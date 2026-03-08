Czy to ostatnie przestawianie zegarków? Wygasa ważne rozporządzenie, zmiana czasu może zniknąć
Co pół roku miliony Polaków muszą pamiętać o przestawieniu zegarków. Wszystko wskazuje jednak na to, że ten zwyczaj może wkrótce przejść do historii. Jesienią wygasa bowiem kluczowe rozporządzenie regulujące zmianę czasu w Polsce. Jeśli nie zostanie przedłużone, system obowiązujący od dekad może zostać zakończony.
Najbliższa zmiana czasu nastąpi już w marcu.
Zmiana czasu już pod koniec marca
W nocy z 28 na 29 marca Polacy ponownie przestawią zegarki z czasu zimowego na letni. O godzinie 2:00 wskazówki zostaną przesunięte na 3:00, co oznacza krótszą noc i późniejszy zachód słońca.
Choć wielu osobom podoba się dłuższy dzień, sama konieczność zmiany czasu od lat budzi ogromne kontrowersje.
Badania opinii publicznej pokazują, że blisko trzy czwarte Polaków chciałoby całkowitego zniesienia przestawiania zegarków, a większość wskazuje jako docelowy właśnie czas letni.
Wygasa kluczowe rozporządzenie
Obowiązujące obecnie przepisy regulujące zmianę czasu zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów. Dokument ten określa daty przechodzenia między czasem zimowym i letnim.
Problem w tym, że rozporządzenie obowiązuje tylko do października 2026 roku. Ostatnia przewidziana w nim zmiana czasu nastąpi w nocy z 24 na 25 października, kiedy zegarki zostaną ponownie cofnięte o godzinę.
Jeśli rząd nie przyjmie nowego aktu prawnego, system zmiany czasu nie będzie miał dalszej podstawy prawnej.
Decyzja zależy od Unii Europejskiej
Kwestia likwidacji zmiany czasu od kilku lat jest przedmiotem dyskusji w całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska zapowiadała już wcześniej odejście od tego systemu, jednak państwa członkowskie nie potrafią ustalić wspólnego stanowiska.
Największy problem dotyczy wyboru docelowego czasu. Kraje muszą zdecydować, czy pozostaną na stałe przy czasie letnim czy zimowym.
Komisarz UE ds. transportu Apostolos Dzidzikostas zapowiedział w 2025 roku przygotowanie nowej analizy skutków zmiany czasu. Prace nad nią wciąż trwają.
Kiedy przestawimy zegarki po raz ostatni
Jeśli Unia Europejska podejmie decyzję o likwidacji zmiany czasu, możliwe jest wprowadzenie stałego czasu w najbliższych latach.
Według obecnych scenariuszy ostatnie przestawienie zegarków mogłoby nastąpić w marcu 2027 roku, kiedy przechodzilibyśmy na czas letni już na stałe.
Na razie jednak nic nie jest przesądzone. Wiele państw świata nadal korzysta z systemu zmiany czasu, w tym m.in. Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia.
Co zmieniłby stały czas
Zwolennicy likwidacji zmiany czasu podkreślają kilka potencjalnych korzyści.
Stały czas letni oznaczałby:
-
dłuższe jasne popołudnia przez cały rok
-
brak zakłóceń rytmu dobowego
-
mniej problemów zdrowotnych związanych ze zmianą czasu
-
mniejsze zużycie energii elektrycznej
Dodatkowo dłuższe wieczory mogłyby korzystnie wpłynąć na turystykę, handel i aktywność fizyczną po pracy.
Na razie jednak Polacy muszą przygotować się na kolejną zmianę czasu. W nocy z 28 na 29 marca zegarki znów przesuniemy o godzinę do przodu. Czy będzie to jedna z ostatnich takich zmian w historii – okaże się w najbliższych latach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.