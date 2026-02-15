Czy w 2026 rynek nieruchomości wejdzie w nową fazę? Liczy się standard, nie liczba metrów.
Polski rynek nieruchomości w 2026 roku przestaje być areną „walki o każdy metr” za wszelką cenę. Najnowszy raport CBRE „2026 Poland Real Estate Market Outlook” wskazuje na fundamentalną zmianę: wchodzimy w erę jakości. W 2026 roku nie liczy się już tylko to, ile budujemy, ale dla kogo i w jakim standardzie. Głównym motorem wzrostu staje się profesjonalny najem instytucjonalny, oraz nowoczesne akademiki, które na stałe zmieniają krajobraz naszych miast.
Silne fundamenty: Gospodarka daje zielone światło
Sytuacja rynkowa w 2026 roku jest napędzana przez wyjątkowo stabilne otoczenie makroekonomiczne. Polska utrzymuje pozycję europejskiego lidera wzrostu, co bezpośrednio przekłada się na nastroje inwestorów i portfele lokatorów.
PKB na poziomie 3,6 proc.: Silny wzrost gospodarczy stymuluje nowe inwestycje.
Inflacja w celu NBP (2,7 proc.): Przewidywalność cen pozwala na bezpieczniejsze planowanie długoterminowych projektów.
Niskie bezrobocie (3,1 proc.): Stabilne zatrudnienie utrzymuje popyt na mieszkania w największych aglomeracjach.
Według analityków CBRE, rok 2026 to czas, w którym „ilość” ustępuje miejsca „jakości”. Inwestorzy przestali budować na ślepo, skupiając się na projektach premium i lokalizacjach, które oferują coś więcej niż tylko dach nad głową.
Profesjonalny najem instytucjonalny i akademiki: Nowe centrum grawitacji
Największą rewolucję w 2026 roku widzimy w sektorze mieszkaniowym. Profesjonalny najem instytucjonalnynie jest już egzotyczną nowinką, ale kluczowym elementem rynku. Zmiana stylu życia młodych Polaków sprawiła, że elastyczność i profesjonalne zarządzanie budynkiem są warte dopłaty w czynszu.
„Najem coraz częściej jest świadomym wyborem, a nie tylko przystankiem przed kredytem. W 2026 roku klienci szukają stabilności, którą daje im fundusz, a nie kapryśny właściciel prywatny” zauważają eksperci.
Warto zwrócić uwagę na PBSA (Purpose-Built Student Accommodation), czyli prywatne akademiki. W 2025 roku oddano rekordowe 3 800 miejsc, a w 2026 roku tempo to nie zwalnia. Student w 2026 roku chce mieszkać w centrum, mieć dostęp do szybkiego Wi-Fi, siłowni i przestrzeni co-workingowej i jest gotów za to zapłacić.
Biura i logistyka: Selektywność zamiast masowości
W biurach i magazynach w 2026 roku panuje jedna zasada: Prime albo nic. Najemcy opuszczają starsze obiekty na rzecz tych, które spełniają rygorystyczne normy ESG i oferują najwyższy komfort pracy.
| Sektor | Kluczowy trend 2026 | Perspektywa |
| Biurowy | Deficyt powierzchni w topowych lokalizacjach regionalnych. | Wzrost czynszów za standard Premium. |
| Logistyczny | Przesunięcie ku jakości i automatyzacji (AI). | Polska jako kluczowy hub globalnych łańcuchów dostaw. |
| Handlowy | Dominacja parków handlowych i dyskontów. | Rozwój formatów „blisko domu” i retailtainment. |
| Hotelowy | Rekordowa liczba noclegów przy ograniczonej podaży. | Stabilny wzrost cen i ożywienie inwestycyjne. |
Nowi gracze: Polski kapitał i domy senioralne
Ciekawym zjawiskiem w 2026 roku jest rosnąca siła rodzimych inwestorów, którzy odpowiadają już za jedną piątą wszystkich transakcji. To dowód na dojrzałość polskiego rynku. Równocześnie, w odpowiedzi na wyzwania demograficzne, zaczynają powstawać pierwsze profesjonalne projekty senioralne. Starzejące się społeczeństwo to nowa szansa dla deweloperów, którzy potrafią dostosować budynki do potrzeb osób 65+.
Jak odnaleźć się na rynku w erze jakości?
Jeśli planujesz działania na rynku nieruchomości w 2026 roku, pamiętaj o kilku złotych zasadach:
Inwestuj w standard: Mieszkania w słabych lokalizacjach i o niskim standardzie energetycznym będą w 2026 roku tracić na wartości najszybciej.
Obserwuj sektor profesjonalnego najmu instytucjonalnego Jeśli jesteś inwestorem indywidualnym, Twoją konkurencją są teraz profesjonalne fundusze oferujące serwis 24/7 musisz podnieść poprzeczkę.
ESG to nie tylko moda: Budynki niespełniające norm ekologicznych będą coraz trudniejsze do wynajęcia korporacjom i droższe w utrzymaniu.
Szukaj nisz: Akademiki i domy senioralne to segmenty, w których popyt w 2026 roku wciąż przewyższa podaż.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.