Czy na liście Epsteina są polskie nazwiska? Prokuratura Krajowa powołuje grupę śledczą.

To bezprecedensowy krok polskiego wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa oficjalnie powołała specjalny zespół prokuratorów, którego zadaniem jest zbadanie powiązań polskich obywateli oraz ewentualnych zdarzeń na terenie Polski związanych z aferą Jeffreya Epsteina. Śledczy sprawdzą, czy wpływowe osoby z kraju brały udział w procederze miliardera.

Mieszkanie na przedmieściach czy w metropolii? Sprawdź, gdzie najbardziej opłaca się kupić „M”. Polska prokuratura wkracza do akcji Decyzja o powołaniu zespołu zapadła po analizie materiałów przysłanych z zagranicy oraz własnych ustaleń polskich służb. Zespół składa się z doświadczonych prokuratorów specjalizujących się w przestępczości zorganizowanej oraz międzynarodowej pomocy prawnej. Ich celem jest ustalenie, czy siatka Epsteina miała swoje „odnogi” w Polsce oraz czy polskie służby posiadały wcześniej informacje na ten temat, które mogły zostać zbagatelizowane.

Wojna o wolność słowa w internecie! Waszyngton otworzy drzwi dla treści, których Bruksela zakazała. Zadania polskiego zespołu śledczego. Tabela priorytetów. Polska prokuratura wyznaczyła konkretne ścieżki śledcze na 2026 rok: Obszar działań Zadanie polskiego zespołu Spodziewany efekt Weryfikacja list pasażerów Sprawdzenie obecności polskich nazwisk na listach lotów Identyfikacja osób z Polski w otoczeniu Epsteina Pomoc prawna z USA Analiza dokumentów uzyskanych od amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości Ustalenie roli polskich podmiotów w finansowaniu procederu Przesłuchania świadków Dotarcie do osób, które mogą posiadać wiedzę o wizytach Epsteina w regionie Zgromadzenie materiału dowodowego na terenie kraju

Polskie „filie” i tajemnicze wizyty Śledztwo ma również wyjaśnić doniesienia o ewentualnych pobytach Jeffreya Epsteina lub jego współpracowników w Polsce. Zespół prokuratorski ma uprawnienia do występowania o dane telekomunikacyjne oraz bankowe, co ma pozwolić na odtworzenie aktywności miliardera w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska prokuratura zapowiada ścisłą współpracę z organami ścigania w USA i Wielkiej Brytanii.

Co to oznacza dla polskiej opinii publicznej? Powołanie polskiego zespołu prokuratorskiego to jasny komunikat, że sprawa Epsteina przestaje być tylko „amerykańskim problemem”: Prześwietlenie elit: Prace zespołu mogą doprowadzić do ujawnienia nazwisk osób z kręgu polityki, biznesu czy show-biznesu, które utrzymywały kontakty z miliarderem.

Odpowiedzialność karna w Polsce: Jeśli prokuratura udowodni udział Polaków w przestępstwach, będą oni sądzeni przed polskimi sądami.

Transparentność śledztwa: Prokuratura Krajowa zapowiedziała regularne komunikaty na temat postępów prac, o ile nie będą one zagrażać dobru toczącego się postępowania.