Czy osoba zameldowana dziedziczy mieszkanie po śmierci właściciela?
To jedno z najczęstszych nieporozumień w polskim prawie: przekonanie, że osoba zameldowana w mieszkaniu ma po śmierci właściciela jakieś pierwszeństwo do tego lokalu albo że meldunek automatycznie przekłada się na prawa spadkowe. Nic z tych rzeczy. Zameldowanie to wyłącznie czynność administracyjna – pieczątka w dowodzie, która mówi urzędowi, gdzie ktoś przebywa. Nie tworzy prawa własności, nie jest umową najmu i nie daje żadnych roszczeń do nieruchomości – ani za życia właściciela, ani po jego śmierci.
Czym jest meldunek w świetle prawa
Obowiązek meldunkowy reguluje ustawa o ewidencji ludności. Jej celem jest wyłącznie ewidencja – państwo zbiera informacje o tym, gdzie mieszkają jego obywatele, na potrzeby statystyczne i administracyjne. Zameldowanie się w danym lokalu nie wymaga bycia jego właścicielem. Można się zameldować na podstawie umowy najmu, użyczenia, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu. Co ważne – najemca może zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu bez zgody właściciela, bo przepisy mu na to pozwalają.
Meldunek to pojęcie prawa administracyjnego. Dziedziczenie natomiast reguluje prawo cywilne – konkretnie przepisy Kodeksu cywilnego o spadkach. To dwa zupełnie odrębne systemy prawne, które nie krzyżują się ze sobą w żaden sposób. Osoba zameldowana w mieszkaniu nie nabywa przez sam ten fakt żadnego tytułu prawnego do lokalu. Meldunek nie jest dowodem własności, nie zastępuje testamentu i nie jest żadną formą umowy.
Kto dziedziczy mieszkanie – zasady z Kodeksu cywilnego
O tym, kto odziedziczy mieszkanie po śmierci właściciela, decydują wyłącznie 2 źródła: testament albo – w razie jego braku – przepisy dziedziczenia ustawowego z Kodeksu cywilnego. Przy dziedziczeniu ustawowym kolejność jest ściśle określona. W pierwszej kolejności powołani są małżonek i dzieci spadkodawcy. Jeśli dzieci nie żyją, ich udział przejmują ich zstępni – wnuki, prawnuki. Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, do spadku dochodzi małżonek wspólnie z rodzicami spadkodawcy. Dalej w kolejce są rodzeństwo i jego zstępni, a następnie dziadkowie i ich zstępni. Jeśli nikt z powyższych nie żyje lub nie może dziedziczyć, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo – w ostateczności – Skarbowi Państwa.
Na tej liście nigdzie nie figuruje „osoba zameldowana w lokalu”. Zameldowany sąsiad, partner życiowy bez ślubu, przyjaciel rodziny – nikt z nich nie dziedziczy z mocy ustawy tylko dlatego, że był zameldowany w mieszkaniu. Jedyny wyjątek zachodzi wtedy, gdy zameldowana osoba jest jednocześnie członkiem rodziny należącym do którejś z wyżej wymienionych grup – np. zameldowanym dzieckiem lub małżonkiem. Ale wtedy dziedziczy jako dziecko lub małżonek, nie jako osoba zameldowana.
Testament zmienia wszystko – ale nie dzięki meldunkowi
Właściciel mieszkania może w testamencie powołać do spadku dosłownie każdą osobę – krewnego, partnera bez ślubu, przyjaciela, a nawet obcego człowieka. Meldunek nie ma tu żadnego znaczenia: osoba zameldowana, która nie została wymieniona w testamencie, nie dziedziczy. Jednocześnie osoba niezameldowana, ale wskazana w testamencie – dziedziczy w pełni.
Warto wiedzieć, że nawet gdy właściciel sporządzi testament z pominięciem bliskich krewnych, ci mogą domagać się zachowku – roszczenia pieniężnego równego połowie (lub dwóm trzecim w przypadku małoletnich i trwale niezdolnych do pracy) wartości udziału, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Zachowek nie daje jednak prawa do przejęcia mieszkania – jest wyłącznie wierzytelnością pieniężną.
Nowe przepisy od marca 2026 – dziedziczenie nieruchomości prostsze
17 marca 2026 r. weszła w życie ustawa z 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2025 r. poz. 1793). Zmiana upraszcza procedurę wpisania spadkobiercy do księgi wieczystej. Do tej pory spadkobierca, który uzyskał u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, musiał samodzielnie złożyć do sądu wieczystoksięgowego wniosek o zmianę wpisu w księdze – co wiązało się z dodatkowymi formalnościami, opłatami i czekaniem. Od marca 2026 r. notariusz robi to automatycznie: po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia sam przygotowuje i elektronicznie przekazuje do sądu wniosek o ujawnienie nowego właściciela w księdze wieczystej. Wystarczy jedna wizyta u notariusza, żeby dopełnić wszystkich formalności.
Lokator zameldowany w odziedziczonym mieszkaniu – co z nim zrobić
Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy spadkobierca dziedziczy mieszkanie, w którym zameldowana jest inna osoba. Tu kluczowe jest pytanie: na jakiej podstawie ta osoba przebywa w lokalu?
Jeśli zmarły właściciel podpisał z lokatorem umowę najmu – nawet ustną – spadkobierca wstępuje w prawa wynajmującego. Umowa nie wygasa ze śmiercią właściciela. Żeby pozbyć się takiej osoby, trzeba skutecznie wypowiedzieć najem zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów. Okresy wypowiedzenia zależą od rodzaju umowy i wynoszą od miesiąca do 3 lat w przypadku najmu na czas nieokreślony. Jeśli lokator przebywał w lokalu na podstawie ustnej umowy użyczenia zawartej ze spadkodawcą, nowy właściciel może ją wypowiedzieć – ale musi złożyć pisemne wezwanie do opuszczenia lokalu, zanim podejmie dalsze kroki.
Najtrudniejszy przypadek to służebność osobista mieszkania wpisana w księdze wieczystej (Dział III). Jeśli taki wpis istnieje, uprawniona osoba ma prawo mieszkać w lokalu dożywotnio. Eksmisja jest w tym przypadku praktycznie niemożliwa, chyba że dochodzi do rażących naruszeń zasad współżycia społecznego. Służebność wygasa dopiero ze śmiercią uprawnionego.
Jeśli lokator przebywa w mieszkaniu bez żadnego tytułu prawnego, spadkobierca może zażądać opuszczenia lokalu – jednak tylko przez sąd. Samodzielna wymiana zamków pod nieobecność lokatora, odcięcie mediów czy wyniesienie jego rzeczy jest w Polsce przestępstwem naruszenia miru domowego, nawet gdy zajmujący jest tam nielegalnie. Sąd orzekający eksmisję musi przy tym zbadać, czy lokatorowi należy się lokal socjalny od gminy – co w praktyce może znacząco wydłużyć opróżnienie mieszkania.
Co to oznacza dla Ciebie? Zameldowanie w rodzinnym domu a odziedziczenie
Jeśli jesteś zameldowany w domu lub mieszkaniu rodziców i obawiasz się, że wyprowadzka i zmiana meldunku pozbawi cię prawa do dziedziczenia – możesz spać spokojnie. Wymeldowanie się z rodzinnego domu nie ma żadnego wpływu na prawa spadkowe. Dziedziczysz jako dziecko, a nie jako osoba zameldowana – i ta kolejność jest niezmienna niezależnie od adresu w dowodzie.
Jeśli z kolei obawiasz się, że zameldowana w twoim lub rodzinnym mieszkaniu osoba obca mogłaby rościć sobie prawa do lokalu po śmierci właściciela – nie ma takiego ryzyka. Meldunek osoby trzeciej nie daje jej żadnych praw do nieruchomości, a właściciel lub jego spadkobiercy mogą dochodzić eksmisji tej osoby na drodze sądowej. Jeśli chcesz zabezpieczyć mieszkanie dla konkretnej osoby spoza kręgu ustawowych spadkobierców – jedynym skutecznym narzędziem jest testament sporządzony u notariusza, który wskaże tę osobę jako spadkobiercę lub zapisobiercę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.