Czy Polsce grożą nam braki paliwa? PERN wydaje oświadczenie po eskalacji na Bliskim Wschodzie
Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie wywołała falę obaw o bezpieczeństwo energetyczne Europy. W odpowiedzi na rosnące pytania i spekulacje głos zabrał PERN S.A. Spółka zapewnia, że dostawy ropy naftowej i paliw do Polski odbywają się bez zakłóceń, a system logistyczny funkcjonuje stabilnie.
Według oficjalnego komunikatu obecne wydarzenia w regionie nie wpływają na ciągłość dostaw surowca do kraju.
System działa bez zakłóceń
PERN podkreśla, że infrastruktura magazynowa i przesyłowa w Polsce pracuje w pełnym zakresie operacyjnym. Sieć rurociągów oraz bazy paliw funkcjonują bez przerw, a dostawy realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Spółka zaznacza, że kraj dysponuje rozbudowanym zapleczem magazynowym, które pozwala na elastyczne reagowanie na ewentualne zmiany w globalnym łańcuchu dostaw.
Naftoport w gotowości
Kluczową rolę odgrywa Naftoport, który pozostaje w pełnej gotowości operacyjnej. Terminal jest przygotowany do odbioru ropy z różnych kierunków świata, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Trwa również inwestycja polegająca na budowie dodatkowego stanowiska przeładunkowego. Ma ona jeszcze bardziej wzmocnić możliwości operacyjne i dywersyfikacyjne kraju.
Obawy o rynek paliw
Eskalacja napięć w rejonie Zatoki Perskiej tradycyjnie wywołuje nerwowość na rynkach surowcowych. Każde zagrożenie dla szlaków transportowych natychmiast przekłada się na wahania cen ropy.
PERN uspokaja jednak, że krajowy system jest zabezpieczony, a bezpieczeństwo energetyczne w sektorze naftowym pozostaje zapewnione.
Na ten moment nie ma sygnałów o ryzyku niedoborów paliw w Polsce. Sytuacja międzynarodowa pozostaje dynamiczna, jednak krajowa infrastruktura działa bez zakłóceń, a dostawy są realizowane zgodnie z planem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.