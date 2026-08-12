Czy w piątek 14 sierpnia będą otwarte sklepy? Przed nami dwa dni z ograniczeniami w handlu
Przed nami nietypowy weekend, który może mocno wpłynąć na zakupy. W sobotę 15 sierpnia przypada święto ustawowo wolne od pracy, a dzień później niedziela niehandlowa. To oznacza, że przez dwa kolejne dni większość supermarketów, dyskontów i galerii handlowych będzie zamknięta. Kluczowy dla klientów będzie więc piątek 14 sierpnia.
Dobra wiadomość jest taka, że 14 sierpnia nie jest ogólnopolskim dniem ustawowo wolnym od pracy. Sklepy mogą być tego dnia otwarte. W Warszawie i pozostałych miastach można więc zrobić zakupy w Biedronce, Lidlu, Aldi, Kauflandzie czy innych dużych sieciach, zgodnie z godzinami ustalonymi przez poszczególne placówki.
14 sierpnia sklepy mogą być otwarte
Piątek 14 sierpnia 2026 roku jest normalnym dniem handlowym. Nie obowiązuje wtedy zakaz handlu wynikający ani ze święta, ani z przepisów dotyczących niedziel.
Można więc spodziewać się otwartych supermarketów, dyskontów, centrów handlowych i innych placówek. Konkretne godziny mogą jednak różnić się w zależności od sieci i lokalizacji.
Warto sprawdzić je przed wyjściem z domu, szczególnie jeśli zakupy planujemy późnym wieczorem.
Zamieszanie może wynikać z faktu, że 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej. Premier wyznaczył ten termin jako rekompensatę za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę. Nie oznacza to jednak wprowadzenia ogólnopolskiego dnia wolnego ani zamknięcia sklepów.
15 sierpnia duże sklepy będą zamknięte
Sytuacja zmieni się w sobotę. 15 sierpnia obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy i obowiązuje ograniczenie handlu.
Dla klientów oznacza to zamknięcie zdecydowanej większości dużych placówek.
Nie zrobimy więc standardowych zakupów w większości dyskontów, supermarketów i hipermarketów. Zamknięta będzie również duża część sklepów znajdujących się w galeriach handlowych.
To szczególnie istotne w 2026 roku, ponieważ 15 sierpnia przypada w sobotę. Dla wielu rodzin właśnie sobota jest dniem większych, cotygodniowych zakupów.
16 sierpnia kolejne ograniczenia
Na sobocie problemy się nie kończą. Następnego dnia, 16 sierpnia, przypada niedziela niehandlowa.
Oznacza to drugi dzień z rzędu, kiedy większość dużych sklepów pozostanie zamknięta.
W praktyce kalendarz wygląda więc następująco:
14 sierpnia, piątek: sklepy mogą być otwarte.
15 sierpnia, sobota: święto, większość dużych sklepów zamknięta.
16 sierpnia, niedziela: niedziela niehandlowa, większość dużych sklepów zamknięta.
17 sierpnia, poniedziałek: powrót do normalnego handlu.
To właśnie dlatego piątek może okazać się jednym z bardziej intensywnych dni zakupowych w połowie miesiąca.
W piątek mogą pojawić się kolejki
Dwa następujące po sobie dni z ograniczeniami w handlu mogą sprawić, że część klientów przesunie zakupy właśnie na 14 sierpnia.
Największego ruchu można spodziewać się przede wszystkim w godzinach popołudniowych i wieczornych. Polacy będą kupować produkty potrzebne nie tylko na sobotę, ale również na niedzielę.
Dotyczy to szczególnie pieczywa, mięsa, nabiału, warzyw, owoców, napojów i produktów potrzebnych podczas długiego weekendu.
W Warszawie dodatkowy ruch może być widoczny również w sklepach położonych przy głównych trasach wyjazdowych. Połowa sierpnia to okres wakacyjny, a trzydniowy weekend dla części pracowników sprzyja wyjazdom poza miasto.
Gdzie będzie można zrobić zakupy 15 i 16 sierpnia?
Zakaz handlu nie oznacza, że absolutnie wszystkie sklepy muszą być zamknięte. Ustawa przewiduje szereg wyjątków.
Zakupy mogą być możliwe między innymi na niektórych stacjach paliw, w aptekach, punktach aptecznych oraz określonych placówkach działających na dworcach i lotniskach.
Funkcjonować mogą również małe sklepy, w których sprzedaż prowadzi osobiście przedsiębiorca będący właścicielem placówki. Właśnie z tego wyjątku korzysta część niewielkich sklepów osiedlowych.
Nie oznacza to jednak, że każdy taki punkt będzie otwarty. Możliwość prowadzenia sprzedaży nie jest obowiązkiem. Właściciel może zdecydować o zamknięciu placówki albo skróceniu godzin pracy.
Dlatego w sobotę i niedzielę nie warto zakładać, że konkretny sklep będzie dostępny. Najbezpieczniej wcześniej sprawdzić jego godziny otwarcia.
Kiedy następna niedziela handlowa?
Na możliwość zrobienia dużych niedzielnych zakupów nie trzeba będzie czekać bardzo długo.
Niedziela 30 sierpnia 2026 roku jest niedzielą handlową. Tego dnia duże sieci handlowe i galerie będą mogły normalnie przyjmować klientów.
To ostatnia niedziela sierpnia i jednocześnie okres bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego. Można więc oczekiwać zwiększonego zainteresowania sklepami z odzieżą, obuwiem, artykułami szkolnymi i elektroniką.
Dlaczego 15 sierpnia obowiązuje zakaz handlu?
15 sierpnia jest jednym z dni ustawowo wolnych od pracy. Tego dnia przypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego.
Podstawą ograniczeń jest ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Przepisy określają zarówno zasadę zakazu handlu, jak i katalog wyjątków pozwalających niektórym placówkom prowadzić działalność.
W przypadku 16 sierpnia ograniczenia wynikają natomiast z tego, że jest to niedziela niehandlowa.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy na weekend, najlepiej zrobić je najpóźniej w piątek 14 sierpnia. Tego dnia sklepy mogą działać normalnie, choć konkretne godziny otwarcia zależą od danej placówki.
Nie warto odkładać zakupów na sobotę. 15 sierpnia większość Biedronek, Lidli, Aldi, Kauflandów i innych dużych sklepów będzie zamknięta. Dzień później sytuacja się powtórzy z powodu niedzieli niehandlowej.
Najważniejsze daty to więc 14, 15 i 16 sierpnia. W piątek robimy zakupy, w sobotę i niedzielę możliwości będą mocno ograniczone, a od poniedziałku handel wróci do zwykłego rytmu. Następna niedziela handlowa przypadnie 30 sierpnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.