Czy PESEL zdradza, że urodziłeś się w Warszawie? Wyjaśniamy
Co piąty Polak jest przekonany, że numer PESEL zdradza miejsce urodzenia. To nie wszystko, bo tego typu pytań i przekonań jest więcej. Badanie przeprowadzone na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów rozprawia się z mitami na temat tego numeru i wyjaśniają, co kryje się w cyfrach.
Co faktycznie kryje się w jedenastu cyfrach? Wyjaśniamy
Struktura PESEL-u jest prosta i nie zmieniła się od dekad. Jedenaście cyfr – i każda ma ściśle określone znaczenie.
Pierwsze sześć cyfr to data urodzenia zapisana w formacie rok-miesiąc-dzień. Kolejne cztery cyfry to numer porządkowy odróżniający osoby urodzone tego samego dnia. Dziesiąta cyfra spośród nich pełni dodatkową funkcję: parzysta (w tym zero) oznacza kobietę, nieparzysta – mężczyznę. Ostatnia, jedenasta cyfra to liczba kontrolna służąca do weryfikacji poprawności całego numeru.
To wszystko. Z PESEL-u można odczytać dokładnie trzy informacje: datę urodzenia, płeć i poprawność numeru. Nic więcej. Nie ma tam więc miejsca urodzenia.
Czego w PESEL nie ma – choć wielu jest o tym przekonanych
W jedenastu cyfrach nie znajdziesz ani imienia, ani nazwiska. Nie ma tam miejsca urodzenia – nieważne, czy urodziłeś się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy za granicą. PESEL nie zawiera informacji o urzędzie stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, ani o województwie zameldowania. Nie ma też żadnych danych o rodzicach ani o obywatelstwie – numer nadawany jest także cudzoziemcom zamieszkałym lub przebywającym w Polsce, którzy nie mają polskiego paszportu.
Wszystkie te dane istnieją w państwowych rejestrach – ale wyłącznie tam, nie w samym numerze.
Kto najczęściej wierzy w ten mit
Badanie „Co Polacy wiedzą o numerze PESEL” zostało przeprowadzone przez Imas International na zlecenie ChronPESEL.pl i KRD w maju 2026 roku na próbie 1011 Polaków w wieku 18-74 lata metodą wywiadów internetowych (CAWI).
Wyniki pokazują wyraźne różnice. 20 proc. badanych błędnie wskazuje miejsce urodzenia jako element PESEL-u. Wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 22 proc., wśród kobiet – 17 proc. Najsilniej mit utrzymuje się w grupie wiekowej 45-54 lata, gdzie błędne przekonanie podziela co czwarty respondent. Najrzadziej – wśród seniorów (14 proc.).
Poziom wykształcenia ma znaczenie: wśród absolwentów wyższych uczelni tylko 13 proc. wierzy w ten mit, podczas gdy wśród absolwentów szkół średnich lub policealnych odsetek sięga 24 proc., a wśród osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym – 22 proc.
Dla porównania: datę urodzenia jako element PESEL-u poprawnie wskazuje 90 proc. badanych, a informację o płci – 52 proc. To pokazuje, że podstawy są znane, ale szczegóły – już nie zawsze.
Nie tylko miejsce urodzenia – inne popularne błędy
Mit o miejscu urodzenia to najczęstszy, ale nie jedyny. 16 proc. Polaków błędnie uważa, że z PESEL-u można odczytać oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który wydał akt urodzenia. Z kolei 14 proc. jest przekonanych, że numer zawiera informację o województwie, w którym dana osoba jest zameldowana.
PESEL nie mówi wiele – ale pozwala zidentyfikować konkretną osobę
„W przypadku PESEL-u ważniejsze od tego, co można odczytać z samych cyfr, jest to, kto i po co chce go od nas uzyskać. Sam numer nie zdradza wielu danych, ale pozwala jednoznacznie wskazać konkretną osobę, dlatego w niepowołanych rękach może ułatwiać podszywanie się pod nią lub zdobywanie kolejnych informacji na jej temat. Właśnie dlatego PESEL warto podawać tylko wtedy, gdy druga strona ma uzasadniony powód, by o niego prosić” – mówi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.
Innymi słowy: choć PESEL nie mówi nic o miejscu urodzenia ani USC, w połączeniu z innymi danymi staje się kluczem do tożsamości. Warto o tym pamiętać, zanim wpisze się go w kolejny formularz, poda przez telefon lub sfotografuje dokument tożsamości.
Czego w systemie absolutnie nie ma – skąd wziął się mit o informacji o Warszawie?
Twój numer identyfikacyjny nie zawiera absolutnie żadnych tajnych informacji o konkretnym urzędzie stanu cywilnego, który wydał i sporządził Twój pierwszy w życiu akt urodzenia. Nie mówi on również zupełnie nic na temat województwa Twojego obecnego lub dawnego zameldowania. Skąd więc w polskim narodzie utrzymuje się tak niezwykle silne i powszechne przekonanie, że na przykład stolica posiada swój własny, unikalny kod w państwowych dokumentach?
Głębokich korzeni tego ogólnopolskiego mitu należy szukać w dawnych czasach oraz w siermiężnej konstrukcji starych dowodów osobistych wydawanych na początku w formie papierowej książeczki, a następnie już w formie plastikowej karty, ale z podobnymi informacjami co ten wcześniejszy. Tam faktycznie istniały specjalne, odgórne oznaczenia literowe oraz cyfrowe, które wprost i czytelnie wskazywały na konkretne województwo, w którym dany dokument został fizycznie wydany obywatelowi. Była też informacja o adresie zameldowania. Wielu starszych mieszkańców Warszawy, a także tysiące osób, które przybyły do stolicy kilkadziesiąt lat temu za pracą, podświadomie połączyło tamte dawne, rygorystyczne procedury administracyjne z nowoczesnym systemem elektronicznym. Wszystkie wrażliwe dane – takie jak dokładny adres zamieszkania, imiona obojga rodziców czy posiadane obywatelstwo – oczywiście istnieją, ale są całkowicie bezpiecznie zdeponowane w zupełnie innych, centralnych rejestrach państwowych. Sam PESEL działa w tym środowisku wyłącznie jak uniwersalny login do potężnego komputera.
Plaga wyłudzeń kredytowych w Warszawie – dlaczego Twój dowód to bezcenny łup?
Całkowicie błędne przekonanie o ukrytym w dowodzie miejscu urodzenia to najpopularniejszy, ale z pewnością nie jedyny problematyczny błąd myślowy polskiego konsumenta. Zgodnie z tym samym raportem, aż 16 proc. obywateli jest w pełni przekonanych, że z numeru można z łatwością odczytać urzędowy kod konkretnego urzędu stanu cywilnego. Kolejne 14 proc. niezłomnie wierzy z kolei w rzekomo zakodowane na stałe województwo zameldowania. Tego typu rażąca niewiedza stwarza absolutnie idealne środowisko do działania dla zorganizowanych, bezwzględnych grup przestępczych.
Warszawa, jako zdecydowanie największy rynek pracy, centrum innowacji i niekwestionowana, potężna stolica finansowa kraju, stanowi dla złodziei tożsamości główny, niezwykle dochodowy cel operacyjny. Stołeczna policja regularnie odnotowuje dziesiątki dramatycznych przypadków, w których bezczelni oszuści biegle posługują się skradzionym z internetu numerem identyfikacyjnym. Przestępcy wykorzystują cudze dane do błyskawicznego zakładania fikcyjnych działalności gospodarczych, masowego kupowania najdroższych na rynku smartfonów na niekorzystny abonament u operatorów komórkowych, czy też darmowego wynajmowania luksusowych apartamentów na warszawskim Mokotowie, Woli czy w prestiżowym Śródmieściu, z których następnie wynoszą najdroższe sprzęty elektroniczne.
Niezwykle często cyfrowi złodzieje pozyskują te wszystkie wrażliwe dane poprzez atrakcyjne, ale fałszywe ogłoszenia o świetnie płatnej pracy w internecie lub poprzez specjalnie spreparowane ogłoszenia oferujące natychmiastowy wynajem przepięknych mieszkań w Warszawie w podejrzanie niskich cenach. Niczego nieświadomy najemca lub pracownik, wysyłając w dobrej wierze wyraźne zdjęcie czy też kolorowy skan swojego własnego dowodu osobistego w zwykłej wiadomości prywatnej, oddaje oszustom kompletne klucze do swoich życiowych oszczędności.
Musisz zawsze pamiętać, że sam identyfikator państwowy, sprytnie zestawiony z Twoim imieniem i nazwiskiem, staje się dla profesjonalnego przestępcy gotowym wytrychem do banku. Nowoczesne, w pełni zautomatyzowane systemy weryfikacji w tysiącach firm pożyczkowych opierają się na błyskawicznych algorytmach zaufania. Jeśli cyfrowy oszust bardzo dokładnie zna Twoje dane, może z banalną łatwością wyprodukować tak zwany fałszywy dowód kolekcjonerski, nanieść tam na plastik swoje własne zdjęcie i w ciągu zaledwie 15 minut wyjść głównymi drzwiami z luksusowej placówki finansowej z niezwykle grubą gotówką w czarnej teczce.
Co to oznacza dla Ciebie? Trzy zasady bezpiecznego obchodzenia się z PESEL-em
- Podawaj PESEL tylko z uzasadnionego powodu. Bank, lekarz, urząd – mają prawo go żądać. Sklep internetowy, konkurs, przypadkowy formularz – już niekoniecznie. Pytaj, po co im ten numer, zanim go wpiszesz.
- Nie fotografuj dokumentów z PESEL-em bez potrzeby. Zdjęcie dowodu osobistego przesłane przez komunikator to gotowy zestaw danych do ewentualnego podszywania się pod Ciebie. Jeśli musisz potwierdzić tożsamość – rób to osobiście lub przez zaufane kanały.
- Sprawdź, czy ktoś nie używa Twojego PESEL-u bez Twojej wiedzy. Serwisy takie jak ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów pozwalają monitorować, czy na Twój numer nie zostały zaciągnięte zobowiązania lub nie doszło do próby wyłudzenia kredytu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.