Czy od 2026 roku będzie zakaz palenia drewnem? Resort klimatu wyjaśnia
Choć coraz częściej mówi się o zakazie palenia drewnem, w 2026 roku nie wejdzie w życie ogólnopolski zakaz używania tego paliwa w gospodarstwach domowych, także na wsi. Kluczowe znaczenie będą miały lokalne uchwały antysmogowe oraz to, w jakich urządzeniach drewno jest spalane.
Czy na wsiach będzie można palić drewnem? Wyjaśniamy, co naprawdę zmieni się od 2026 roku
Wokół palenia drewnem narosło w ostatnich miesiącach wiele nieporozumień. Pojawiają się obawy, że od 2026 roku rolnicy i mieszkańcy wsi stracą możliwość ogrzewania domów drewnem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska uspokaja jednak: nie wchodzi w życie ogólnopolski zakaz palenia drewnem w gospodarstwach domowych ani w kominkach. Kluczowe znaczenie mają natomiast lokalne przepisy oraz rodzaj urządzenia grzewczego.
Palenie drewnem w Polsce. Co regulują nowe przepisy
Rozporządzenie dotyczące szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego nie dotyczy gospodarstw domowych. Odnosi się wyłącznie do tzw. energetyki zawodowej, czyli elektrowni i elektrociepłowni produkujących energię na dużą skalę. Jego celem jest ograniczenie spalania surowca drzewnego, który mógłby zostać wykorzystany w przemyśle, a nie ogrzewanie prywatnych domów.
Drewno energetyczne w rozumieniu przepisów to surowiec o określonych parametrach, wykorzystywany w instalacjach OZE w sektorze zawodowym. Nie jest ono tożsame z drewnem opałowym używanym w piecach czy kominkach. W praktyce oznacza to, że rolnicy i mieszkańcy wsi nadal mogą palić drewnem w domach jednorodzinnych, o ile robią to zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami.
Czy wolno palić w kominkach w 2026 roku
Poza Krakowem w Polsce nie obowiązuje całkowity zakaz palenia drewnem w kominkach. W większości regionów zasady te regulują lokalne uchwały antysmogowe. To one określają, jakie urządzenia można użytkować i do kiedy.
W części województw, takich jak podlaskie czy warmińsko-mazurskie, nie wprowadzono uchwał antysmogowych, co oznacza brak ograniczeń w użytkowaniu starszych kominków. W innych regionach dopuszczalne są wyłącznie urządzenia spełniające normy ekoprojektu lub stare kominki po doposażeniu w instalacje ograniczające emisję. Często obowiązują też terminy graniczne, po których użytkowanie przestarzałych urządzeń jest zabronione.
Wbrew popularnym opiniom Unia Europejska nie wprowadziła zakazu palenia w kominkach. Normy te ustalają samorządy, a stare urządzenia nie muszą być automatycznie likwidowane, jeśli lokalne przepisy nadal dopuszczają ich użytkowanie.
Jakie wymagania musi spełniać kominek
Dla nowych kominków kluczowe są normy ekoprojektu. Wystarczająca sprawność dla zamkniętych komór spalania wynosi 73%, a decydujące znaczenie mają także niskie emisje pyłów, tlenku węgla i innych zanieczyszczeń. W niektórych województwach dopuszcza się dalsze użytkowanie starych kominków, jeśli ich sprawność wynosi co najmniej 80%.
Nie należy mylić sprawności urządzenia z sezonową efektywnością energetyczną, która dla tego typu ogrzewaczy musi wynosić minimum 65%. Spełnienie tych warunków pozwala na legalne korzystanie z kominka, nawet w regionach objętych uchwałami antysmogowymi.
Kary i odpowiedzialność
Za naruszenie przepisów uchwał antysmogowych grożą grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł. Mandaty nie są jednak nakładane automatycznie – zależą od konkretnej sytuacji i decyzji organów kontrolnych.
Co to oznacza dla rolników i mieszkańców wsi
Podsumowując, w 2026 roku nadal będzie można palić drewnem na wsi i w domach jednorodzinnych. Kluczowe jest jednak to, gdzie znajduje się nieruchomość i jakie przepisy lokalne tam obowiązują. Decydujące znaczenie ma również rodzaj pieca lub kominka oraz spełnianie norm technicznych. Ogólnopolskiego zakazu nie ma, ale odpowiedzialne i zgodne z przepisami użytkowanie urządzeń grzewczych pozostaje obowiązkiem każdego właściciela domu.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.