Czy psy i koty zawitają do szpitali? Do Sejmu trafi nowa ustawa
Psy i koty coraz bliżej szpitalnych sal. Nowa ustawa może zmienić prawa pacjentów
Polskie szpitale mogą wkrótce otworzyć drzwi dla psów i kotów odwiedzających swoich właścicieli. Do Sejmu zmierza projekt zmian w ustawie o prawach pacjenta, który ma umożliwić chorym kontakt ze zwierzętami towarzyszącymi podczas hospitalizacji. Zwolennicy nowych przepisów przekonują, że obecność pupila może działać terapeutycznie i poprawiać stan psychiczny pacjentów.
Zwierzęta stały się pełnoprawnymi członkami rodzin
W Polsce żyje nawet ponad 8 mln psów oraz około 7,5 mln kotów. Według danych branżowych psy znajdują się w niemal połowie gospodarstw domowych, a koty w około 40 proc.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zwierzęta pełniły głównie funkcje użytkowe. Psy pilnowały posesji, a koty pomagały zwalczać gryzonie. Dziś dla milionów Polaków są pełnoprawnymi członkami rodziny.
Coraz częściej zwierzęta uczestniczą w codziennym życiu właścicieli, podróżują z nimi, mają własne ubezpieczenia zdrowotne i stają się ważnym wsparciem emocjonalnym.
Kontakt ze zwierzętami pomaga pacjentom
Lekarze i terapeuci od lat zwracają uwagę na pozytywny wpływ zwierząt na zdrowie człowieka. Zooterapia jest wykorzystywana m.in. w rehabilitacji dzieci, terapii neurologicznej czy leczeniu zaburzeń psychicznych.
Badania pokazują, że kontakt ze zwierzęciem może:
– obniżać poziom stresu,
– stabilizować ciśnienie krwi,
– poprawiać samopoczucie,
– zmniejszać poczucie samotności,
– wspierać proces zdrowienia.
Dla wielu ciężko chorych pacjentów obecność psa lub kota ma ogromne znaczenie psychiczne.
Szpitale nadal często zakazują wizyt zwierząt
Mimo rosnącej świadomości większość polskich szpitali nadal nie pozwala na odwiedziny zwierząt.
Powodem są przede wszystkim obawy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego, zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz odpowiedzialności za ewentualne incydenty.
Obecnie przepisy nie zakazują wprost obecności zwierząt w placówkach medycznych, ale decyzje pozostawiono dyrekcjom szpitali i regulaminom wewnętrznym.
W praktyce wiele placówek wybiera najprostsze rozwiązanie i wprowadza całkowity zakaz.
Warszawa już testuje wizyty czworonogów
Jednym z pionierów takich rozwiązań jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. W Klinice Medycyny Paliatywnej realizowany jest pilotażowy program wizyt zwierząt towarzyszących.
Prof. Tomasz Dzierżanowski stworzył tam „Kartę praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym”.
Program pokazuje, że przy odpowiednich procedurach weterynaryjnych oraz sanitarnych wizyty zwierząt w szpitalach są możliwe i bezpieczne.
Warszawskie środowiska medyczne coraz częściej podkreślają, że humanizacja leczenia staje się jednym z najważniejszych kierunków zmian w ochronie zdrowia.
Nowa ustawa ma otworzyć drzwi szpitali
Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej przygotowuje nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Nowe przepisy mają zagwarantować chorym możliwość kontaktu ze zwierzęciem podczas pobytu w placówce medycznej.
W pierwszej kolejności rozwiązania mają objąć:
– hospicja,
– oddziały medycyny paliatywnej,
– wybrane oddziały psychiatryczne.
Twórcy projektu podkreślają jednak, że prawo nie będzie bezwzględne.
Lekarz lub kierownik oddziału nadal będzie mógł odmówić wizyty zwierzęcia np. z powodów epidemiologicznych, organizacyjnych lub w przypadku zagrożenia dla innych pacjentów.
Zmiany mogą wymusić nowe procedury w szpitalach
Jeśli ustawa wejdzie w życie, placówki medyczne będą musiały przygotować szczegółowe procedury dotyczące obecności zwierząt.
W grę mogą wchodzić m.in. obowiązkowe szczepienia, zaświadczenia weterynaryjne czy ograniczenia dotyczące miejsc odwiedzin.
Główny Inspektorat Sanitarny ma przygotować wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i organizacji takich wizyt.
Co to oznacza dla Ciebie? Szpitale mogą zmienić podejście do pacjentów
Nowe przepisy mogą oznaczać dużą zmianę w podejściu do leczenia i komfortu psychicznego pacjentów.
Najważniejsze informacje:
– do Sejmu ma trafić projekt umożliwiający wizyty zwierząt w szpitalach,
– rozwiązania mają objąć m.in. hospicja i oddziały paliatywne,
– obecność zwierząt może wspierać terapię i poprawiać samopoczucie chorych,
– szpitale nadal będą mogły odmówić wizyty z powodów bezpieczeństwa,
– Warszawa już testuje podobne rozwiązania w praktyce.
Dla wielu pacjentów możliwość spotkania z własnym psem lub kotem może okazać się ogromnym wsparciem w najtrudniejszych momentach leczenia.
