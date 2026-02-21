Czy nadciąga kryzys, który dotknie miliony Polek? Eksperci biją na alarm
Dla milionów kobiet w Polsce wizja zakończenia pracy w wieku 60 lat jawi się jako zasłużona nagroda, jednak w rzeczywistości może okazać się dramatycznym początkiem walki o przetrwanie. System emerytalny jest matematycznie nieubłagany: każda decyzja o wcześniejszym odejściu z rynku pracy skutkuje drastycznym obcięciem świadczeń z ZUS. Jeśli Polki nie zaczną masowo przedłużać swojej aktywności zawodowej, w najbliższych latach staniemy się świadkami powstania nowej, potężnej grupy społecznej – „nędzarzy na emeryturze”, dla których jesień życia będzie pasmem wyrzeczeń.
Problem polega na tym, że krótszy staż pracy idzie w parze ze statystycznie dłuższą długością życia kobiet, co zmusza system do dzielenia skromnego kapitału na więcej miesięcy. W efekcie „przywilej” wcześniejszego spoczynku staje się najdroższą decyzją finansową, jaką kobieta może podjąć w swoim życiu. Przy galopujących kosztach leczenia oraz nadchodzących opłatach za emisje z mieszkań (system ETS2), minimalna emerytura przestanie wystarczać nawet na najbardziej podstawową wegetację.
Matematyka długu: Dlaczego 60 lat to wiek wysokiego ryzyka?
Liczby pokazują brutalną prawdę o tym, jak bardzo czas spędzony w pracy wpływa na późniejszy standard życia.
Drastyczna obniżka: Kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat otrzyma przelew o 23 proc. niższy niż ta, która zdecyduje się pracować do 67. roku życia.
Kapitał na lata: Statystycznie dłuższe życie kobiet oznacza, że ich zgromadzone składki muszą zostać rozłożone na znacznie dłuższy okres niż w przypadku mężczyzn.
Utrata oszczędności: Każdy rok, o który skracamy naszą karierę, to realna strata pieniędzy, które w przyszłości byłyby kluczowe na zakup leków czy opłacenie czynszu.
Koszty dodatkowe: Seniorzy potrzebują najwięcej nakładów na opiekę zdrowotną, która drożeje szybciej niż inne sektory gospodarki.
Minimalna emerytura jako nowy, niebezpieczny standard
Przy obecnej sytuacji demograficznej wizja godnego życia po zakończeniu pracy staje się dla większości Polek nieosiągalnym marzeniem.
- Standardowa wegetacja:** Minimalne świadczenie staje się powszechnym modelem, który już teraz ledwo pokrywa koszty przeżycia.
- Zabójcza mieszanka opłat:** Nadchodzące podwyżki za utrzymanie nieruchomości, wynikające z unijnych regulacji, dodatkowo uderzą w najuboższych seniorów.
- Od ubóstwa do nędzy:** Kobiety, które dziś zaliczają się do grupy „pracujących biednych”, po przejściu na emeryturę automatycznie staną się „ubogimi seniorami”.
- Brak drogi powrotnej:** Bez dodatkowych oszczędności zgromadzonych w trakcie pracy, raz wybrana ścieżka wcześniejszej emerytury zamyka możliwość poprawy losu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.