya Epsteina (luty 2026 r.).

 

