Czy Polsce grożą nam braki paliwa? PERN wydaje oświadczenie po eskalacji na Bliskim Wschodzie

1 marca 2026 16:00 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie wywołała falę obaw o bezpieczeństwo energetyczne Europy. W odpowiedzi na rosnące pytania i spekulacje głos zabrał PERN S.A. Spółka zapewnia, że dostawy ropy naftowej i paliw do Polski odbywają się bez zakłóceń, a system logistyczny funkcjonuje stabilnie.

Fot. Shutterstock

Według oficjalnego komunikatu obecne wydarzenia w regionie nie wpływają na ciągłość dostaw surowca do kraju.

System działa bez zakłóceń

PERN podkreśla, że infrastruktura magazynowa i przesyłowa w Polsce pracuje w pełnym zakresie operacyjnym. Sieć rurociągów oraz bazy paliw funkcjonują bez przerw, a dostawy realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Spółka zaznacza, że kraj dysponuje rozbudowanym zapleczem magazynowym, które pozwala na elastyczne reagowanie na ewentualne zmiany w globalnym łańcuchu dostaw.

Naftoport w gotowości

Kluczową rolę odgrywa Naftoport, który pozostaje w pełnej gotowości operacyjnej. Terminal jest przygotowany do odbioru ropy z różnych kierunków świata, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Trwa również inwestycja polegająca na budowie dodatkowego stanowiska przeładunkowego. Ma ona jeszcze bardziej wzmocnić możliwości operacyjne i dywersyfikacyjne kraju.

Obawy o rynek paliw

Eskalacja napięć w rejonie Zatoki Perskiej tradycyjnie wywołuje nerwowość na rynkach surowcowych. Każde zagrożenie dla szlaków transportowych natychmiast przekłada się na wahania cen ropy.

PERN uspokaja jednak, że krajowy system jest zabezpieczony, a bezpieczeństwo energetyczne w sektorze naftowym pozostaje zapewnione.

Na ten moment nie ma sygnałów o ryzyku niedoborów paliw w Polsce. Sytuacja międzynarodowa pozostaje dynamiczna, jednak krajowa infrastruktura działa bez zakłóceń, a dostawy są realizowane zgodnie z planem.

