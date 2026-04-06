Czy to ostatni moment na tanie tankowanie? Ceny paliw mogą zaraz wystrzelić, diesel blisko 8 zł
Kierowcy mają coraz mniej czasu na tańsze tankowanie? Wszystko wskazuje na to, że po świętach ceny paliw gwałtownie wzrosną, a olej napędowy może zbliżyć się do granicy 8 zł za litr. Decyzje zapadające na światowych rynkach zaczynają uderzać także w polskie portfele.
Spokojne ceny to już przeszłość
Ostatnie tygodnie dawały chwilę oddechu. Paliwa potaniały, a wielu kierowców przyzwyczaiło się do niższych stawek przy dystrybutorach. Benzyna 95 utrzymywała się w okolicach 6,19 zł, a diesel około 7,57 zł.
To jednak końcówka tego trendu. Wskaźniki na rynkach paliw już rosną i pokazują jasno: podwyżki są tylko kwestią czasu.
Światowe napięcia podbijają ceny
Kluczowy wpływ ma sytuacja międzynarodowa. Jak wskazują analizy rynkowe, ceny ropy znów rosną i zbliżają się do poziomu około 110 dolarów za baryłkę.
Do tego dochodzą zakłócenia transportu surowców. Ruch tankowców w rejonie cieśniny Ormuz wyraźnie spadł. To jeden z najważniejszych szlaków dostaw ropy na świecie. Mniejsza liczba transportów oznacza jedno – presję na wzrost cen.
Każdy taki ruch natychmiast odbija się na stacjach paliw w Europie, w tym w Polsce.
Diesel najbardziej zagrożony
Największe podwyżki dotkną kierowców aut z silnikiem Diesla. To właśnie ten rodzaj paliwa drożeje najszybciej.
Analitycy rynku paliw wskazują, że ceny produktów naftowych wzrosły ostatnio nawet o 15 proc. Tak duża zmiana zwykle szybko przenosi się na ceny detaliczne.
Dlatego scenariusz, w którym diesel kosztuje 8 zł za litr, przestaje być tylko prognozą. To realna perspektywa najbliższych dni.
Polska jeszcze „tania”, ale to się skończy
Na tle Europy Polska wciąż wygląda korzystnie. Średnia cena diesla w Unii Europejskiej przekracza już 8,50 zł, a benzyny ponad 7,60 zł.
To efekt wcześniejszych obniżek podatków i działań osłonowych. Problem w tym, że ten bufor się kończy. Gdy zapasy paliw kupionych po niższych cenach się wyczerpią, stacje zaczną podnosić ceny.
LPG też drożeje
Nie tylko benzyna i diesel idą w górę. Również kierowcy korzystający z autogazu widzą podwyżki.
Średnia cena LPG wynosi już około 3,80 zł i rośnie. Jeszcze rok temu było to niewiele ponad 3 zł. To pokazuje, jak szybko zmienia się sytuacja na rynku.
Jeśli planujesz wyjazd lub codziennie korzystasz z auta, warto działać od razu. Różnice cen mogą być odczuwalne już w najbliższych dniach.
Tankowanie teraz może oznaczać realną oszczędność. Przy pełnym baku różnica może sięgnąć kilkunastu złotych, a przy częstych podróżach – znacznie więcej.
W kolejnych tygodniach kierowcy będą musieli liczyć się z wyższymi kosztami dojazdów, transportu i codziennego życia. Bo droższe paliwo to nie tylko rachunek na stacji, ale też wzrost cen wielu innych produktów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.