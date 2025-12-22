Czy NFZ finansował leczenie w Ukrainie? Jest oficjalne wyjaśnienie
W sieci pojawiły się oskarżenia, że Narodowy Fundusz Zdrowia miał wydać 170 mln zł ze składek Polaków na leczenie HIV w Ukrainie, co wywołało falę oburzenia i komentarzy o „okradaniu pacjentów”. NFZ stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom i wyjaśnia, że chodzi o zupełnie inne pieniądze oraz inny fundusz, niezwiązany ze składkami zdrowotnymi.
„Okradli Polaków ze składek zdrowotnych”? NFZ wyjaśnia, skąd naprawdę pochodziło 170 mln zł
W sieci od kilku dni krąży informacja, że Narodowy Fundusz Zdrowia miał wydać 170 mln zł ze składek zdrowotnych Polaków na leczenie HIV w Ukrainie. Wpisy wywołały falę oburzenia, wezwania do protestów i oskarżenia o „ograbianie pacjentów”. Problem w tym, że przekaz, który zyskał ogromny zasięg w mediach społecznościowych, jest nieprawdziwy. NFZ stanowczo zaprzecza i wskazuje na zupełnie inne źródło tych pieniędzy.
Co się stało i skąd wzięła się kwota 170 mln zł
Punktem zapalnym był raport „Polska pomoc Ukrainie 2022–2023”, opublikowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Dokument pokazuje, że w latach 2022–2023 Polska przeznaczyła ok. 106 mld zł na różne formy wsparcia Ukrainy. Wśród nich znalazła się pozycja dotycząca zakupu leków antyretrowirusowych o wartości 168 997 672 zł, które trafiły do Ukrainy w ramach walki z HIV.
Ta informacja została następnie podchwycona i uproszczona w mediach społecznościowych. W efekcie zaczęły krążyć wpisy sugerujące, że pieniądze pochodziły bezpośrednio ze składek zdrowotnych Polaków, a więc z budżetu NFZ. Taki wniosek jest jednak błędny.
Fakty i tło sprawy
Jak wynika wprost z raportu KPRM, środki na zakup leków antyretrowirusowych pochodziły z Funduszu Pomocy. To specjalny fundusz utworzony ustawą z marca 2022 roku po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jego celem jest finansowanie działań zapobiegających kryzysowi humanitarnemu, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Operatorem Funduszu Pomocy jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Fundusz Pomocy nie jest częścią Narodowego Funduszu Zdrowia i nie jest zasilany składkami zdrowotnymi obywateli. To kluczowa różnica, która zniknęła w uproszczonym przekazie krążącym w sieci.
Skąd więc wzięło się powiązanie z NFZ
Dezinformacja narosła w czasie, gdy trwała publiczna dyskusja o trudnej sytuacji finansowej ochrony zdrowia. Jesienią NFZ szacował deficyt systemu na ok. 14 mld zł, a część szpitali sygnalizowała opóźnienia w płatnościach. W tym samym czasie pojawiły się informacje o pomocy zdrowotnej dla Ukrainy. Zestawienie tych dwóch faktów w mediach społecznościowych doprowadziło do efektu „głuchego telefonu”.
Początkowo pojawiały się pytania o zasadność wydatków państwa. Z czasem przekaz został jednak uproszczony do hasła: „NFZ zabrał pieniądze Polakom i przekazał je Ukrainie”. To właśnie ta wersja, pozbawiona kontekstu i niezgodna z faktami, zyskała największe zasięgi.
Stanowisko NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia jednoznacznie zaprzeczył tym twierdzeniom. W oficjalnym stanowisku przekazanym mediom NFZ podkreślił, że nie przekazywał żadnych środków ze składek zdrowotnych na leczenie pacjentów poza Polską.
Fundusz przypomniał, że składki zdrowotne pobierane przez ZUS i przekazywane do NFZ są przeznaczane wyłącznie na leczenie i refundację leków dla osób ubezpieczonych w Polsce. NFZ nie finansuje pomocy zagranicznej i nie jest dysponentem środków z Funduszu Pomocy.
W odpowiedziach publikowanych także w mediach społecznościowych Fundusz określił krążące informacje wprost jako fake news.
Co warto wiedzieć na koniec
W 2024 roku NFZ wydał na leczenie i refundację świadczeń oraz leków ponad 168 mld zł, czyli o ponad 24 mld zł więcej niż rok wcześniej. Problemy finansowe systemu ochrony zdrowia są realne, ale nie mają związku z pomocą humanitarną finansowaną z odrębnych funduszy państwowych.
Sprawa 170 mln zł pokazuje, jak łatwo w warunkach napiętej debaty publicznej dochodzi do zniekształcenia informacji. W tym przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia stał się adresatem zarzutów, choć nie był źródłem ani dysponentem środków, o których mowa.
