Czy to złoty interes? Sprawdz ile możesz zarobić stawiając paczkomat na swojej posesji?
Paczkomat InPost na prywatnej posesji, sprawdz ile można na tym zarobić? Coraz więcej osób zastanawia się, czy postawienie paczkomatu na swojej posesji może być źródłem dochodu. InPost wprowadził model franczyzy, który pozwala właścicielom działek udostępniać miejsce pod automat w zamian za miesięczne wynagrodzenie.
Jak działa współpraca z InPost
Właściciel nieruchomości oferuje fragment terenu, najczęściej kilka metrów kwadratowych, jako lokalizację paczkomatu. Operator analizuje ruch, dostępność sieci komórkowej, dostęp do prądu oraz kontekst lokalny — to kluczowe kryteria decydujące o opłacalności umowy.
Ile można zyskać
Stawki za wynajem działki pod paczkomat są bardzo zróżnicowane. W małych miejscowościach typowe wynagrodzenie sięga od około 100 zł miesięcznie. W większych miastach możliwe są kwoty od kilkuset do nawet ponad 1000 zł miesięcznie, jeśli lokalizacja jest atrakcyjna i generuje duży ruch.
Na co zwrócić uwagę
Umowa może nakładać obowiązki na właściciela udostępnienie zasilania, utrzymanie odpowiedniej infrastruktury (np. chodnik, dostępność 24/7), warunki dostępu do urządzenia. Warto też uwzględnić koszty eksploatacji terenu i ewentualne ryzyko konserwacji paczkomatu.
Postawienie paczkomatu na własnym gruncie to sposób na pasywny dochód, ale nie każda lokalizacja się sprawdzi kluczowa jest użyteczność miejsca i satysfakcjonująca stawka negocjacyjna z InPost.
Źródło: wprost.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.