Czy rząd Tuska dotrwa do końca 2026 roku? Nowy sondaż nie zostawia złudzeń

Ponad połowa Polaków uważa, że obecna koalicja rządząca przetrwa 2026 rok bez zmian, jednak wyniki najnowszego sondażu pokazują też wyraźne obawy i niepewność co do przyszłości władzy. Co trzeci badany spodziewa się przetasowań w rządzie, a duża grupa respondentów przyznaje, że nie potrafi dziś jednoznacznie ocenić stabilności sceny politycznej.
Czy Polacy wierzą w stabilność obecnej władzy? Nowy sondaż pokazuje nastroje
Ponad połowa Polaków zakłada, że obecna koalicja rządząca przetrwa 2026 rok w niezmienionym składzie. Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. Jednocześnie niemal co trzeci badany spodziewa się zmian w rządzie, a wyraźna grupa respondentów przyznaje, że nie potrafi dziś ocenić przyszłości politycznej kraju.
Większość stawia na stabilizację
Z badania wynika, że 51,3 proc. ankietowanych uważa, iż koalicja tworzona przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę dotrwa do końca 2026 roku bez rekonstrukcji i zmian personalnych. W tej grupie 13,4 proc. respondentów deklaruje zdecydowane przekonanie o stabilności rządu, a 37,9 proc. ocenia taki scenariusz jako raczej prawdopodobny.
Autorzy badania zwracają uwagę, że dominującą postawą w społeczeństwie jest dziś oczekiwanie względnego spokoju politycznego. Mimo napięć i sporów wewnątrz koalicji, większość Polaków nie spodziewa się jej rozpadu w najbliższych miesiącach.
Co trzeci Polak spodziewa się zmian
Jednocześnie 32,1 proc. badanych przewiduje, że obecny układ rządowy nie utrzyma się w niezmienionej formie. W tej grupie 10 proc. respondentów jest zdecydowanie przekonanych, że dojdzie do rozpadu koalicji lub głębokiej rekonstrukcji rządu. Pozostali zakładają taki scenariusz z mniejszą pewnością.
Sondaż pokazuje, że obawy o przyszłość rządu są wciąż wyraźnie obecne w debacie publicznej. Dotyczą one m.in. różnic programowych między koalicjantami, presji społecznej oraz wyzwań gospodarczych i międzynarodowych.
Duża grupa niezdecydowanych
Uwagę zwraca także wysoki odsetek respondentów, którzy nie potrafią jednoznacznie ocenić sytuacji politycznej. Aż 16,6 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie wiem” na pytanie o przyszłość koalicji rządzącej. To sygnał narastającej niepewności i zmęczenia polityką, szczególnie wśród wyborców, którzy nie identyfikują się trwale z żadnym ugrupowaniem.
Wyborcy koalicji spokojni, opozycja sceptyczna
Analiza odpowiedzi według preferencji politycznych pokazuje wyraźne różnice. Wśród wyborców partii tworzących rząd aż 86 proc. uważa, że koalicja przetrwa 2026 rok. Pesymistów w tej grupie jest niewielu – tylko 9 proc. dopuszcza możliwość zmian w składzie rządu.
Inaczej sytuację postrzegają wyborcy opozycji. Wśród sympatyków PiS i Konfederacji 46 proc. badanych uważa, że obecny rząd nie utrzyma się w dotychczasowej formule. Jednocześnie 36 proc. respondentów z tej grupy przyznaje, że koalicja Donalda Tuska może jednak przetrwać kolejny rok.
Najbardziej niejednoznaczne nastroje panują wśród tzw. pozostałych wyborców. Aż 31 proc. z nich nie ma wyrobionego zdania na temat przyszłości rządu. Wśród osób, które udzieliły jednoznacznej odpowiedzi, częściej pojawiał się sceptycyzm niż optymizm.
Jak przeprowadzono badanie
Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS w dniach 19–21 grudnia 2025 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono metodą mieszaną – wywiadów telefonicznych (CATI) oraz ankiet internetowych (CAWI). Wyniki opublikowała Wirtualna Polska.
