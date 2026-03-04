Czy urząd może zapytać o gotówkę z domu? Sprawdź, ile pieniędzy możesz legalnie trzymać
Coraz więcej Polaków zastanawia się, czy przechowywanie dużej ilości gotówki w domu jest zgodne z prawem. Ostatnie awarie systemów bankowych sprawiły, że wiele osób zaczęło trzymać część oszczędności poza bankiem. Przepisy są jednak jednoznaczne i jasno określają, kiedy mogą pojawić się pytania ze strony instytucji finansowych.
Polskie prawo nie wprowadza limitu gotówki, którą można przechowywać w domu. Oznacza to, że pieniądze można trzymać w sejfie, szufladzie czy w popularnej „skarpecie” bez naruszania przepisów.
Eksperci podkreślają jednak, że przechowywanie dużych sum w mieszkaniu wiąże się z pewnymi zagrożeniami.
Dlaczego Polacy trzymają gotówkę w domu
Zainteresowanie gotówką wzrosło między innymi po problemach technicznych, które dotknęły w ostatnim czasie klientów jednego z największych banków w Polsce. Awaria pokazała, że w sytuacjach kryzysowych dostęp do pieniędzy zgromadzonych na koncie może być utrudniony.
Z tego powodu część osób decyduje się na przechowywanie w domu niewielkiej rezerwy finansowej.
Ryzyko związane z trzymaniem pieniędzy w domu
Choć prawo nie zakazuje przechowywania gotówki, eksperci zwracają uwagę na kilka istotnych zagrożeń.
Pieniądze znajdujące się w domu nie są objęte ochroną bankową ani gwarancjami instytucji finansowych. W przypadku kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia losowego odzyskanie środków może być bardzo trudne.
Dodatkowym problemem jest inflacja. Gotówka przechowywana przez dłuższy czas w domu stopniowo traci swoją wartość.
Kiedy bank może zapytać o pieniądze
Jeśli ktoś zdecyduje się wpłacić większą sumę gotówki na konto bankowe, instytucja finansowa może poprosić o wyjaśnienie jej pochodzenia.
Zgodnie z przepisami banki mają obowiązek zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej każdą transakcję przekraczającą równowartość 15 tysięcy euro. W polskich realiach to około 65 tysięcy złotych.
W takiej sytuacji bank może poprosić klienta o dokumenty potwierdzające źródło pieniędzy, na przykład umowę sprzedaży, potwierdzenie przelewu lub inne dowody legalnego pochodzenia środków.
Jakie mogą być konsekwencje
Brak dokumentów potwierdzających źródło gotówki może prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych.
W skrajnych przypadkach urząd skarbowy może uznać takie środki za dochód nieujawniony. Wtedy obowiązuje specjalna stawka podatku wynosząca aż 75 procent wartości wpłaconej kwoty.
Dlatego osoby posiadające większe oszczędności powinny przechowywać dokumenty potwierdzające ich pochodzenie.
Co to oznacza dla czytelnika
Trzymanie niewielkiej rezerwy gotówki w domu może być rozsądnym rozwiązaniem na wypadek awarii systemów bankowych lub problemów z płatnościami elektronicznymi.
W przypadku większych kwot warto jednak rozważyć przechowywanie pieniędzy w banku lub na lokatach. Choć oprocentowanie depozytów nie jest dziś wysokie, niektóre oferty pozwalają uzyskać nawet kilka procent rocznie.
Prawo nie ogranicza ilości gotówki, którą można przechowywać w domu. Trzeba jednak pamiętać, że większe sumy wiążą się z ryzykiem oraz mogą wzbudzić zainteresowanie instytucji finansowych podczas wpłaty do banku.
Dlatego eksperci radzą, aby przechowywać część pieniędzy w gotówce, ale większe oszczędności zabezpieczać w instytucjach finansowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.