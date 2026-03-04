Czy urząd może zapytać o gotówkę z domu? Sprawdź, ile pieniędzy możesz legalnie trzymać

4 marca 2026 16:01 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Coraz więcej Polaków zastanawia się, czy przechowywanie dużej ilości gotówki w domu jest zgodne z prawem. Ostatnie awarie systemów bankowych sprawiły, że wiele osób zaczęło trzymać część oszczędności poza bankiem. Przepisy są jednak jednoznaczne i jasno określają, kiedy mogą pojawić się pytania ze strony instytucji finansowych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Polskie prawo nie wprowadza limitu gotówki, którą można przechowywać w domu. Oznacza to, że pieniądze można trzymać w sejfie, szufladzie czy w popularnej „skarpecie” bez naruszania przepisów.

Eksperci podkreślają jednak, że przechowywanie dużych sum w mieszkaniu wiąże się z pewnymi zagrożeniami.

Dlaczego Polacy trzymają gotówkę w domu

Zainteresowanie gotówką wzrosło między innymi po problemach technicznych, które dotknęły w ostatnim czasie klientów jednego z największych banków w Polsce. Awaria pokazała, że w sytuacjach kryzysowych dostęp do pieniędzy zgromadzonych na koncie może być utrudniony.

Z tego powodu część osób decyduje się na przechowywanie w domu niewielkiej rezerwy finansowej.

Zobacz również:

Ryzyko związane z trzymaniem pieniędzy w domu

Choć prawo nie zakazuje przechowywania gotówki, eksperci zwracają uwagę na kilka istotnych zagrożeń.

Pieniądze znajdujące się w domu nie są objęte ochroną bankową ani gwarancjami instytucji finansowych. W przypadku kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia losowego odzyskanie środków może być bardzo trudne.

Dodatkowym problemem jest inflacja. Gotówka przechowywana przez dłuższy czas w domu stopniowo traci swoją wartość.

Kiedy bank może zapytać o pieniądze

Jeśli ktoś zdecyduje się wpłacić większą sumę gotówki na konto bankowe, instytucja finansowa może poprosić o wyjaśnienie jej pochodzenia.

Zgodnie z przepisami banki mają obowiązek zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej każdą transakcję przekraczającą równowartość 15 tysięcy euro. W polskich realiach to około 65 tysięcy złotych.

W takiej sytuacji bank może poprosić klienta o dokumenty potwierdzające źródło pieniędzy, na przykład umowę sprzedaży, potwierdzenie przelewu lub inne dowody legalnego pochodzenia środków.

Jakie mogą być konsekwencje

Brak dokumentów potwierdzających źródło gotówki może prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych.

W skrajnych przypadkach urząd skarbowy może uznać takie środki za dochód nieujawniony. Wtedy obowiązuje specjalna stawka podatku wynosząca aż 75 procent wartości wpłaconej kwoty.

Dlatego osoby posiadające większe oszczędności powinny przechowywać dokumenty potwierdzające ich pochodzenie.

Co to oznacza dla czytelnika

Trzymanie niewielkiej rezerwy gotówki w domu może być rozsądnym rozwiązaniem na wypadek awarii systemów bankowych lub problemów z płatnościami elektronicznymi.

W przypadku większych kwot warto jednak rozważyć przechowywanie pieniędzy w banku lub na lokatach. Choć oprocentowanie depozytów nie jest dziś wysokie, niektóre oferty pozwalają uzyskać nawet kilka procent rocznie.

Prawo nie ogranicza ilości gotówki, którą można przechowywać w domu. Trzeba jednak pamiętać, że większe sumy wiążą się z ryzykiem oraz mogą wzbudzić zainteresowanie instytucji finansowych podczas wpłaty do banku.

Dlatego eksperci radzą, aby przechowywać część pieniędzy w gotówce, ale większe oszczędności zabezpieczać w instytucjach finansowych.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl